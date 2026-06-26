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Vous souhaitez vous débarrasser de Windows sans acheter une Steam Machine ? Construisez la vôtre : Valve collabore avec Intel, AMD et Nvidia pour permettre à SteamOS de fonctionner sur n'importe quel PC

Le , par Alex
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Vous souhaitez vous débarrasser de Windows sans acheter une Steam Machine ? Construisez la vôtre : Valve collabore avec Intel, AMD et Nvidia pour permettre à SteamOS de fonctionner sur nimporte quel PC

Avec la sortie de SteamOS 3.8, Valve offre aux utilisateurs dordinateurs de bureau la possibilité dinstaller son système dexploitation basé sur Linux sur pratiquement nimporte quelle machine, y compris celles équipées de matériel Intel et Nvidia, à terme. Jusquà présent, SteamOS nétait compatible pour lessentiel quavec le matériel AMD. Pierre-Loup Griffais, développeur chez Valve, explique que la société a déployé des améliorations sur SteamOS afin de le rendre plus compatible avec le matériel de bureau, ajoutant que son équipe collabore étroitement avec Nvidia pour prendre en charge ses cartes graphiques GeForce.

Avec la sortie de SteamOS 3.8, Valve offre aux utilisateurs dordinateurs de bureau la possibilité dinstaller son système dexploitation basé sur Linux sur pratiquement nimporte quelle machine, y compris celles équipées de matériel Intel et Nvidia, à terme. Jusquà présent, SteamOS nétait compatible pour lessentiel quavec le matériel AMD. Pierre-Loup Griffais, développeur chez Valve, explique que la société a déployé des améliorations sur SteamOS afin de le rendre plus compatible avec le matériel de bureau, ajoutant que son équipe collabore étroitement avec Nvidia pour prendre en charge ses cartes graphiques GeForce.

Valve Corporation, également connue sous le nom de Valve Software, est une société américaine spécialisée dans le développement et lédition de jeux vidéo, ainsi que dans le matériel informatique et la distribution numérique, dont le siège social est situé à Bellevue, dans lÉtat de Washington. Elle est à l'origine de franchises de jeux telles que Half-Life, Counter-Strike, Portal, Team Fortress, Left 4 Dead et Dota, du service logiciel Steam, ainsi que de matériel comme la Steam Machine, la Steam Deck et le Valve Index.

SteamOS est un système d'exploitation dédié au jeu vidéo, lancé par Valve, qui intègre la plateforme de vente de jeux vidéo de la société, Steam. Basé sur Arch Linux et conçu spécifiquement pour prendre en charge Steam, il s'agit de la distribution Linux par défaut de la gamme de matériel de jeu de Valve, notamment le Steam Deck, la Steam Machine et le Steam Frame. À partir de 2025, Valve a étendu son support officiel à des appareils tiers désignés comme « compatibles SteamOS », tels que les consoles portables comme lAsus ROG Ally et le Lenovo Legion Go. Il peut également être installé sur des ordinateurs personnels sans bénéficier du support officiel de Valve. Le système dexploitation de base est un logiciel libre et open source, tandis que le client Steam reste propriétaire.

Récemment, Valve a officiellement ouvert les réservations pour la Steam Machine via un système de tirage au sort pour son premier lot. Le prix de ce nouveau PC de type console est sans aucun doute lélément le plus controversé, puisque le modèle de 512 Go est proposé à partir de 1 049 dollars, sans même inclure la nouvelle manette Steam Controller. Le pack comprenant la manette coûte 1 128 dollars, soit une réduction de 21 dollars par rapport à lachat séparé de la manette à 99 dollars. Une version de 2 To est disponible au prix de 1 349 dollars, ou 1 428 dollars avec la manette, et comprend des façades en tissu rouge et en noyer massif.

