Linux a dépassé pour la première fois les 5 % de part de marché sur Steam, grâce principalement au succès de la Steam Deck et à la couche de compatibilité Proton de Valve

Linux est une famille de systèmes d'exploitation open source de type Unix basés sur le noyau Linux, un noyau publié pour la première fois le 17 septembre 1991 par Linus Torvalds. Linux est généralement proposé sous forme de distribution Linux (ou « distro »), qui comprend le noyau ainsi que les logiciels système et les bibliothèques nécessaires pour créer un système d'exploitation complet. Il existe plusieurs milliers de distributions Linux, dont beaucoup sont basées directement ou indirectement sur d'autres distributions. On peut citer : Debian, Fedora Linux, Linux Mint, Arch Linux et Ubuntu, tandis que les distributions commerciales comprennent Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise et ChromeOS.
Steam est un service de distribution numérique et une boutique en ligne développés par Valve Corporation. Steam propose diverses fonctionnalités, telles que la mise en relation sur les serveurs de jeu avec les mesures anti-triche Valve Anti-Cheat (VAC), des fonctionnalités de réseau social et des services de streaming de jeux. Les fonctionnalités du client Steam comprennent la gestion des mises à jour, le stockage dans le cloud et des fonctionnalités communautaires telles que la messagerie directe, une superposition en jeu, des forums de discussion et une place de marché virtuelle dédiée aux objets de collection. Le service est la plus grande plateforme de distribution numérique de jeux PC.
Pendant des années, le jeu sur Linux a fait l'objet de moqueries. Un passe-temps pour les bricoleurs, pas une plateforme pour jouer sérieusement. Mais cela est en train de changer. Les résultats de l'enquête Steam Hardware & Software Survey de Valve pour décembre 2025 indiquaient que l'utilisation de Linux sur Steam comptait pour 3,19 %. Une mise à jour de janvier fait plutôt état d'une revue à la hausse, soit 3,58 %.
Selon un nouveau rapport, Linux a dépassé pour la première fois les 5 % de part de marché sur Steam, grâce principalement au succès du Steam Deck et à la couche de compatibilité Proton de Valve. Cette étape marque un changement structurel dans la pertinence de la plateforme qui pourrait influencer les décisions des développeurs et la prise en charge des systèmes anti-triche à l'avenir.
L'enquête mensuelle de Valve sur le matériel et les logiciels Steam pour mars 2026 montre que Linux dépasse pour la première fois les 5 % de l'ensemble des utilisateurs de Steam. Ce chiffre modeste selon toute mesure conventionnelle représente un cap psychologique pour une plateforme qui a passé la majeure partie de la décennie à osciller entre 1 % et 2 %. Il représente également quelque chose de plus concret : des millions d'utilisateurs actifs sur un système d'exploitation que l'industrie du jeu vidéo considérait autrefois comme insignifiant.
Les données montrent que Linux atteint 5,02 % dans les derniers résultats de l'enquête. Windows domine toujours avec environ 92 % de parts de marché, et macOS détient un peu moins de 3 %. Mais la trajectoire importe plus que l'instantané. Linux a presque triplé sa part de marché sur Steam en environ quatre ans, une progression qui correspond presque parfaitement au lancement et à la maturation dun produit : la Steam Deck.
Leffet Steam Deck nest plus une théorie
Valve a lancé la Steam Deck en février 2022. Elle fonctionne sous SteamOS, une distribution Linux personnalisée basée sur Arch Linux. Avant la sortie de la Steam Deck, la part de marché de Linux sur Steam avoisinait les 1,5 %. La console portable na pas seulement donné un coup de pouce à Linux, elle lui a offert une courbe de croissance soutenue qui ne sest pas aplatie. Ce nest pas une coïncidence. Cest une relation de cause à effet.
Le Steam Deck a fait découvrir Linux à des personnes qui ne sy intéressaient pas. Elles voulaient un appareil de jeu PC portable. Elles en ont obtenu un qui, par hasard, fonctionnait sur un noyau open source. La plupart des propriétaires de Deck nouvrent jamais de terminal. Ils ne configurent pas de préfixes Wine ni ne dépannent de problèmes de pilotes. Ils appuient sur un bouton d'alimentation et jouent, comme ils le feraient sur une Nintendo Switch. La couche de compatibilité Proton de Valve, un fork modifié de Wine avec des composants supplémentaires, gère la conversion des jeux natifs Windows pour qu'ils s'exécutent sous Linux, et ce avec une fidélité remarquable pour la grande majorité des titres.
Le projet Proton, maintenu par Valve avec les contributions de CodeWeavers et de la communauté open source, offre désormais la compatibilité avec des milliers de jeux...
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