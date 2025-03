L'environnement de bureau GNOME 48 "Bengaluru" est officiellement disponible, avec un triple buffering dynamique, le protocole de gestion des couleurs Wayland et une nouvelle fonctionnalité de bien-être

Empilement de notifications

Amélioration des performances

Le moteur JavaScript de GNOME, un élément central du bureau, a réduit l'utilisation du processeur et de la mémoire pour de nombreuses opérations courantes.

L'indexation des fichiers utilise désormais moins de mémoire lorsqu'il s'agit de parcourir de grands dossiers, et l'extraction des métadonnées multimédias est plus rapide.

Les utilisateurs dont les moniteurs sont directement connectés à une carte graphique discrète verront leurs performances et leur stabilité améliorées.

Dans les fichiers, des améliorations significatives ont été apportées au temps de chargement des dossiers et au rendu du défilement. Ces améliorations s'appliquent principalement aux dossiers qui contiennent beaucoup de vignettes. Lors des tests, elles se sont traduites par une augmentation de la vitesse de chargement de 5 fois et une augmentation de la vitesse de rendu de 10 fois pour le défilement.

Les optimisations de la dernière version de GTK permettent d'accélérer les performances lors de la création et du redimensionnement des interfaces d'applications.



Visionneuse d'images améliorée

Nouvelles polices

Adwaita Sans est une version personnalisée de la célèbre police Inter de Rasmus Andersson. Elle offre une typographie soignée et polyvalente, optimisée pour les écrans à haute densité.

Adwaita Mono est une version personnalisée de la famille de caractères Iosevka. Il est bien adapté à l'utilisation en terminal et à l'édition de texte simple, avec une excellente lisibilité et une couverture linguistique incroyablement étendue.



Bien-être digital

Utilisation du temps d'écran : affichez le temps que vous passez à utiliser l'écran chaque jour, et comparez votre utilisation récente avec les jours et semaines précédents.

Limites d'écran : définissez une limite quotidienne pour le temps total d'utilisation de l'écran. Une notification s'affiche lorsque la limite est atteinte, et une option permet de rendre l'écran en noir et blanc.

Rappels de pauses : définissez des rappels pour vous permettre de faire des pauses régulières pour la vue et le mouvement, conformément aux recommandations standard en matière de santé.



Préservation de la santé de la batterie

Décibels : un nouveau lecteur audio de base

Prise en charge du HDR

Mise à jour de l'Editeur de texte

Et ce n'est pas tout...

GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement de bureau convivial, libre et gratuit dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre. GNOME est développé par le projet GNOME qui est composé à la fois de bénévoles et de contributeurs rémunérés. L'interface est offerte par défaut par de nombreuses distributions Linux majeures, dont Debian, Fedora Linux, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux et SUSE Linux Enterprise. GNOME est également l'environnement par défaut d'Oracle Solaris, un système d'exploitation Unix.Les points forts de GNOME 48 incluent le triple tampon dynamique pour améliorer les performances sur les GPU bas de gamme, tels que les graphiques intégrés Intel ou les ordinateurs Raspberry Pi, la prise en charge du protocole de gestion des couleurs Wayland, de nouvelles polices Adwaita, la prise en charge du HDR (High Dynamic Range) et une nouvelle fonctionnalité Wellbeing avec suivi du temps passé à l'écran.Nommée « Bengaluru », cette version rend hommage au dévouement des organisateurs de GNOME Asia 2024. Voici ce qu'il y a de nouveau dans GNOME 48.GNOME 48 introduit l'empilement dans la liste des notifications. Les notifications d'une même application sont regroupées en piles, chacune d'entre elles pouvant être développée pour révéler les messages individuels. L'empilement permet d'organiser la liste des notifications et de faciliter la navigation. Elle permet également d'éviter que la liste de notifications ne devienne trop longue.L'empilement des notifications est la dernière d'une série d'améliorations des notifications, qui comprenait d'autres améliorations dans la version précédente de GNOME 47. Ensemble, ces changements rendent les notifications à la fois plus puissantes et plus faciles à utiliser.GNOME 48 comprend un certain nombre d'améliorations notables des performances. La plus importante d'entre elles est l'introduction d'une triple mise en mémoire tampon dynamique. Ce changement a fait l'objet d'une révision et de tests importants sur une période de cinq ans et améliore la fluidité perçue des changements à l'écran, avec moins de sauts d'images et des animations plus fluides. Ce résultat a été obtenu en améliorant les capacités concurrentielles de Mutter, le gestionnaire d'affichage de GNOME, et il est particulièrement efficace pour gérer les rafales soudaines d'activité.D'autres améliorations de performance dans GNOME 48 incluent :GNOME a introduit une nouvelle visionneuse d'images par défaut dans la version 45. Pour GNOME 48, cette nouvelle application a reçu un certain nombre de mises à jour intéressantes. Le principal changement de la version 48 est l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité d'édition d'images, qui permet de recadrer, de faire pivoter et de retourner les images.Les commandes de zoom de la visionneuse d'images ont également été redessinées pour GNOME 48. Les nouveaux contrôles présentent un certain nombre d'avantages, notamment la possibilité de revenir au niveau de zoom par défaut d'un simple clic, un menu permettant de sélectionner un ensemble de niveaux de zoom prédéfinis, et une entrée permettant de saisir manuellement un pourcentage de niveau de zoom.Cette version de la visionneuse d'images apporte également plusieurs fonctionnalités expérimentales, notamment la prise en charge des formats d'image RAW, ainsi que la prise en charge de formats de métadonnées supplémentaires tels que XMP. (La disponibilité de ces fonctionnalités peut varier en fonction de la distribution).Ces améliorations rendent la nouvelle visionneuse d'images plus polyvalente et plus conviviale, conformément à l'engagement de GNOME de fournir des outils intégrés et efficaces.GNOME dispose d'une nouvelle police d'interface dans la version 48, ainsi que d'une nouvelle police monospace. Nommées Adwaita Sans et Adwaita Mono, ces nouvelles polices sont impressionantes et présentent également de nombreux avantages pratiques par rapport aux polices précédentes, avec un meilleur rendu, une couverture de caractères plus étendue et la prise en charge d'une série de fonctionnalités de polices modernes.Ces nouvelles polices, sous licence libre, améliorent l'harmonie visuelle dans GNOME tout en maintenant l'accessibilité et l'équilibre esthétique.Une autre amélioration passionnante de GNOME 48 est le début des nouvelles fonctionnalités de bien-être numérique (Digital Wellbeing). Conçues pour permettre aux utilisateurs de maintenir des habitudes informatiques saines, ces fonctionnalités incluent :Toutes ces fonctionnalités se trouvent dans la nouvelle section Digital Wellbeing de l'application Paramètres.GNOME 48 inclut une nouvelle option qui améliore la durée de vie de la batterie de l'appareil. Lorsqu'elle est activée, la charge de la batterie est limitée à 80 % lorsque l'appareil est branché. En maintenant le niveau de changement de la batterie à ce niveau réduit, la batterie fonctionne mieux et plus longtemps.Ce nouveau comportement de préservation de la santé de la batterie peut être activé dans les paramètres d'alimentation, dans la nouvelle option Chargement de la batterie. Elle n'est cependant disponible que sur le matériel qui prend en charge cette fonctionnalité.GNOME 48 présente Décibels, un lecteur audio minimaliste conçu pour la lecture de fichiers audio. Décibels offre une interface épurée avec des fonctionnalités essentielles, dont un affichage de la forme d'onde, qui permet de naviguer facilement dans les longs fichiers. L'application permet également de contrôler la vitesse de lecture, ce qui est utile pour l'écoute de textes parlés, tels que les podcasts et les interviews.Contrairement aux applications de gestion musicale complètes, Décibels se concentre sur la lecture de fichiers audio individuels, sans fonctionnalité de bibliothèque ou de liste de lecture. Cette approche s'adresse aux utilisateurs qui ont besoin d'un outil simple pour des tâches telles que l'écoute d'enregistrements ou d'échantillons sonores.GNOME 48 est une étape importante pour la prise en charge du HDR (High Dynamic Range) dans GNOME, avec l'introduction initiale de la prise en charge du HDR au niveau du système. Cela signifie que, si vous avez un écran HDR, il est maintenant possible d'avoir une sortie HDR affichée par les applications qui le supportent. Actuellement, le nombre d'applications prenant en charge le HDR est limité. Toutefois, les travaux visant à étendre la prise en charge du HDR se poursuivent et la disponibilité de cette fonctionnalité devrait augmenter à l'avenir.Pour activer le HDR sur le matériel pris en charge, activez-le à l'aide du nouveau commutateur High Dynamic Range dans les paramètres d'affichage. Étant donné que la luminosité de l'écran ne peut souvent pas être contrôlée lorsque la fonction HDR est activée, les paramètres comprennent également un contrôle de la luminosité émulé par logiciel.L'Éditeur de texte a été rafraîchi avec une interface plus propre et plus ciblée pour GNOME 48. Le nouveau design introduit une barre d'en-tête rationalisée, consolidant les options dans un seul menu pour une expérience plus intuitive.Les propriétés des documents ont été améliorées, exposant désormais le type de document et permettant un accès rapide aux options de formatage automatique, facilitant ainsi l'ajustement des paramètres de formatage à la volée.Pour ceux qui travaillent avec du code, l'indicateur de position du curseur a été déplacé dans une surcouche de la vue principale, ce qui permet de garder les informations essentielles à portée de main sans ajouter d'encombrement visuel. Ces améliorations rendent l'Éditeur de texte plus efficace et plus agréable à utiliser.GNOME 48 inclut de nombreux autres changements.