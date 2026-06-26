Vous souhaitez vous débarrasser de Windows sans acheter une Steam Machine ? Construisez la vôtre : Valve collabore avec Intel, AMD et Nvidia pour permettre à SteamOS de fonctionner sur n'importe quel PC

Avec la sortie de SteamOS 3.8, Valve offre aux utilisateurs dordinateurs de bureau la possibilité dinstaller son système dexploitation basé sur Linux sur pratiquement nimporte quelle machine, y compris celles équipées de matériel Intel et Nvidia, à terme. Jusquà présent, SteamOS nétait compatible pour lessentiel quavec le matériel AMD. Pierre-Loup Griffais, développeur chez Valve, explique que la société a déployé des améliorations sur SteamOS afin de le rendre plus compatible avec le matériel de bureau, ajoutant que son équipe collabore étroitement avec Nvidia pour prendre en charge ses cartes graphiques GeForce.
Avec la sortie de SteamOS 3.8, Valve offre aux utilisateurs dordinateurs de bureau la possibilité dinstaller son système dexploitation basé sur Linux sur pratiquement nimporte quelle machine, y compris celles équipées de matériel Intel et Nvidia, à terme. Jusquà présent, SteamOS nétait compatible pour lessentiel quavec le matériel AMD. Pierre-Loup Griffais, développeur chez Valve, explique que la société a déployé des améliorations sur SteamOS afin de le rendre plus compatible avec le matériel de bureau, ajoutant que son équipe collabore étroitement avec Nvidia pour prendre en charge ses cartes graphiques GeForce.
Valve Corporation, également connue sous le nom de Valve Software, est une société américaine spécialisée dans le développement et lédition de jeux vidéo, ainsi que dans le matériel informatique et la distribution numérique, dont le siège social est situé à Bellevue, dans lÉtat de Washington. Elle est à l'origine de franchises de jeux telles que Half-Life, Counter-Strike, Portal, Team Fortress, Left 4 Dead et Dota, du service logiciel Steam, ainsi que de matériel comme la Steam Machine, la Steam Deck et le Valve Index.
SteamOS est un système d'exploitation dédié au jeu vidéo, lancé par Valve, qui intègre la plateforme de vente de jeux vidéo de la société, Steam. Basé sur Arch Linux et conçu spécifiquement pour prendre en charge Steam, il s'agit de la distribution Linux par défaut de la gamme de matériel de jeu de Valve, notamment le Steam Deck, la Steam Machine et le Steam Frame. À partir de 2025, Valve a étendu son support officiel à des appareils tiers désignés comme « compatibles SteamOS », tels que les consoles portables comme lAsus ROG Ally et le Lenovo Legion Go. Il peut également être installé sur des ordinateurs personnels sans bénéficier du support officiel de Valve. Le système dexploitation de base est un logiciel libre et open source, tandis que le client Steam reste propriétaire.
Récemment, Valve a officiellement ouvert les réservations pour la Steam Machine via un système de tirage au sort pour son premier lot. Le prix de ce nouveau PC de type console est sans aucun doute lélément le plus controversé, puisque le modèle de 512 Go est proposé à partir de 1 049 dollars, sans même inclure la nouvelle manette Steam Controller. Le pack comprenant la manette coûte 1 128 dollars, soit une réduction de 21 dollars par rapport à lachat séparé de la manette à 99 dollars. Une version de 2 To est disponible au prix de 1 349 dollars, ou 1 428 dollars avec la manette, et comprend des façades en tissu rouge et en noyer massif.
Valve a reconnu que les pénuries de mémoire et de stockage lavaient contrainte à revoir sa politique tarifaire, le marché actuel de la RAM rendant les coûts des composants plus difficiles à maîtriser. Dans ce contexte, Valve vous permet désormais dutiliser SteamOS sur votre propre Steam Machine assemblée soi-même. Vous navez pas besoin dacheter une Steam Machine pour accéder à ce système dexploitation. Vous pouvez assembler votre propre machine SteamOS avec le matériel dont vous disposez et réaliser ainsi dimportantes économies.
Valve a annoncé quà partir de SteamOS 3.8, les utilisateurs pourront assembler leur propre Steam Machine avec le matériel dont ils disposent. Cela signifie que vous navez pas à payer pour la Steam Machine officielle, dont le prix minimum est de 879 £, tout en ayant la possibilité dutiliser des composants plus performants.
Avec la sortie de SteamOS 3.8, Valve offre aux utilisateurs dordinateurs de bureau la possibilité dinstaller son système dexploitation basé sur Linux sur pratiquement nimporte quelle machine, y compris celles équipées de matériel Intel et Nvidia, à terme. Jusquà présent, SteamOS nétait compatible pour lessentiel quavec le matériel AMD, tel que les processeurs Ryzen et les cartes graphiques Radeon (discretes ou intégrées), car cest le matériel AMD qui équipe la Steam Deck et la Steam Machine. Avec SteamOS 3.8, la prise en charge a été étendue aux cartes graphiques Intel, y compris la dernière série Arc B, en plus dune gestion améliorée de la mémoire vidéo et dautres corrections.
Pierre-Loup Griffais, développeur chez Valve, explique que la société a déployé des améliorations sur SteamOS afin de le rendre plus compatible avec le matériel de bureau, ajoutant que son équipe collabore étroitement avec Nvidia pour prendre en charge ses cartes graphiques GeForce. Bien que le matériel Nvidia doive être pris en charge à un moment donné, Griffais a indiqué que cela ne se ferait peut-être pas cette année. Actuellement, les pilotes graphiques AMD et Intel sont en grande partie open source, intégrés via le noyau Linux et Mesa. En comparaison, Nvidia conserve toujours ses logiciels graphiques de haut niveau en code fermé.
Mais ce nest pas tout. Jusquà présent, linstallation de SteamOS nécessitait lutilisation dune image de récupération Steam Deck, ce qui nest pas idéal comparé au processus simple dinstallation de Windows et dautres distributions Linux. Griffais a également déclaré que SteamOS devrait désormais offrir une bonne expérience sur les configurations PC de type console, en utilisant une manette avec votre téléviseur. Cela na rien de surprenant, puisque SteamOS est conçu pour le jeu depuis son canapé, avec des menus et des commandes de type console.
Cela dit, Griffais prévient que, dans létat actuel de SteamOS, il nest pas recommandé davoir un double démarrage (deux systèmes dexploitation) sur le même disque. Ainsi, si vous êtes impatient dessayer SteamOS, veillez à linstaller sur un disque dédié. Il existe également dautres limitations, telles que labsence de prise en charge du HDMI-CEC une fonctionnalité HDMI qui permet de contrôler plusieurs appareils, comme votre téléviseur, votre barre de son et votre console, à laide dune seule télécommande , mais lensemble des fonctionnalités principales devrait fonctionner correctement.
Bien quil reste encore beaucoup de travail à accomplir, il sagit dune étape importante pour SteamOS. Davantage dutilisateurs peuvent désormais lessayer, ce qui devrait accroître la pression sur Nvidia pour quelle offre une meilleure prise en charge de Linux, tout en proposant un système dexploitation alternatif à Windows pour les PC de jeu.
Selon un rapport d'octobre 2025, les jeux sous Linux ont considérablement progressé grâce à la compatibilité SteamOS et Proton de Valve, qui permet à près de 90 % des jeux Windows de fonctionner sous Linux. La Steam Deck a stimulé cette croissance, SteamOS offrant des performances plus rapides et une interface simplifiée par rapport aux jeux Windows. Cependant, les limitations anti-triche et la part de marché dominante de Windows restent des défis à relever.
Source : Valve
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