L'image ISO pour novembre 2025 de CachyOS, la distribution Linux rapide et personnalisable, améliore l'expérience d'installation, est alimentée par le noyau Linux 6.12 LTS et est livrée avec KDE Plasma 6.5

Linux est une famille de systèmes d'exploitation open source de type Unix basés sur le noyau Linux, un noyau de système d'exploitation lancé pour la première fois le 17 septembre 1991 par Linus Torvalds. Linux est généralement fourni sous forme de distribution Linux (distro), qui comprend le noyau et les logiciels et bibliothèques système associés, dont la plupart sont fournis par des tiers, afin de créer un système d'exploitation complet, conçu comme un clone d'Unix et publié sous licence GPL copyleft.Les développeurs de la distribution CachyOS basée sur Arch Linux ont publié le 29 novembre 2025 une nouvelle image ISO qui apporte les dernières mises à jour des paquets et diverses améliorations. Avec cette nouvelle image ISO, CachyOS promet une meilleure expérience d'installation pour les utilisateurs malvoyants en ajoutant le lecteur d'écran Orca et le synthétiseur vocal open source espeak-ng à l'image ISO et au programme d'installation, les aidant ainsi à naviguer dans le processus d'installation de CachyOS.De plus, le programme d'installation de CachyOS a été mis à jour pour prendre en charge à la fois Plasma Login Manager et Cosmic Greeter, le premier étant destiné à remplacer l'écran de connexion SDDM dans les futures installations KDE Plasma, tandis que Cosmic Greeter sera utilisé comme écran de connexion par défaut pour les installations COSMIC.La version CachyOS de novembre 2025 active également le hook « systemd » mkinitcpio pour les configurations prises en charge, le support de l'installation depour prendre en charge le système de fichiers Bcachefs, ainsi que le support de l'installation deetpour les GPU pris en charge.Enfin, la version CachyOS de novembre 2025 met à jour Proton-CachyOS pour prendre en charge dxvk-gplasync comme alternative à DXVK via, les mises à niveau FSR3 et XeSS upscaler, et introduit et ajuste le comportement du cache de shader par jeu et des caches de shader plus importants, en particulier pour les utilisateurs de GPU NVIDIA.Sous le capot, l'instantané ISO CachyOS de novembre 2025 est alimenté par le noyau Linux 6.12.58, qui bénéficie d'un support à long terme. Il utilise également la dernière version de KDE Plasma 6.5.3 comme environnement de bureau par défaut pour la session live, qui est accompagnée des dernières suites logicielles KDE Frameworks 6.20 et KDE Gear 25.08.3.CachyOS-Hello a été mis à jour pour ouvrir la fenêtre PackageInstaller de CachyOS lorsque l'on clique sur le bouton « Install Apps » (Installer des applications). De plus, cette version de CachyOS améliore la prise en charge du chargeur d'amorçage Limine et ajoute le support du hookafin d'assurer la compatibilité avec le hook mkinitcpio systemd.Les notes de mise à jour offrent plus de détails sur les changements inclus dans la nouvelle version de CachyOS, qui est disponible dès à présent en téléchargement sur le site officiel en versions Desktop et Handheld. Les utilisateurs existants peuvent mettre à jour leurs installations avec la commandeou en utilisant Plasma Discover.L'est présentée ci-dessous :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les nouveautés apportées par cette version de CachyOS utiles et intéressantes ?