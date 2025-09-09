KDE publie la première version alpha de KDE Linux, sa nouvelle distribution Linux officielle est désormais ouverte au test public, dérivée d'Arch Linux, mais qui se distingue par son caractère immuable

KDE a dévoilé la première version alpha de KDE Linux, sa distribution officielle étant désormais ouverte au test public. Dérivée d'Arch Linux, la distribution est présentée comme une implémentation de référence pour le bureau KDE Plasma, les applications KDE et les outils de développement. Elle est construite autour d'une conception immuable et fournit une base sûre et reproductible pour les développeurs et les utilisateurs intéressés par les dernières technologies KDE.
KDE est une communauté internationale de logiciels libres qui développe des logiciels libres et open source. En tant que centre de développement central, elle fournit des outils et des ressources qui permettent un travail collaboratif sur ses projets. KDE est représenté légalement par KDE e.V., basé en Allemagne, qui détient également les marques commerciales KDE et finance le projet.
Les produits KDE comprennent le shell graphique KDE Plasma, les KDE Frameworks et la gamme d'applications KDE Gear, notamment Kate, digiKam et Krita. De nombreuses applications KDE sont multiplateformes et peuvent fonctionner sur les systèmes d'exploitation Unix et Unix-like ainsi que sur Microsoft Windows.
KDE a publié la première version alpha de KDE Linux, sa nouvelle distribution Linux officielle désormais ouverte au test public. Le système est présenté comme une implémentation de référence pour le bureau KDE Plasma, les applications KDE et les outils de développement, construit autour d'une conception immuable où le système central est en lecture seule et mis à jour via des mises à jour atomiques basées sur des images avec prise en charge de la restauration.
L'objectif de cette version est de fournir une base sûre et reproductible pour les développeurs et les utilisateurs intéressés par les dernières technologies KDE.
La base est dérivée d'Arch Linux, mais diffère d'une configuration Arch traditionnelle en ce qu'elle est immuable. La plupart des applications sont fournies sous forme de Flatpaks, tandis que les applications KDE de base telles que Dolphin, Discover, Konsole, Spectacle et Ark sont directement compilées à partir du code source.
Des logiciels supplémentaires peuvent être ajoutés à l'aide d'AppImages, de Snaps ou de conteneurs via des outils préinstallés tels que Distrobox et Toolbox. L'image de base comprend un large éventail de pilotes et de paquets de support, mais les utilisateurs ne peuvent pas remplacer le noyau, les pilotes ou l'environnement de bureau.
Contrairement à KDE neon, qui est basé sur Ubuntu et vise à donner un accès précoce aux logiciels KDE via un système de paquets traditionnel, KDE Linux propose une approche différente avec sa structure immuable. Bien qu'il ne soit pas destiné aux environnements de production pendant cette phase alpha, il offre aux développeurs et aux testeurs une plateforme qui évite les problèmes courants tels que les conflits de paquets ou les mises à niveau défectueuses.
La version alpha est distribuée sous forme d'image RAW pour une installation sur clé USB uniquement, la prise en charge des machines virtuelles n'étant pas encore disponible.
La publication de cette version intervient peu de temps après que KDE a réaffirmé sa position vis-à-vis des écosystèmes propriétaires. En août dernier, KDE a qualifié la touche Copilot de Microsoft de « stupide » et a annoncé qu'il permettra bientôt de la reconfigurer. L'organisation a également invité les utilisateurs à passer à Linux, accusant Microsoft de faire du « chantage technologique » avec les exigences matérielles de Windows 11.
