Gnome reçoit 1 million d'euros du fonds technologique souverain du gouvernement allemand pour améliorer les outils, l'accessibilité et les fonctions d'intérêt public

Améliorer l'état actuel de l'accessibilité

Concevoir et prototyper une nouvelle pile d'accessibilité

Chiffrer individuellement les répertoires personnels des utilisateurs

Moderniser le stockage des secrets

Augmenter la gamme et la qualité du support matériel

Investir dans l'assurance qualité et l'expérience des développeurs

Développer et élargir les API de freedesktop

Consolider et améliorer les composants de la plateforme

La Fondation GNOME est ravie d'annoncer que le projet GNOME reçoit 1 million d'euros du Sovereign Tech Fund pour moderniser la plateforme, améliorer l'outillage et l'accessibilité, et soutenir les fonctionnalités qui sont dans l'intérêt public.GNOME joue un rôle majeur dans l'écosystème du logiciel libre, de l'Open Source et du bureau Linux depuis plus de 25 ans. La communauté GNOME est dévouée, diversifiée et dynamique. Le bureau et les applications GNOME sont utilisés par des millions de personnes et ses technologies sont déployées sur d'innombrables appareils et produits.Nous sommes ravis de voir le projet GNOME reconnu comme une infrastructure numérique essentielle et nous sommes reconnaissants au Sovereign Tech Fund de soutenir nos initiatives en faveur de GNOME et du bureau Linux au sens large.Cet investissement financera les projets suivants jusqu'à la fin de l'année 2024 :Nous remercions Tobias Bernard et Sonny Piers pour avoir organisé et géré cette initiative au nom de la communauté GNOME.