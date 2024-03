Présentation de GNOME 46, "Kathmandu"

Ctrl+Shift+F

Recherche de préférences : vous pouvez désormais effectuer une recherche dans les préférences de Fichiers pour localiser des paramètres spécifiques.

: vous pouvez désormais effectuer une recherche dans les préférences de Fichiers pour localiser des paramètres spécifiques. Date et heure détaillées : les préférences de Fichiers incluent maintenant une option pour afficher la date et l'heure dans un format plus complet et cohérent.

: les préférences de Fichiers incluent maintenant une option pour afficher la date et l'heure dans un format plus complet et cohérent. Entrée de l'emplacement au clic : accédez rapidement à la barre d'adresse de l'emplacement du fichier en cliquant sur la zone du chemin d'accès au fichier.

: accédez rapidement à la barre d'adresse de l'emplacement du fichier en cliquant sur la zone du chemin d'accès au fichier. Favoris étoilés en vue grille : identifiez et accédez rapidement à vos fichiers étoilés grâce à des marqueurs visuels en vue grille.

: identifiez et accédez rapidement à vos fichiers étoilés grâce à des marqueurs visuels en vue grille. Amélioration de la découverte du réseau : davantage de périphériques en réseau disponibles apparaissent désormais dans la vue Autres emplacements.

Le navigateur web par défaut est désormais utilisé lors de la connexion aux comptes, dans le cadre de la configuration de ces derniers. Cela permet d'utiliser un plus grand nombre de méthodes d'authentification , telles que les jetons USB.

, telles que les jetons USB. Un nouveau type de compte WebDAV a été ajouté, fournissant une méthode générique pour intégrer des contacts, des calendriers et des fichiers en ligne dans votre expérience GNOME.

a été ajouté, fournissant une méthode générique pour intégrer des contacts, des calendriers et des fichiers en ligne dans votre expérience GNOME. Les paramètres des comptes en ligne ont également été complètement remaniés et présentent désormais un design moderne.

Amélioration de la navigation



L'application Paramètres a été réorganisée pour GNOME 46, afin de faciliter la navigation . À cette fin, une nouvelle section Système a été créée, qui contient les préférences pour la région et la langue, la date et l'heure, les utilisateurs, le bureau à distance, Secure Shell et À propos . Les paramètres Apps ont également été consolidés et comprennent désormais les paramètres Apps par défaut et Supports amovibles.



Ces changements ont pour effet de réduire le nombre total de sections dans l'application Réglages, ce qui réduit le nombre d'endroits à parcourir et permet d'accéder plus rapidement aux réglages dont vous avez besoin.





L'application Paramètres a été réorganisée pour GNOME 46, afin de faciliter la . À cette fin, une nouvelle section Système a été créée, qui contient les préférences pour . Les paramètres Apps ont également été consolidés et comprennent désormais les paramètres Apps par défaut et Supports amovibles. Ces changements ont pour effet de réduire le nombre total de sections dans l'application Réglages, ce qui réduit le nombre d'endroits à parcourir et permet d'accéder plus rapidement aux réglages dont vous avez besoin. Nouveaux réglages du pavé tactile



Les paramètres du pavé tactile ont été étendus pour GNOME 46, avec deux nouveaux paramètres. Le premier, appelé Clic secondaire , permet de configurer la manière dont les clics secondaires (souvent appelés " clics droits ") sont effectués avec un pavé tactile, et inclut des options pour utiliser soit deux doigts sur le pavé, soit pour cliquer dans le coin du pavé.



Le deuxième nouveau paramètre permet de désactiver le comportement Disable Touchpad While Typing (désactiver le pavé tactile pendant la saisie). Cela permet de combiner les mouvements du pavé tactile avec les pressions sur les touches, ce qui peut s'avérer nécessaire pour certaines applications et certains jeux.





