Contrôles améliorés du rétroéclairage du clavier.

Un nouveau raccourci clavier pour les réglages rapides.

Pointeur visuel remanié.

Option de style de système léger.

Nouveaux fonds d'écran époustouflants.

Support Wayland amélioré pour Input Leap.

Et le plus impressionnant, un mouvement du pointeur amélioré pour les moments multitâches.

La nouvelle application de visualisation d'images par défaut est un régal. Les transitions fluides, associées à des visuels de zoom et de rotation impeccables, font de la visualisation d'images un plaisir absolu. Son adaptabilité aux mobiles et aux ordinateurs de bureau est remarquable.

L'une des transformations les plus visibles de GNOME 45 est la refonte du bouton des activités. Précédemment appelé "", ce bouton, situé dans la barre supérieure, s'est transformé en un indicateur dynamique de l'espace de travail, rendant sa fonction plus claire pour les nouveaux arrivants. Alors que nous disons adieu à l'ancien menu d'applications, cette refonte fait place à de nouveaux designs.L'une des mises à jour attrayantes de cette version est la fonctionnalité de recherche améliorée. De nombreuses applications telles que Logiciels, Personnages et Horloges ont bénéficié de cette mise à jour. La recherche plus rapide combinée à la réduction de la consommation de ressources est une victoire indéniable.L'indicateur d'utilisation de l'appareil photo, intégré de manière transparente dans la barre supérieure du système, est un ajout louable. Ce nouvel indicateur, qui complète celui du microphone, montre l'engagement continu de GNOME pour la protection de la vie privée des utilisateurs.GNOME 45 ne se limite pas à de subtils ajustements, il apporte également une pléthore de nouvelles fonctionnalités système :La nouvelle application de l'appareil photo, avec son interface utilisateur moderne, comble le fossé entre les utilisateurs mobiles et les utilisateurs de bureau. Des fonctions essentielles telles que la capture d'images fixes et de vidéos et la fonctionnalité de visualisation intégrée améliorent encore l'expérience.Il est difficile de ne pas remarquer la refonte esthétique des principales applications GNOME. Calendrier, Personnages et Fichiers arborent désormais des barres latérales pleine hauteur qui s'adaptent parfaitement aux différentes tailles de fenêtres. De plus, de nombreuses applications ont reçu des améliorations de style, rendant l'interface utilisateur encore plus intuitive.GNOME 45 a donné un coup de fouet à l'application Fichiers, en améliorant de manière significative la fonction de recherche. Des résultats de recherche rapides à une portée plus large, l'application Fichiers est plus puissante que jamais.La personnalisation de l'utilisateur atteint un nouveau sommet avec les paramètres de GNOME 45. Si l'on souhaite modifier le format de l'heure et de la date, ou assurer une meilleure accessibilité, GNOME 45 a tout ce qu'il faut.Les applications principales, qu'il s'agisse des logiciels, du calendrier ou des cartes, ont toutes reçu des mises à jour remarquables. Des ajustements plus intelligents de l'interface utilisateur aux conversions de devises étendues dans la calculatrice, GNOME 45 ne déçoit pas.Enfin, GNOME Circle a introduit six applications incroyables, dont Telegraph pour les amateurs de code morse et Forge Sparks pour la communauté des développeurs.GNOME 45 "" témoigne de l'engagement et du dévouement du projet GNOME. Il promet une expérience plus fluide, plus efficace et plus esthétique. L'environnement de bureau devrait bientôt être déployé dans les distributions Linux habituelles.Source : GNOMEQuel est votre avis sur cette nouvelle version de GNOME ?