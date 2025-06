L'environnement de bureau KDE Plasma 6.4 est officiellement disponible, avec un nouvel assistant de calibrage HDR, des améliorations de la prise en charge de Wayland et le moteur de thèmes Aurorae

KDE Plasma est un shell graphique développé par la communauté KDE pour les systèmes d'exploitation de type Unix. Il sert de couche d'interface entre l'utilisateur et le système d'exploitation, fournissant une interface utilisateur graphique (GUI) et un environnement de travail pour lancer des applications, gérer les fenêtres et interagir avec les fichiers et les paramètres du système.Le projet KDE vient de publier KDE Plasma 6.4, une mise à jour majeure qui apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations intéressantes pour tous les fans de l'environnement de bureau KDE Plasma. KDE Plasma 6.4 sera bientôt disponible dans les dépôts logiciels stables de diverses distributions GNU/Linux populaires, notamment openSUSE Tumbleweed, Arch Linux, Fedora Linux, KDE neon et d'autres.KDE Plasma 6.4 introduit une refonte majeure de l'interface utilisateur de l'utilitaire de capture d'écran Spectacle, la prise en charge des dispositions personnalisées des vignettes par bureau virtuel, le gestionnaire de fenêtres X KWin-X11, facile à utiliser et flexible, un nouvel assistant de calibrage HDR et le moteur de thèmes Aurorae pour les décorations de fenêtres KWin.Afin d'aider davantage d'applications à mieux s'intégrer à la session Plasma Wayland, KDE Plasma 6.4 introduit la prise en charge de plusieurs protocoles Wayland, notamment « Relative tablet dials », « idle notify », « color representation », « FIFO », « toplevel tag » et « single pixel buffer ». Il prend également en charge le contrôle de la présence d'une barre de titre et d'un cadre dans une fenêtre à partir du menu contextuel du gestionnaire de tâches, la désactivation complète des icônes de la barre d'état système pour les applications qui ne disposent pas d'un paramètre interne pour cette préférence, et l'application de thèmes sonores par un double-clic.Elle ajoute également la possibilité de configurer le système de manière à ce que le glisser-déposer de fichiers et de dossiers vers un autre emplacement sur le même disque les déplace automatiquement, plutôt que de demander à chaque fois, ainsi que la prise en charge du format vidéo P010 et de la gamme dynamique étendue. Consultez l'annonce de la sortie pour plus de détails.Voici les améliorations de cette nouvelle version :Plasma propose déjà des bureaux virtuels pour vous aider à organiser vos fenêtres et vos activités, ainsi que des mosaïques personnalisables sur lesquelles vous pouvez coller des fenêtres afin qu'elles ne se chevauchent pas, ce qui vous permet de voir tout ce qui est important en un coup d'œil.Plasma 6.4 combine ces fonctionnalités en vous permettant de choisir une configuration différente de tuiles sur chaque bureau virtuel. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de créer tout autre type de combinaison de disposition qui vous convient le mieux.L'accessibilité est une priorité absolue pour KDE. La session Wayland dans Plasma 6.4 apporte de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité : vous pouvez désormais déplacer le pointeur à l'aide des touches du pavé numérique de votre clavier, ou utiliser un geste de pincement à trois doigts sur le pavé tactile pour zoomer ou dézoomer. De plus, un travail subtil mais important a été réalisé dans tout Plasma pour améliorer la navigation au clavier, la facilité d'utilisation des lecteurs d'écran et la lisibilité du texte.À la frontière entre l'accessibilité et la conception visuelle, une autre façon de rendre Plasma plus facile à utiliser consiste à augmenter le contraste entre les éléments de premier plan et d'arrière-plan. À cet égard, le thèmeest un peu plus sombre. Ce changement subtil permet de faire ressortir le texte et les éléments de l'interface utilisateur, les rendant plus faciles à lire et à voir. Plasma 6.4 assombrit également l'arrière-plan du bureau ou de la fenêtre lorsqu'une boîte de dialogue d'authentification s'affiche. Cela vous aidera à localiser et à vous concentrer sur la fenêtre qui vous demande votre mot de passe.La page Énergie duet l'ensemble de(l'application que vous pouvez utiliser pour modifier la présentation et le regroupement des applications dans le menu du lanceur) ont été entièrement remaniés afin de les rendre plus clairs, plus lisibles et plus faciles à utiliser. En parlant de paramètres, il existe une toute nouvelle pagedans lesqui regroupe tous les paramètres des effets animés purement visuels en un seul endroit, ce qui facilite leur recherche et leur configuration.L'écran de verrouillage de Plasma 6.4 fonctionne également mieux avec les configurations à plusieurs écrans. Les éléments interactifs de l'écran de verrouillage n'apparaîtront désormais que sur l'écran qui a le focus ou sur lequel se trouve le pointeur. Et lorsqu'il est temps de saisir votre mot de passe, le texte saisi dans un champ de mot de passe est synchronisé sur tous les autres, ce qui évite les erreurs qui pourraient entraîner la saisie d'une partie du mot de passe dans un champ sur un écran, puis le reste dans un autre champ sur un autre écran.Les notifications sont le moyen utilisé par Plasma pour communiquer ce qui se passe dans votre système. La notification de transfert de fichiers affiche désormais un graphique de vitesse, vous donnant une idée plus visuelle de la vitesse du transfert et du temps nécessaire pour le terminer. Lorsque vous êtes informé que des mises à jour sont disponibles, vous pouvez désormais les installer directement à partir de la notification.Lorsque des applications sont en mode plein écran, par exemple lorsque vous jouez à un jeu, travaillez sur un projet important ou