Les paramètres du pavé tactile ont été étendus pour GNOME 46, avec deux nouveaux paramètres. Le premier, appelé , permet de configurer la manière dont les clics secondaires (souvent appelés " clics droits ") sont effectués avec un pavé tactile, et inclut des options pour utiliser soit deux doigts sur le pavé, soit pour cliquer dans le coin du pavé. Le deuxième nouveau paramètre permet de désactiver le comportement (désactiver le pavé tactile pendant la saisie). Cela permet de combiner les mouvements du pavé tactile avec les pressions sur les touches, ce qui peut s'avérer nécessaire pour certaines applications et certains jeux. Effort massif de polissage



L'application Paramètres a également reçu une grande quantité de polissage pour GNOME 46. Cela inclut :

des descriptions de paramètres et des infobulles améliorées plus de mnémoniques pour le clavier, afin d'améliorer la navigation au clavier (maintenez Alt enfoncé pour les voir) une modernisation et un raffinement poussés de l'interface utilisateur des options supplémentaires pour l'affectation des touches de composition un chargement plus rapide des paramètres d'apparence, ainsi que des aperçus plus nets un contrôle plus fin lors du réglage de la pression du stylet Wacom.

Dans l'ensemble, ces améliorations se traduisent par une application Paramètres plus claire, plus facile à comprendre et fantastique à utiliser.

L'application Paramètres a également reçu une grande quantité de polissage pour GNOME 46. Cela inclut : Dans l'ensemble, ces améliorations se traduisent par une application Paramètres plus claire, plus facile à comprendre et fantastique à utiliser.

Sous le capot, un important effort de modernisation a été entrepris. Il en résultera une amélioration des performances et de la fiabilité, ainsi qu'une compatibilité avec Wayland et les applications en bac à sable à l'avenir.





a été entrepris. Il en résultera une amélioration des performances et de la fiabilité, ainsi qu'une compatibilité avec Wayland et les applications en bac à sable à l'avenir. Une nouvelle fonction de mise en veille a été ajoutée. Cette fonctionnalité très demandée permet aux utilisateurs de désactiver temporairement Orca en utilisant le raccourci Ctrl+Alt+Shift+Q . Le mode veille est utile lors de l'utilisation de machines virtuelles qui disposent de leurs propres lecteurs d'écran, ainsi que d'applications à vocalisation automatique.





a été ajoutée. Cette fonctionnalité très demandée permet aux utilisateurs de désactiver temporairement Orca en utilisant le raccourci . Le mode veille est utile lors de l'utilisation de machines virtuelles qui disposent de leurs propres lecteurs d'écran, ainsi que d'applications à vocalisation automatique. De nouvelles commandes permettent à Orca de signaler l'état du système , y compris l'état de la batterie et l'utilisation du processeur et de la mémoire.





, y compris l'état de la batterie et l'utilisation du processeur et de la mémoire. La navigation dans les tableaux a été considérablement améliorée, avec plus d'applications prises en charge et de nouvelles commandes ajoutées, notamment basculer la navigation dans les tableaux ( Orca+Shift+T ) et passer à la dernière cellule ( Orca+Alt+Shift+🡰 / 🡲 / 🡱 / 🡳 ).





a été considérablement améliorée, avec plus d'applications prises en charge et de nouvelles commandes ajoutées, notamment basculer la navigation dans les tableaux ( ) et passer à la dernière cellule ( ). Orca dispose désormais d'un support expérimental pour Spiel, une API de synthèse vocale de nouvelle génération. Les personnes intéressées par cette fonctionnalité sont invitées à participer à son test.

De beaux avatars de repli : si vous ne spécifiez pas d'avatar pour votre compte utilisateur, GNOME en génère un pour vous. Ces avatars de secours ont été rafraîchis pour la version 46 et sont fantastiques. Si vous mettez à jour une version précédente, effacez votre ancien avatar pour voir les nouveaux avatars par défaut en action.





: si vous ne spécifiez pas d'avatar pour votre compte utilisateur, GNOME en génère un pour vous. Ces avatars de secours ont été rafraîchis pour la version 46 et sont fantastiques. Si vous mettez à jour une version précédente, effacez votre ancien avatar pour voir les nouveaux avatars par défaut en action. Notifications améliorées : avec des mises en page améliorées et un nouvel en-tête dans chaque notification pour indiquer l'application qui l'a envoyée. Il est désormais possible de développer les notifications dans la liste, afin d'utiliser les actions de notification au moment qui vous convient.







: avec des mises en page améliorées et un nouvel en-tête dans chaque notification pour indiquer l'application qui l'a envoyée. Il est désormais possible de développer les notifications dans la liste, afin d'utiliser les actions de notification au moment qui vous convient. Nouveaux raccourcis de lancement d'applications : les applications épinglées sur le tableau de bord peuvent désormais être lancées à l'aide de Super+ < Numéro > . Par exemple, Super+ 1 lancera la première application dans le tableau de bord. GNOME 46 inclut des raccourcis supplémentaires pour permettre de lancer une nouvelle fenêtre, en ajoutant le modificateur Ctrl , par exemple : Super+Ctrl+ < Numéro > pour lancer une nouvelle fenêtre pour la première application du tableau de bord.





: les applications épinglées sur le tableau de bord peuvent désormais être lancées à l'aide de . Par exemple, lancera la première application dans le tableau de bord. GNOME 46 inclut des raccourcis supplémentaires pour permettre de lancer une nouvelle fenêtre, en ajoutant le modificateur , par exemple : pour lancer une nouvelle fenêtre pour la première application du tableau de bord. Amélioration du clavier à l'écran : majuscules automatiques et nouvelles dispositions du clavier pour la saisie de numéros de téléphone, d'adresses électroniques et d'URL.





: majuscules automatiques et nouvelles dispositions du clavier pour la saisie de numéros de téléphone, d'adresses électroniques et d'URL. L'option "Tap to click" est désormais activée par défaut : pour une expérience tactile plus intuitive.

L'application Logiciels améliorée : elle affiche désormais des badges vérifiés pour les applications Flathub dont les développeurs ont été vérifiés, garantissant ainsi une source fiable pour vos logiciels. L'application Logiciels a également des préférences redessinées, de meilleurs messages d'erreur et une nouvelle fenêtre de raccourcis clavier.





: elle affiche désormais des badges vérifiés pour les applications Flathub dont les développeurs ont été vérifiés, garantissant ainsi une source fiable pour vos logiciels. L'application Logiciels a également des préférences redessinées, de meilleurs messages d'erreur et une nouvelle fenêtre de raccourcis clavier. Diverses améliorations apportées aux cartes :

Une nouvelle expérience d'édition des points d'intérêt OpenStreetMap, ainsi que d'autres améliorations de l'interface utilisateur et du routage. Nouveau style de carte et prise en charge du mode sombre Les informations sur les étages multiples sont désormais affichées pour les points d'intérêt qui en disposent. Routage étendu des transports en commun (désormais disponible pour la Norvège)



: L'application Extensions a été remaniée : une liste plus claire facilite la recherche et le basculement des extensions installées, et le design modernisé est également adaptatif. Il est désormais possible de désactiver les extensions qui ont été désactivées automatiquement.





: une liste plus claire facilite la recherche et le basculement des extensions installées, et le design modernisé est également adaptatif. Il est désormais possible de désactiver les extensions qui ont été désactivées automatiquement. Application Calendrier améliorée : avec des visuels améliorés, des interfaces modernisées et des améliorations de performance.





: avec des visuels améliorés, des interfaces modernisées et des améliorations de performance. Minuteries rapides dans les horloges : lors du démarrage d'une minuterie, cliquez sur une durée dans la section de démarrage rapide pour démarrer rapidement une minuterie.





: lors du démarrage d'une minuterie, cliquez sur une durée dans la section de démarrage rapide pour démarrer rapidement une minuterie. Contacts plus intelligents : plusieurs fichiers VCard peuvent désormais être importés en même temps et, lors de l'importation de nouveaux contacts, la boîte de dialogue de confirmation affiche un aperçu des noms des contacts à importer.





: plusieurs fichiers VCard peuvent désormais être importés en même temps et, lors de l'importation de nouveaux contacts, la boîte de dialogue de confirmation affiche un aperçu des noms des contacts à importer. Surveillance de l'utilisation du disque : Disques a gagné un nouveau graphique de ressources pour les E/S de disque.

Améliorations des performances et de l'utilisation des ressources , y compris la réduction de l'utilisation de la mémoire pour la recherche, l'amélioration des performances de l'enregistrement d'écran, et l'utilisation plus intelligente des ressources du système par l'application de visualisation d'images. Les applications de terminal de GNOME ont également bénéficié d'améliorations significatives en termes de vitesse.





, y compris la réduction de l'utilisation de la mémoire pour la recherche, l'amélioration des performances de l'enregistrement d'écran, et l'utilisation plus intelligente des ressources du système par l'application de visualisation d'images. Les applications de terminal de GNOME ont également bénéficié d'améliorations significatives en termes de vitesse. Les améliorations en matière de sécurité comprennent une meilleure protection contre les logiciels malveillants dans l'application de visualisation d'images et les technologies de recherche de GNOME.





comprennent une meilleure protection contre les logiciels malveillants dans l'application de visualisation d'images et les technologies de recherche de GNOME. Les améliorations de rendu incluent des interfaces d'application plus nettes, un texte à l'écran plus précis et des interfaces utilisateur plus claires lors de l'utilisation d'échelles d'affichage fractionnaires. Ces améliorations du rendu sont dues aux nouveaux moteurs de rendu de GTK, et se retrouvent dans les applications GNOME qui utilisent la dernière version de GTK.





incluent des interfaces d'application plus nettes, un texte à l'écran plus précis et des interfaces utilisateur plus claires lors de l'utilisation d'échelles d'affichage fractionnaires. Ces améliorations du rendu sont dues aux nouveaux moteurs de rendu de GTK, et se retrouvent dans les applications GNOME qui utilisent la dernière version de GTK. Le taux de rafraîchissement variable (VRR) est une fonctionnalité qui peut, dans certaines circonstances, produire des performances vidéo plus fluides. Elle est incluse dans GNOME 46 en tant que fonctionnalité expérimentale, qui doit être activée en entrant ce qui suit dans la ligne de commande : gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['variable-refresh-rate']". Une fois activée, une fréquence de rafraîchissement variable peut être définie dans les paramètres d'affichage.

