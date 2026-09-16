Linus Torvalds a publié la troisième version candidate (rc) de la série 7.3 du noyau Linux, avec des correctifs de sécurité pour XFS et SMB, ainsi qu'une vague de correctifs liés à l'IA

Le noyau Linux est un noyau libre et open source de type Unix utilisé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Créé par Linus Torvalds en 1991, il a rapidement été adopté comme noyau du système dexploitation GNU, conçu pour remplacer librement Unix. Depuis la fin des années 1990, il est intégré à de nombreuses distributions de systèmes dexploitation, dont beaucoup portent le nom de Linux. Android, utilisé dans de nombreux appareils mobiles et embarqués, est lun de ces systèmes dexploitation basés sur le noyau Linux.
Linus Benedict Torvalds, né le 28 décembre 1969, est un ingénieur en informatique finlandais et américain, créateur et développeur principal du noyau Linux depuis 1991. Il est également l'auteur du système de contrôle de version distribué Git. En 2006, environ 2 % du noyau Linux avait été écrit par Torvalds. Malgré les milliers de personnes qui y ont contribué, son pourcentage reste l'un des plus élevés. Il a toutefois déclaré en 2012 que sa contribution personnelle consistait désormais principalement à intégrer du code écrit par d'autres, et qu'il ne programmait plus que très peu. Il conserve le pouvoir suprême de décider quels nouveaux codes sont intégrés au noyau Linux standard.
En août, un rapport a révélé que le noyau Linux 7.3 apportera des améliorations majeures pour optimiser la gestion de la mémoire vidéo (VRAM). Développées initialement par Natalie Vock chez Valve pour SteamOS, ces nouveautés permettent aux systèmes de mieux supporter l'overcommitment, évitant ainsi les plantages lorsque les jeux dépassent la capacité physique du processeur graphique. Le nouveau code résout un problème de deadlock complexe et introduit des heuristiques de régulation pour empêcher le transfert incessant de données entre la VRAM et la mémoire vive. Grâce à ces optimisations, les performances restent acceptables même en situation de saturation.
Puis, le 6 septembre 2026, Linus Torvalds a publié Linux 7.3-rc2. Il a décrit cette version comme inhabituellement volumineuse pour une étape du cycle qui offre généralement aux développeurs une courte pause après la clôture de la fenêtre de fusion. Les corrections apportées aux outils ont représenté environ 20 % du volume des correctifs hors pilotes, le reste étant constitué de contributions concernant le système de fichiers, le noyau central et les réseaux. Torvalds a consacré une partie de son message à tenter didentifier la raison de la taille de cette version, sans parvenir à une conclusion définitive. Aucun élément ne pouvant à lui seul expliquer le total, Torvalds sest rabattu sur une explication plus légère. « On va évidemment tous mettre ça sur le compte de lIA », a-t-il écrit.
Récemment, Linus Torvalds a publié la troisième version candidate (rc) de la série 7.3 du noyau Linux le 13 septembre 2026, la qualifiant de « nouvelle version rc assez volumineuse » dans son annonce sur la liste de diffusion du noyau. Il a justifié cette taille par une contribution exceptionnelle au niveau du système de fichiers. Linux 7.3 reste en bonne voie pour une version stable au cours de la seconde quinzaine doctobre 2026, avec environ quatre versions candidates hebdomadaires supplémentaires attendues dici là.
Les versions candidates nintègrent pas automatiquement les distributions stables ; les testeurs peuvent télécharger la version depuis les archives officielles du noyau Linux ou depuis la branche Git de Torvalds. