Le noyau Linux est un noyau libre et open source de type Unix utilisé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Créé par Linus Torvalds en 1991, il a rapidement été adopté comme noyau du système dexploitation GNU, conçu pour remplacer librement Unix. Depuis la fin des années 1990, il est intégré à de nombreuses distributions de systèmes dexploitation, dont beaucoup portent le nom de Linux. Android, utilisé dans de nombreux appareils mobiles et embarqués, est lun de ces systèmes dexploitation basés sur le noyau Linux.
Linus Benedict Torvalds, né le 28 décembre 1969, est un ingénieur en informatique finlandais et américain, créateur et développeur principal du noyau Linux depuis 1991. Il a également créé le système de contrôle de version distribué Git. En 2006, environ 2 % du noyau Linux avait été écrit par Torvalds. Malgré les milliers de personnes qui y ont contribué, son pourcentage reste l'un des plus élevés. Il a toutefois déclaré en 2012 que sa contribution personnelle consistait désormais principalement à intégrer du code écrit par d'autres, et qu'il ne programmait plus que très peu. Il conserve le pouvoir suprême de décider quels nouveaux codes sont intégrés au noyau Linux standard.
Début juillet 2026, Linus Torvalds s'est exprimé sur la plus-value de l'IA dans le noyau Linux et dit « Oui à l'IA, mais l'expertise des développeurs humains est requise pour corriger les patchs et les rapports de bogue générés ». Elle savère être une redite de prises de positions précédentes dans lesquelles il souligne quil voit lintelligence artificielle comme un meilleur outil pour les revues que pour la génération de code et que, dans un cas comme dans lautre, lapport des développeurs humains est nécessaire pour corriger les productions de lIA. Sa sortie intervient dans un contexte de divisions dans la filière autour de la mise à contribution de lIA. En effet, certains projets optent pour linterdiction des outils dits dintelligence artificielle.
Récemment, Linus Torvalds s'est de nouveau exprimé sur la place de l'IA dans le développement du noyau Linux. Il invite notamment les détracteurs de lIA à créer une branche dérivée de Linux ou à sen aller. La position de Linus Torvalds vis-à-vis de lIA semble sassouplir. Après avoir souligné quen 2024, la technologie de lIA relevait à 90 % du marketing et à 10 % de la réalité factuelle, Torvalds vient de déclarer que Linux nest pas un projet « anti-IA », et que toute personne qui y voit un problème peut soit sen détourner, soit créer un fork du noyau.
Les commentaires de Torvalds font suite à une discussion sur les sentiments anti-LLM sur lore.kernel.org, les archives publiques officielles des listes de diffusion consacrées au développement du noyau Linux. Il a déclaré que, bien quil soit conscient que certaines personnes détestent vraiment lIA, cest un domaine dans lequel il est prêt à « mettre absolument le holà en tant que responsable principal ». « Linux ne fait pas partie de ces projets anti-IA, et si cela pose problème à quelquun, il peut agir dans lesprit de lopen source et créer une branche. Ou tout simplement se retirer. »
Le créateur de Linux a ajouté que lIA est un outil, comme nimporte quel autre, et un outil utile qui plus est. Il a précisé que même si dautres questions se posent autour de lIA, telles que son impact économique à terme, la question de savoir « si elle est utile » ne fait plus partie de ces interrogations. LIA peut être un « outil quelque peu pénible, tant en raison de la charge de travail quelle impose aux responsables de la maintenance que du simple fait quelle ne cesse de dénicher des bogues embarrassants », a déclaré Torvalds. « Mais la solution nest pas de faire lautruche et de chanter La La La, je ne tentends pas à tue-tête comme certaines personnes semblent le faire. »
Torvalds a admis que lIA nétait pas parfaite, mais il estime que quiconque souligne les problèmes de cette technologie ferait mieux de se regarder dans le miroir et de se pointer du doigt en même temps. « Parce que ce nest pas comme si lintelligence naturelle était toujours si formidable non plus », a-t-il ajouté. Il a également affirmé : « Nous nobligeons personne à lutiliser, mais jignorerai haut et fort ceux qui tentent de dissuader les autres de sen servir. »
Lingénieur logiciel finlandais semblait adopter une approche plus prudente vis-à-vis de lIA en 2024. Outre le fait de déplorer quil sagissait à 90 % dun battage marketing, il avait déclaré quil faudrait cinq ans pour que lon comprenne clairement à quoi servait réellement lIA. Il semble que cette utilité soit devenue évidente dans un délai plus court que prévu. En janvier, Torvalds a déclaré avoir commencé à utiliser lIA pour écrire du code, mais uniquement dans le cadre dun petit projet personnel et non sur Linux.
Quelques mois plus tard, il a critiqué les développeurs Linux pour avoir soumis des rapports de bogues inopportuns peu avant la sortie de la version RC5, soulignant que certains sappuyaient sur lIA pour signaler des problèmes insignifiants. Il a ajouté que bon nombre des correctifs proposés étaient également générés par lIA et introduisaient souvent un encombrement inutile dans le noyau Linux au lieu de résoudre le problème sous-jacent.
Les commentaires de Torvalds suggèrent que lIA a déjà dépassé le stade expérimental pour Linux, même si les développeurs sont encore confrontés à la charge de travail supplémentaire, aux correctifs discutables et à lalourdissement occasionnel du noyau quelle engendre. L'avenir nous dira si l'IA trouvera sa place dans le noyau Linux ou pas. En attendant, la communauté Linux a déjà formellement adopté début 2026 le tout premier plan de succession de Linus Torvalds, plus de 34 ans après le lancement du noyau Linux.
Lors de l'annonce de la de la version 7.0 RC1 du noyau Linux, Linus Torvalds a plaisanté sur sa succession à la tête du noyau. « Comme la plupart des gens l'ont compris, j'en arrive à un point où je suis dérouté par les grands nombres (je n'ai presque plus assez de doigts et d'orteils), donc le prochain noyau s'appellera 7.0 », a-t-il écrit au début du mois. Il a déclaré cette fois-ci ne pas avoir de plan clair pour le jour où le numéro majeur lui-même deviendra trop grand à gérer. Linus Torvalds a laissé entendre que ce sera le problème d'un successeur « plus compétent » que lui.
Voici le message de Linus Torvalds :
Oui.
Et non, ce nest pas la position du noyau Linux.
Je...
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