CachyOS détrône Arch en tant que meilleure distribution Linux pour les joueurs sur ProtonDB, car CachyOS fournit tous les paquets optimisés pour votre processeur, offrant ainsi une expérience plus rapide

Sur ProtonDB, un système d'exploitation régnait en maître depuis 2021 : Arch Linux. Mais récemment, sa domination vient d'être interrompue par CachyOS, dans un renversement de situation qui s'est lentement opéré au cours des deux dernières années. Le nombre de rapports provenant de CachyOS a dépassé celui dArch Linux, qui détenait la couronne du plus grand nombre de rapports depuis 2021. Cela ne signifie pas pour autant que CachyOS soit la meilleure distribution de jeux qui soit ; cependant, elle semble attirer le plus grand nombre de joueurs qui s'investissent dans le test de jeux sur Proton et le signalement de leurs performances, ce qui constitue une étape importante.
Lune des idées reçues à propos de Linux est que cest un système dexploitation de geeks contrairement à Windows qui serait plus adapté à tout le monde. La donne des idées reçues sur Linux prend néanmoins un coup avec la disponibilité de plateformes matérielles comme la Steam Deck de Valve. Cest un ordinateur personnel optimisé pour le gaming. Lidée avec ce dernier est de faire comprendre aux utilisateurs quil est possible de bénéficier sur Linux dune expérience de gaming similaire à celle sur Windows.
La plateforme sappuie pour cela sur SteamOS, un OS basé sur Linux et optimisé pour le jeu, ainsi que sur Proton. Proton est une couche de compatibilité qui permet aux logiciels Windows (principalement des jeux vidéo) de fonctionner sur des systèmes d'exploitation basés sur Linux. Les résultats de l'enquête Steam Hardware & Software Survey de Valve pour décembre 2025 indiquaient que l'utilisation de Linux sur Steam comptait pour 3,19 %. Une mise à jour de janvier 2026 fait plutôt état d'une revue à la hausse, soit 3,58 %. La lassitude envers Windows figure parmi les facteurs permettant dexpliquer ce tableau.
Jouer sur Linux n'est plus une plaisanterie comme c'était le cas avant. Autrefois relégué au monde de l'usage professionnel et à rien d'autre, le support des jeux sur le système d'exploitation open source s'est progressivement développé au cours des dernières années, au point que certains affirment que Linux fait tourner leurs jeux mieux que Windows. Sur ProtonDB, un système d'exploitation régnait en maître depuis 2021 : Arch Linux. Mais récemment, sa domination vient d'être interrompue par CachyOS, dans un renversement de situation qui s'est lentement opéré au cours des deux dernières années.
ProtonDB est un site web communautaire non officiel qui recueille et affiche des données issues du crowdsourcing décrivant la compatibilité d'un titre donné avec Proton, sur une échelle de notation allant de « Borked » (ne fonctionne pas) à « Platinum » (fonctionne parfaitement). Le site s'inspire de WineHQ AppDB, qui recueille et affiche également des rapports de compatibilité issus du crowdsourcing et utilise un système de notation similaire.
CachyOS est une distribution Arch Linux axée sur les performances qui recompile les paquets avec des optimisations CPU modernes, intègre un noyau spécialement optimisé et offre une expérience d'installation fluide. Elle est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier du modèle de mise à jour continue d'Arch tout en profitant d'améliorations mesurables en termes de vitesse dès l'installation.
Le nombre de rapports provenant de CachyOS a dépassé celui dArch Linux, qui détenait la couronne du plus grand nombre de rapports depuis 2021. Au cas où vous ne le sauriez pas, ProtonDB recueille les rapports des personnes qui jouent à des jeux via Proton sur Linux afin dévaluer la qualité de fonctionnement de chaque titre. Ainsi, les utilisateurs peuvent rechercher un jeu auquel ils souhaitent jouer via Proton et voir sil fonctionnera correctement ou non.
Cela ne signifie pas pour autant que CachyOS soit la meilleure distribution de jeux qui soit ; cependant, elle semble attirer le plus grand nombre de joueurs qui s'investissent dans le test de jeux sur Proton et le signalement de leurs performances, ce qui constitue une étape importante. Vous pouvez suivre la croissance de CachyOS dans le graphique ci-dessus ; on constate qu'elle s'est solidement implantée dans les classements début 2024, ce qui signifie qu'il lui a fallu environ deux ans de croissance pour en arriver là.
Bien sûr, il y a quelques réserves concernant ces données : cela n'est peut-être pas représentatif de tous les types d'utilisateurs Linux. En outre, cela n'est peut-être pas non plus tout à fait représentatif de tous les joueurs sous Linux, mais un bon indicateur de la direction que va prendre le marché.
Le graphique ci-dessus sépare Arch Linux et SteamOS fonctionnant sur ordinateur de bureau en deux catégories distinctes, cette dernière étant désignée sous le nom de HoloISO. Ainsi, la part importante d'Arch Linux n'est pas due à la Steam Deck qui ferait grimper ses chiffres. En fait, comme le graphique ne recense que les rapports provenant d'ordinateurs de bureau, il n'inclut pas du tout la Steam Deck.
Un précédent rapport de Boiling Steam, qui surveille et suit ProtonDB, montre que le jeu sur Linux n'a jamais été aussi accessible, avec près de 90 % des jeux Windows qui se lancent et la plupart qui fonctionnent parfaitement « dès leur installation ». La Steam Deck de Valve est principalement responsable de l'augmentation du nombre de jeux Windows classés « Platine » et « Or » ces dernières années, qui couvrent les jeux qui fonctionnent bien sous Linux. En outre, le nombre de jeux qui refusent de se lancer est à son plus bas niveau historique. Près de 90 % des jeux Windows parviennent à se lancer sous Linux.
Source : CachyOS
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