regardez une vidéo, Plasma passe en mode "" et n'affiche que les notifications urgentes. Lorsque vous quittez le mode plein écran, vous voyez un résumé des notifications que vous avez manquées, qui sont disponibles dans lapour que vous puissiez les consulter.Désormais, lorsqu'une application tente d'accéder au microphone et constate qu'il est désactivé, une notification s'affiche. Enfin, les notifications avec des boutons interactifs continueront à s'afficher dans l'historique.Les widgets sont les éléments constitutifs de Plasma : il s'agit de petits programmes qui exécutent des tâches spécifiques sur votre bureau Plasma. Ils peuvent lancer des programmes, suivre la météo, régler des alarmes ou vous informer lorsque des mises à jour sont disponibles.Parmi les nombreuses améliorations, une nouvelle fonctionnalité du widgetplacera une étiquette verte «» à côté des applications nouvellement installées, afin que vous puissiez facilement trouver dans le menu l'emplacement de ce que vous venez d'installer. L'étiquette disparaît après 3 jours ou après avoir lancé l'application pour la première fois.Le widgetvous permet désormais de ralentir ou d'accélérer la lecture audio ou vidéo en cours (pour les lecteurs qui prennent en charge cette fonctionnalité). Et le widget, utilisé pour accéder aux disques internes et amovibles, vérifie désormais vos disques et vous propose même de les réparer s'il détecte des erreurs. Plasma 6.4 apporte également de nombreuses autres modifications mineures aux widgets inclus.Plasma continue d'améliorer la prise en charge des périphériques utilisés par les artistes numériques et les graphistes. Dans Plasma 6.4, la configuration des boutons de votre stylet est beaucoup plus intuitive. Si vous faites une erreur lors du calibrage de votre tablette, Plasma vous offre un moyen simple de tout réinitialiser et de recommencer. Et lorsque vous ne créez pas d'œuvres d'art, vous pouvez continuer à utiliser votre tablette, car Plasma prend désormais en charge lequi fait que le stylet se comporte davantage comme une souris classique.Pour ceux qui souhaitent régler les couleurs pour jouer ou regarder des films, la pagedans lesest dotée d'un tout nouvel assistant de calibrage HDR dans Plasma 6.4. Plasma 6.4 peut également prendre en charge la gamme dynamique étendue (un autre type de HDR) sur les écrans qui la prennent en charge, et vous offre un outil pour limiter la profondeur des couleurs, là encore pour les écrans qui prennent en charge cette fonctionnalité. Enfin, Plasma prend désormais en charge le format vidéo, améliorant ainsi l'efficacité énergétique avec le contenu vidéo HDR.KRunner est le puissant assistant intégré à Plasma. Si vous avez besoin de trouver quelque chose, de définir quelque chose, de calculer quelque chose ou de convertir quelque chose, appuyez suret demandez à KRunner.Dans Plasma 6.4, KRunner peut vous aider à visualiser les couleurs. Il suffit d'entrer la couleur en notation hexadécimale, sous forme de nombre hexadécimal, ou son nom CSS/SVG (comme « MintCream », « PeachPuff » ou « PapayaWhip » — oui, ce sont tous des noms de couleurs et non des desserts raffinés). KRunner vous montrera alors à quoi ressemble cette couleur et son nom/code équivalent dans de nombreuses autres notations.Spectacle, l'application intégrée pour prendre des captures d'écran et enregistrer des vidéos d'écran, a beaucoup changé dans Plasma 6.4, et pour le mieux ! Appuyez sur la toucheet Spectacle s'ouvre directement en mode capture d'écran : faites glisser un cadre pour sélectionner une zone de l'écran ou appuyez immédiatement suret Spectacle prendra une capture de l'ensemble de l'écran.Vous pouvez également commencer à annoter immédiatement, en dessinant des flèches, en floutant des sections, en ajoutant du texte explicatif, etc. Enfin, la qualité a été considérablement améliorée pour les enregistrements d'écran utilisant le format WebM ou pris sur des écrans utilisant une mise à l'échelle fractionnaire.Lede Plasma 6.4 vous aide à garder le contrôle sur le fonctionnement de votre système de plusieurs façons. Tout d'abord, les pagesetont été remaniées pour afficher plus d'informations et être plus utiles en général :Sur ces pages, vous pouvez trouver la surveillance de l'utilisation des GPU Intel. De plus, il peut même afficher l'utilisation du GPU par processus pour les GPU Intel et AMD. Il existe également un nouveau groupe « Services d'arrière-plan » sur la page, qui vous donne une vue d'ensemble des ressources système utilisées par des éléments autres que les applications.De plus, le moniteur d'espace libre intégré vérifie désormais l'espace libre sur toutes les partitions non cache de tous les disques, et pas seulement sur les partitionsetd'un disque. Enfin, une nouvelle pagedans leaffiche les données brutes des capteurs pour des éléments tels que la température de vos processeurs et GPU.Lorsque vous faites glisser des fichiers vers un autre emplacement sur le même disque à l'aide de Dolphin ou du bureau Plasma, vous pouvez désormais demander au système de toujours déplacer les fichiers, plutôt que de vous demander à chaque fois ce que vous souhaitez faire. La fonctionnalité d'intégration du navigateur Plasma qui vous permet de contrôler la lecture des médias dans votre navigateur depuis le bureau (entre autres) prend désormais en charge les versions Flatpak de Firefox et les variantes de Chromium telles que LibreWolf et Ungoogled Chromium.Enfin, pour les plus technophiles, Plasma 6.4 ajoute la prise en charge d'un grand nombre de protocoles Wayland, notamment les protocoles « Relative tablet dials », « idle notify », « color representation », « FIFO », « toplevel tag » et « single pixel buffer ». Cela permettra aux applications de mieux s'intégrer dans la session Wayland de Plasma.Pensez-vous que cette nouvelle version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le produit ?