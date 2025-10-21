L'environnement de bureau KDE Plasma 6.5 est officiellement disponible, ajoutant la possibilité de marquer les entrées du presse-papiers comme favorites dans Klipper, une fonctionnalité demandée il y a 22 ans.

L'environnement de bureau KDE Plasma 6.5 est officiellement disponible. Cette version ajoute la possibilité de marquer les entrées du presse-papiers comme favorites dans Klipper afin qu'elles soient enregistrées de manière permanente, une fonctionnalité demandée il y a 22 ans. Parmi les points forts de KDE Plasma 6.5, citons les coins inférieurs arrondis pour les fenêtres décorées avec Breeze, la possibilité d'afficher les niveaux d'encre sur les imprimantes prises en charge, une courbe de mappage des tons améliorée lors de l'affichage de contenu HDR et un mode gris pour les filtres de correction du daltonisme afin de désaturer toutes les couleurs à l'écran.
KDE Plasma est un shell graphique développé par la communauté KDE pour les systèmes d'exploitation de type Unix. Il sert de couche d'interface entre l'utilisateur et le système d'exploitation, fournissant une interface utilisateur graphique (GUI) et un environnement de travail pour lancer des applications, gérer des fenêtres et interagir avec des fichiers et des paramètres système. Plasma est conçu pour être modulaire et adaptable, avec différentes variantes adaptées à des types d'appareils spécifiques, tels que Plasma Desktop pour les ordinateurs personnels et Plasma Mobile pour les smartphones.
Le projet KDE vient de publier KDE Plasma 6.5, la dernière version stable de cet environnement de bureau populaire pour les systèmes d'exploitation basés sur Linux, qui apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bogues. Parmi les points forts de KDE Plasma 6.5, citons les coins inférieurs arrondis pour les fenêtres décorées avec Breeze, la possibilité d'afficher les niveaux d'encre sur les imprimantes prises en charge, une courbe de mappage des tons améliorée lors de l'affichage de contenu HDR et un mode gris pour les filtres de correction du daltonisme afin de désaturer toutes les couleurs à l'écran.
Cette version introduit également la fonctionnalité KDE Initial System Setup, un outil conçu pour les installations OEM lorsque vous achetez un ordinateur portable équipé de l'environnement de bureau KDE Plasma, afin que vous puissiez configurer Plasma comme vous le souhaitez lors du démarrage d'un ordinateur neuf. Une autre nouveauté de KDE Plasma 6.5 est la prise en charge du portail XDG Wallpaper, qui permet aux applications utilisant le portail de demander à modifier le fond d'écran du bureau et de l'écran de verrouillage, la prise en charge du suivi du point d'insertion de texte dans l'effet Zoom sur Wayland, et la prise en charge de la configuration d'un VPN avec le fournisseur « FortiGate ».
Pour les sessions de bureau à distance, Plasma ne vous oblige plus à créer manuellement un compte de bureau à distance, car votre compte utilisateur existant fonctionnera comme prévu, avec la prise en charge de la synchronisation du texte du presse-papiers entre le client et le serveur lors des sessions à distance. KDE Plasma 6.5 améliore l'activation/le déplacement des fenêtres Wayland, améliore la façon dont les lecteurs d'écran décrivent les actions et les raccourcis clavier sur les pages Raccourcis et Démarrage automatique dans les Paramètres système, et vous permet d'activer les boutons Veille, Arrêt et Redémarrer dans le menu des applications Kickoff à l'aide de la touche Entrée.
KDE Plasma 6.5 introduit même une fonctionnalité qui avait été demandée il y a plus de 22 ans, à savoir la possibilité de marquer les entrées du presse-papiers comme favorites dans Klipper afin qu'elles soient enregistrées de manière permanente, ce qui est pratique pour ceux d'entre vous qui collent tout le temps les mêmes extraits de texte courants. De plus, il ajoute la prise en charge de la recherche de raccourcis globaux dans KRunner et les recherches alimentées par KRunner, la prise en charge du passage automatique à un thème global différent la nuit, la prise en charge de la mise en veille prolongée de votre ordinateur à partir de l'écran de connexion SDDM et la prise en charge de la configuration des anneaux tactiles sur votre tablette graphique.
