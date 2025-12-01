L'image ISO pour novembre 2025 de CachyOS, la distribution Linux rapide et personnalisable, améliore l'expérience d'installation, est alimentée par le noyau Linux 6.12 LTS et est livrée avec KDE Plasma 6.5

CachyOS a publié une nouvelle image ISO pour le mois de novembre 2025, améliorant ainsi sa distribution basée sur Arch Linux grâce à plusieurs mises à jour importantes. La dernière version, alimentée par le noyau Linux 6.12.58 LTS et KDE Plasma 6.5.3, apporte des améliorations cruciales en matière d'accessibilité, notamment pour les personnes malvoyantes. Elle prend également en charge le gestionnaire de connexion Plasma, le système de fichiers Bcachefs, ainsi que de nombreuses autres améliorations pour une expérience utilisateur plus fluide.
Les développeurs de la distribution CachyOS basée sur Arch Linux ont publié le 29 novembre 2025 une nouvelle image ISO qui apporte les dernières mises à jour des paquets et diverses améliorations. Avec cette nouvelle image ISO, CachyOS promet une meilleure expérience d'installation pour les utilisateurs malvoyants en ajoutant le lecteur d'écran Orca et le synthétiseur vocal open source espeak-ng à l'image ISO et au programme d'installation, les aidant ainsi à naviguer dans le processus d'installation de CachyOS.
De plus, le programme d'installation de CachyOS a été mis à jour pour prendre en charge à la fois Plasma Login Manager et Cosmic Greeter, le premier étant destiné à remplacer l'écran de connexion SDDM dans les futures installations KDE Plasma, tandis que Cosmic Greeter sera utilisé comme écran de connexion par défaut pour les installations COSMIC.
La version CachyOS de novembre 2025 active également le hook « systemd » mkinitcpio pour les configurations prises en charge, le support de l'installation de bcachefs-dkms pour prendre en charge le système de fichiers Bcachefs, ainsi que le support de l'installation de intel-media-sdk et vpl-gpu-rt pour les GPU pris en charge.
Enfin, la version CachyOS de novembre 2025 met à jour Proton-CachyOS pour prendre en charge dxvk-gplasync comme alternative à DXVK via PROTON_DXVK_GPLASYNC=1, les mises à niveau FSR3 et XeSS upscaler, et introduit et ajuste le comportement du cache de shader par jeu et des caches de shader plus importants, en particulier pour les utilisateurs de GPU NVIDIA.
Sous le capot, l'instantané ISO CachyOS de novembre 2025 est alimenté par le noyau Linux 6.12.58, qui bénéficie d'un support à long terme. Il utilise également la dernière version de KDE Plasma 6.5.3 comme environnement de bureau par défaut pour la session live, qui est accompagnée des dernières suites logicielles KDE Frameworks 6.20 et KDE Gear 25.08.3.
CachyOS-Hello a été mis à jour pour ouvrir la fenêtre PackageInstaller de CachyOS lorsque l'on clique sur le bouton « Install Apps » (Installer des applications). De plus, cette version de CachyOS améliore la prise en charge du chargeur d'amorçage Limine et ajoute le support du hook btrfs-overlayfs afin d'assurer la compatibilité avec le hook mkinitcpio systemd.
Les notes de mise à jour offrent plus de détails sur les changements inclus dans la nouvelle version de CachyOS, qui est disponible dès à présent en téléchargement sur le site officiel en versions Desktop et Handheld. Les utilisateurs existants peuvent mettre à jour leurs installations avec la commande sudo pacman -Syu ou en utilisant Plasma Discover.
L'annonce de la version novembre 2025 de CachyOS est présentée ci-dessous :
« Bonjour à tous les passionnés de CachyOS,
Voici notre septième version de l'année, qui apporte une meilleure accessibilité, des modifications à mkinitcpio, et bien plus encore !
Tout d'abord, nous sommes heureux d'intégrer Orca et espeak-ng à l'ISO et au programme d'installation. Cela ajoute une aide précieuse pour les utilisateurs malvoyants, en les aidant à naviguer dans le processus d'installation de CachyOS.
Ensuite, nous avons activé le hook « systemd » de mkinitcpio pour les configurations prises en charge. Étant donné que ZFS et Bcachefs ne prennent actuellement pas en charge ce hook, il est automatiquement désactivé si l'un ou l'autre est sélectionné comme système de fichiers racine. De plus, nous installons désormais bcachefs-dkms, qui remplace le module noyau par défaut afin d'offrir une meilleure intégration aux utilisateurs de Bcachefs.
Nous avons préparé le programme d'installation pour prendre en charge Plasma Login Manager et Cosmic Greeter. Bien que nous prévoyions d'utiliser Plasma Login Manager pour remplacer SDDM à l'avenir, nous le gardons en réserve pour l'instant, car il n'est pas encore intégré à KDE Settings. Cependant, Cosmic Greeter est désormais utilisé pour les installations COSMIC, offrant une expérience plus fluide avec le bureau COSMIC.
En ce qui concerne la détection du matériel, le système installe désormais intel-media-sdk et vpl-gpu-rt sur les GPU pris en charge. Nous avons également abandonné la prise en charge de l'ancien pilote NVIDIA 390xx ; les GPU Fermi utiliseront désormais Nouveau NvBoost à la place. De plus, nous avons ajouté la prise en charge des appareils portables Xbox ROG Ally et ROG Ally X.
CachyOS-Hello ouvre désormais la fenêtre PackageInstaller de CachyOS lorsque vous cliquez sur le bouton « Install Apps ». De plus, il prend désormais en charge les opérations CLI pour sa fonctionnalité GUI. Dans cachyos-settings, nous avons désactivé la recompression pour les pages incompressibles dans ZRAM, car nous avons constaté qu'elle n'offrait aucune amélioration réelle des performances.
Proton-CachyOS prend désormais en charge dxvk-gplasync comme alternative à DXVK via PROTON_DXVK_GPLASYNC=1. De plus, la couche Anti-Lag d'AMD a été désactivée lors de l'utilisation de PROTON_FSR4_UPGRADE en raison de problèmes de stabilité. Nous avons également introduit un cache de shaders optimisé pour chaque jeu avec des limites plus importantes, ce qui permet d'éviter le débordement du cache et réduit la nécessité de recompiler les shaders.
Du côté des corrections, nous avons résolu un problème lié à l'installation de Limine sur les systèmes dotés d'implémentations UEFI défectueuses où les entrées ne s'enregistraient pas. Enfin, la variante systemd du hook btrfs-overlayfs est désormais utilisée pour garantir la compatibilité avec le hook mkinitcpio systemd. »
Source : CachyOS (November 2025)
