Le système de couleurs YUV

Le navigateur web de GNOME se modernise avec un nouvel écran de présentation des onglets

Les marque-pages sont ici nommés « signets » ;

La recherche web s'effectue directement depuis la barre d'adresse : lors de la saisie d'un mot ou d'une expression dans la barre d'adresse, une liste apparaît en dessous et permet de sélectionner simplement le moteur avec lequel lancer la recherche ;

Mode Application : possibilité de créer des applications à partir de services Web. Ces applications peuvent alors être lancées directement depuis le panneau Activités du Shell. Le mode application est une instance indépendante du navigateur et dépourvue des fonctions de navigation (seulement la barre de titre, et tout clic sur un lien hypertexte lance le navigateur complet) ;

Blocage de publicités : fonctionnalité incluse d'origine et désormais activée par défaut.

Amélioration des applications, du thème et la performance

GNOME 45 est la prochaine version du bureau Linux GNOME, qui est actuellement en phase de test bêta et qui devrait être disponible le 20 septembre. Cette version apporte plusieurs améliorations et corrections de bogues par rapport à la version alpha de juillet. Parmi les changements les plus notables, on trouve une nouvelle version de Mutter, le composant qui gère les fenêtres et l’affichage sur GNOME.GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement de bureau libre dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre. Majoritairement utilisé sur les systèmes GNU/Linux, il fonctionne également sur la plupart des systèmes de type UNIX., l’équipe de développement de l’environnement du bureau mentionne également le GUADEC, la conférence annuelle des développeurs de GNOME, qui a eu lieu en juillet.Il s’agit de la plus grande conférence de la communauté GNOME, rassemblant des centaines d'utilisateurs, de contributeurs, de membres de la communauté et de sympathisants enthousiastes pour une semaine de conférences et d'ateliers. La nouveauté apportée par l’équipe de développement de GNOME à Mutter permet qu’il utilise désormais un thread dédié pour le Kernel Mode Setting, ce qui permet de mieux exploiter le matériel d’affichage et de rendre les mouvements de souris et de fenêtres plus fluides. Mutter supporte également le modèle de couleurs YUV, qui est utilisé en télévision et en vidéo, ce qui évite au matériel de faire des conversions de couleurs inutiles.Le modèle YUV ou plus précisément Y'UV définit un espace colorimétrique en trois composantes. La première,, représente la luma et les deux autres,et, représentent la chrominance. Y'UV est utilisé dans le système de diffusion télévisuelle PAL. Dans le traitement des signaux vidéo couleur, on ajuste les coefficients des signauxetde telle sorte que la valeur crête à crête soit égale à la valeur maximale de, soitLa couleur étant créée par la juxtaposition de trois types de luminophores rouge (R), vert (anglais : green, G) et bleu (B), il faut transmettre trois composantes, trois signaux. Cependant, le noir et blanc ne comprend qu'une seule teinte, le niveau de gris. Les trois signaux transmis ne sont donc pas les trois composantes RGB mais la teinte de gris Y ou Y', et la différence entre cette teinte et deux autres composantes.Ainsi, un récepteur noir et blanc ne traitera que la composanteouet les récepteurs couleur déduiront les trois composantes chromatiques par simple soustraction. Schématiquement, on transmet trois composantes Y, U et V :et dans le cas d'un récepteur couleur, on déduit :Le navigateur web de GNOME, Epiphany, a également été amélioré, avec un nouvel écran de présentation des onglets qui remplace l’ancienne liste simple. Epiphany est un navigateur web libre qui se veut simple d'utilisation et parfaitement intégré à l'environnement de bureau GNOME qu'il équipe par défaut. Son interface est basée sur la boîte à outils GTK, tandis que le moteur de rendu de pages web utilisé est WebKitGTK+, un portage de WebKit (le moteur de rendu déjà utilisé notamment par le navigateur Safari d'Apple et qui est à la base de celui utilisé par le navigateur Chrome de Google). L’historique est géré par une base de données SQLite.Outre les fonctionnalités habituellement attendues d'un navigateur (dont le rétablissement au lancement des onglets de la dernière session, l'affichage sous forme de vignettes des sites les plus visités et le mode de navigation privée), notons quelques particularités :Le thème officiel de GNOME,, a été mis à jour. La prochaine version devrait permettre de changer la couleur d'accentuation. Certaines des alternatives devraient améliorer l'accessibilité pour ceux qui ont des problèmes de vision des couleurs. Le Reg FOSS Desk a une très bonne acuité visuelle, mais il a encore du mal à déterminer si les boutons sont activés ou désactivés dans de nombreux thèmes modernes ; nous pensons donc que cela n'aidera pas seulement les daltoniens.Les applicationsd'analyse de l'utilisation du disque etont reçu des liftings Gtk4, et la Calculatrice a été améliorée, y compris certaines des fonctions les plus avancées dont vous ne vous rendez peut-être pas compte, comme les conversions de devises et d'unités. Le logiciel a également été amélioré, avec des avertissements sur la fin de vie des applications, une meilleure gestion des mises à jour des applications et du système, et l'option de supprimer les données des applications qui ont été désinstallées.Bien qu'il ait été nominalement remplacé par la nouvelle application Éditeur de texte, l'ancien GEdit a également reçu quelques améliorations. Dans GNOME 43, la nouvelle Console a remplacé Terminal. Apparemment, le projet Fedora estime que Console n'est pas encore à la hauteur, et Terminal est donc une autre application officiellement remplacée qui pourrait réapparaître.Nautilus, par ailleurs connu sous le nom d'application Fichiers, a aussi été amélioré, avec une grille raffinée et des vues en liste, plus d'options pour l'affichage des colonnes, des ajustements pour la recherche et les contrôles au clavier, les tailles de fichiers dans les infobulles, et à la fois des corrections de bogues et des améliorations de performance. Parmi les améliorations, citons la clarification de la différence entre les fichiers supprimés et ceux déplacés vers la corbeille, la suppression de l'option de formatage des supports qui ne la prennent pas en charge, ainsi qu'une meilleure gestion du glisser-déposer. La mise en page est plus adaptative ; par exemple, la barre latérale se dimensionne automatiquement pour s'adapter à son contenu.GNOME 45 semble être une version prometteuse du bureau Linux GNOME, qui vise à offrir une expérience utilisateur simple et élégante. Les améliorations apportées à Mutter, le composant clé de l’affichage, devraient se traduire par une meilleure performance et une meilleure qualité visuelle, notamment pour la vidéo. Le navigateur Epiphany, bien que peu utilisé, bénéficie également d’une mise à jour qui le rend plus attrayant. Tout ceci montre que l’équipe de développement de GNOME est active et dynamique, comme en témoigne la tenue du GUADEC, la conférence annuelle des développeurs.Toutefois, l’équipe de développement de l’environnement du bureau ne mentionne pas les autres aspects de GNOME, tels que les applications, les paramètres, les extensions ou les thèmes. On peut se demander si GNOME 45 apportera aussi des nouveautés dans ces domaines, ou s’il se contentera de peaufiner l’existant.Source : GNOME À votre avis, GNOME 45 Bêta se contente-t-il de rattraper son retard sur les autres bureaux Linux en matière de couleur et de performance ?Est-il suffisamment attractif pour convaincre les utilisateurs de Linux de choisir GNOME comme bureau par défaut ?Pensez-vous que GNOME 45 Bêta répond aux attentes des utilisateurs en ce qui concerne les applications, les paramètres, les extensions ou les thèmes ? Apporte-t-il une réelle valeur ajoutée au système d’exploitation GNU/Linux ?