L'application Fichiers a reçu d'importantes mises à jour, notamment un meilleur retour d'information pour les opérations de fichiers de longue durée, une section de progression dynamique et le passage instantané entre les vues en liste et en grille. Parmi les autres améliorations, citons les préférences consultables, l'affichage détaillé de la date et de l'heure, l'accès rapide à l'entrée de l'emplacement et une meilleure découverte du réseau.L'application Fichiers est désormais dotée d'une fonction de recherche globale, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans tous les emplacements configurés à l'aide d'un simple raccourci ou d'un clic sur un bouton. Cette fonction prend en charge la recherche de contenu, le filtrage par type de fichier et le tri par date de modification, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans plusieurs emplacements simultanément.GNOME 46 introduit la prise en charge de Microsoft OneDrive dans la fonctionnalité Comptes en ligne. Les utilisateurs peuvent désormais facilement parcourir et accéder à leurs fichiers OneDrive en même temps qu'à leurs fichiers locaux. D'autres améliorations incluent l'utilisation du navigateur web par défaut pour la connexion au compte, un nouveau type de compte WebDAV, et une interface de paramétrage des comptes en ligne remaniée.Une nouvelle option de connexion à distance dédiée a été ajoutée, permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à un système GNOME qui n'est pas en cours d'utilisation. Cette fonctionnalité offre une meilleure expérience du bureau à distance en permettant la configuration de l'affichage à partir du côté distant.L'application Paramètres a été réorganisée pour faciliter la navigation, avec une nouvelle section Système et des paramètres Apps consolidés. Les paramètres du pavé tactile ont été étendus, et l'application a été largement peaufinée, avec notamment des descriptions améliorées, des infobulles et des interfaces modernisées.GNOME 46 s'est concentré sur les améliorations de l'accessibilité, en particulier pour le lecteur d'écran Orca. Les mises à jour incluent des efforts de modernisation, un nouveau mode veille, des rapports améliorés sur l'état du système, une meilleure navigation dans les tableaux et un support expérimental pour Spiel. Les utilisateurs peuvent profiter d'avatars de repli rafraîchis, de notifications améliorées, de nouveaux raccourcis de lancement d'applications, d'un clavier à l'écran amélioré et d'un tap-to-click par défaut pour les pavés tactiles.Les principales applications GNOME ont été mises à jour, y compris l'application Logiciels avec des badges vérifiés pour les applications Flathub, Cartes avec diverses améliorations, une application Extensions redessinée, une application Calendrier améliorée, des minuteries rapides dans Horloges, des Contacts plus intelligents, et la surveillance de l'utilisation du disque dans Disques.GNOME 46 bénéficie d'améliorations des performances et de l'utilisation des ressources, d'améliorations de la sécurité, d'améliorations du rendu pour des interfaces et des textes plus nets, et d'une prise en charge expérimentale des taux de rafraîchissement variables (VRR).Pour obtenir GNOME 46, il est conseillé aux utilisateurs d'attendre les paquets officiels de leurs distributeurs. Les distributions populaires incluront bientôt GNOME 46, et il est également possible de l'essayer en utilisant l'image GNOME OS dans l'application Boxes.GNOME 46 est le résultat de 6 mois de travail acharné de la part de la communauté GNOME. Cette version porte le nom de code "", en reconnaissance de l'incroyable travail réalisé par les organisateurs de GNOME.Asia 2023.Entrons dans le vif du sujet et explorons les nouveautés de GNOME 46.Les fichiers sont accompagnés d'une nouvelle fonction de recherche globale dans GNOME 46. La fonctionnalité est simple : activez-la en cliquant sur le nouveau bouton de recherche, ou en utilisant le raccourci, puis entrez votre requête pour rechercher dans tous les emplacements de recherche que vous avez configurés.La recherche globale est un excellent moyen d'accéder directement à la recherche, sans avoir à réfléchir à l'emplacement des éléments recherchés. La nouvelle fonctionnalité exploite également les capacités de recherche de fichiers existantes de GNOME, y compris la possibilité de rechercher le contenu des fichiers et de filtrer par type de fichier et par date de modification.Un autre avantage de la recherche globale est qu'elle permet d'effectuer des recherches à plusieurs endroits simultanément, ce qui peut inclure des endroits qui ne se trouvent pas dans votre répertoire personnel. Pour configurer cette fonction, rendez-vous dans les