KDE Plasma 6.5 regorge de fonctionnalités intéressantes pour tous, notamment des améliorations majeures de l'interface utilisateur du widget Sticky Note, des panneaux Plasma défilables lorsqu'ils contiennent trop d'éléments, une notification système lors du branchement d'un périphérique, ainsi que la prise en charge de la configuration des cadrans de tablette. Le gestionnaire de paquets Plasma Discover a également bénéficié de quelques nouveautés, notamment la prise en charge des URL flatpak+https:// pour faciliter l'installation des applications Flatpak à partir de Flathub en appuyant sur le bouton « Installer », qui ouvre automatiquement Discover, ainsi que la prise en charge de l'installation des pilotes matériels à partir des dépôts de votre distribution.
Parmi les autres changements notables, les captures d'écran de fenêtres spécifiques incluent désormais leurs barres de titre, leurs bordures, leurs ombres et leurs fenêtres contextuelles, un bouton Bluetooth est désormais affiché dans les paramètres système, et des informations plus pertinentes sur les manettes de jeu sont désormais affichées sur la page Manettes de jeu dans les paramètres système.
Mais ce n'est pas tout ! L'assistant Bluetooth n'affiche plus les périphériques sans nom par défaut, tous les périphériques de lecture sont désormais activés lorsque vous coupez le son du système puis modifiez le volume, et le widget Disques et périphériques vous permet désormais de monter un disque sans vérifier les erreurs ou de vérifier manuellement les erreurs sans le monter.
Le widget Plasma Weather Report a également été mis à jour dans KDE Plasma 6.5 afin de récupérer les données météorologiques dès la sortie de veille de votre ordinateur. Les barres latérales dans Plasma Discover et Plasma System Monitor sont désormais redimensionnables, et Plasma passe automatiquement à un thème global différent pendant la nuit. De plus, Plasma coupe désormais tous les microphones lorsque vous utilisez un bouton/raccourci dédié « Couper le microphone », les réseaux Wi-Fi détectés sont désormais affichés sur la page des paramètres système correspondante, il est désormais plus facile de voir quels écrans sont des répliques d'autres écrans, et le volume du thème sonore Ocean a été ajusté.
KDE Plasma 6.5 apporte également diverses améliorations en matière d'accessibilité aux pages Flatpak Permissions et Shortcuts dans les paramètres système, qui n'affichent plus la page Drawing Tablet si vous n'avez pas de tablette graphique connectée. De plus, Plasma Discover vous permet désormais d'installer des pilotes matériels à partir des dépôts de votre distribution. Enfin, les recherches KRunner et KRunner utilisent désormais la correspondance approximative pour les applications, Plasma Discover vous permet désormais d'écrire des avis sur les applications qui n'en ont pas, et la police Monospace définie dans la page Polices des paramètres système est désormais automatiquement synchronisée avec les applications GTK.
KDE Plasma 6.5 arrivera bientôt dans les dépôts logiciels stables de diverses distributions GNU/Linux populaires, notamment openSUSE Tumbleweed, Arch Linux, Fedora Linux, KDE neon et d'autres. Vérifiez donc les mises à jour dans les prochains jours si vous souhaitez profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations.
Cette annonce intervient alors que KDE a dévoilé la première version alpha de KDE Linux, sa distribution officielle étant désormais ouverte au test public. Dérivée d'Arch Linux, la distribution est présentée comme une implémentation de référence pour le bureau KDE Plasma, les applications KDE et les outils de développement. Elle est construite autour d'une conception immuable et fournit une base sûre et reproductible pour les développeurs et les utilisateurs intéressés par les dernières technologies KDE.