Valve a reconnu que les pénuries de mémoire et de stockage lavaient contrainte à revoir sa politique tarifaire, le marché actuel de la RAM rendant les coûts des composants plus difficiles à maîtriser. Dans ce contexte, Valve vous permet désormais dutiliser SteamOS sur votre propre Steam Machine assemblée soi-même. Vous navez pas besoin dacheter une Steam Machine pour accéder à ce système dexploitation. Vous pouvez assembler votre propre machine SteamOS avec le matériel dont vous disposez et réaliser ainsi dimportantes économies.

Valve a annoncé quà partir de SteamOS 3.8, les utilisateurs pourront assembler leur propre Steam Machine avec le matériel dont ils disposent. Cela signifie que vous navez pas à payer pour la Steam Machine officielle, dont le prix minimum est de 879 £, tout en ayant la possibilité dutiliser des composants plus performants.


Avec la sortie de SteamOS 3.8, Valve offre aux utilisateurs dordinateurs de bureau la possibilité dinstaller son système dexploitation basé sur Linux sur pratiquement nimporte quelle machine, y compris celles équipées de matériel Intel et Nvidia, à terme. Jusquà présent, SteamOS nétait compatible pour lessentiel quavec le matériel AMD, tel que les processeurs Ryzen et les cartes graphiques Radeon (discretes ou intégrées), car cest le matériel AMD qui équipe la Steam Deck et la Steam Machine. Avec SteamOS 3.8, la prise en charge a été étendue aux cartes graphiques Intel, y compris la dernière série Arc B, en plus dune gestion améliorée de la mémoire vidéo et dautres corrections.

Pierre-Loup Griffais, développeur chez Valve, explique que la société a déployé des améliorations sur SteamOS afin de le rendre plus compatible avec le matériel de bureau, ajoutant que son équipe collabore étroitement avec Nvidia pour prendre en charge ses cartes graphiques GeForce. Bien que le matériel Nvidia doive être pris en charge à un moment donné, Griffais a indiqué que cela ne se ferait peut-être pas cette année. Actuellement, les pilotes graphiques AMD et Intel sont en grande partie open source, intégrés via le noyau Linux et Mesa. En comparaison, Nvidia conserve toujours ses logiciels graphiques de haut niveau en code fermé.

Mais ce nest pas tout. Jusquà présent, linstallation de SteamOS nécessitait lutilisation dune image de récupération Steam Deck, ce qui nest pas idéal comparé au processus simple dinstallation de Windows et dautres distributions Linux. Griffais a également déclaré que SteamOS devrait désormais offrir une bonne expérience sur les configurations PC de type console, en utilisant une manette avec votre téléviseur. Cela na rien de surprenant, puisque SteamOS est conçu pour le jeu depuis son canapé, avec des menus et des commandes de type console.

Cela dit, Griffais prévient que, dans létat actuel de SteamOS, il nest pas recommandé davoir un double démarrage (deux systèmes dexploitation) sur le même disque. Ainsi, si vous êtes impatient dessayer SteamOS, veillez à linstaller sur un disque dédié. Il existe également dautres limitations, telles que labsence de prise en charge du HDMI-CEC  une fonctionnalité HDMI qui permet de contrôler plusieurs appareils, comme votre téléviseur, votre barre de son et votre console, à laide dune seule télécommande , mais lensemble des fonctionnalités principales devrait fonctionner correctement.

Bien quil reste encore beaucoup de travail à accomplir, il sagit dune étape importante pour SteamOS. Davantage dutilisateurs peuvent désormais lessayer, ce qui devrait accroître la pression sur Nvidia pour quelle offre une meilleure prise en charge de Linux, tout en proposant un système dexploitation alternatif à Windows pour les PC de jeu.

Selon un rapport d'octobre 2025, les jeux sous Linux ont considérablement progressé grâce à la compatibilité SteamOS et Proton de Valve, qui permet à près de 90 % des jeux Windows de fonctionner sous Linux. La Steam Deck a stimulé cette croissance, SteamOS offrant des performances plus rapides et une interface simplifiée par rapport aux jeux Windows. Cependant, les limitations anti-triche et la part de marché dominante de Windows restent des défis à relever.

Source : Valve

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