paramètres de recherche nouvellement affinés et ajoutez les emplacements que vous souhaitez inclure.En plus de la recherche globale, l'application Fichiers a été sérieusement améliorée pour GNOME 46. Le retour d'information sur les opérations de fichiers de longue durée a été amélioré, avec une nouvelle section de progression dynamique au bas de la barre latérale. Cela permet de voir la progression des opérations individuelles, ainsi que de voir quelles opérations sont en cours et lesquelles sont terminées.Une refonte significative du code au cours du développement de GNOME 46 a également permis d'améliorer les performances de l'application Fichiers. Auparavant, le passage de l'affichage en liste à l'affichage en grille impliquait un délai et le contenu se chargeait progressivement à l'écran. Dans GNOME 46, cela n'existe plus : le changement de vue est instantané, ce qui rend l'expérience plus rapide et plus fluide.Enfin, Fichiers dans GNOME 46 s'accompagne également d'un ensemble fantastique d'autres petites améliorations :La fonctionnalité des comptes en ligne de GNOME a fait l'objet d'une mise à jour majeure pour GNOME 46. La plus grande amélioration est la nouvelle. Configurez un compte Microsoft 365 à partir des paramètres, et votre OneDrive apparaîtra dans la barre latérale Fichiers, où vous pourrez facilement le parcourir et y accéder aux côtés de vos fichiers et dossiers locaux.Une série d'améliorations supplémentaires a également été apportée aux comptes en ligne, grâce au financement du Fonds souverain technologique :Une conséquence nécessaire de ces changements est que les comptes en ligne ne sont plus inclus dans l'assistant de configuration initiale du système.L'expérience de bureau à distance de GNOME a été considérablement améliorée pour la version 46, avec l'introduction d'une nouvelle. Celle-ci permet de se connecter à distance à un système GNOME qui n'est pas déjà utilisé. En se connectant de cette manière, l'affichage du système peut être configuré à partir de la partie distante, ce qui améliore l'expérience de l'utilisateur distant.La nouvelle fonctionnalité de connexion à distance signifie que les systèmes GNOME peuvent être utilisés comme des ressources distantes à part entière. Elle se trouve dans les paramètres du bureau à distance, qui fournissent des informations sur la manière de se connecter.L'application Paramètres a reçu une mise à jour complète dans GNOME 46.L'accessibilité a été un thème de travail fort pour GNOME 46, avec de multiples aspects de l'accessibilité qui ont été améliorés. Une grande partie de ce travail s'est concentrée sur le lecteur d'écran Orca :Orca n'est pas le seul endroit où des améliorations d'accessibilité ont été apportées à GNOME 46. D'autres améliorations de l'accessibilité incluent unqui est maintenant plus cohérent et utilisable, et unUne grande partie de ce travail sur l'accessibilité a été financée par le Sovereign Tech Fund et Igalia.GNOME 46 contient de nombreuses petites améliorations et des changements de polissage au cœur de l'expérience GNOME :De nombreuses applications de base de GNOME ont également été mises à jour pour GNOME 46. Cela inclut :Les améliorations de GNOME 46 ne sont pas que superficielles, et la nouvelle version s'accompagne d'améliorations techniques profondes qui se traduisent par une expérience plus performante et plus raffinée.GNOME Circle est un groupe d'applications fantastiques pour GNOME, que le projet GNOME promeut et soutient. Depuis la sortie de GNOME 45, sept nouvelles applications ont été ajoutées :GNOME 46 inclut de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les développeurs qui utilisent la plateforme GNOME. Lisez la section dédiée aux développeurs pour en savoir plus.Le logiciel GNOME est un logiciel libre : tout son code est disponible au téléchargement et peut être librement modifié et redistribué selon les licences respectives. Pour l'installer, il est recommandé d'attendre les paquets officiels fournis par votre vendeur ou votre distribution. Les distributions les plus courantes mettront GNOME 46 à disposition très prochainement, et certaines ont déjà des versions de développement qui incluent la nouvelle version de GNOME. Vous pouvez également essayer l'image de GNOME OS en tant que machine virtuelle, en utilisant l'application Boxes.Le projet GNOME est une communauté internationale soutenue par une fondation à but non lucratif. Ils se concentrent sur l'excellence de l'expérience utilisateur et sur une internationalisation et une accessibilité de premier ordre. GNOME est un projet libre et ouvert : si vous souhaitez les rejoindre, vous pouvez le faire.Quel est votre avis sur cette nouvelle version de GNOME ?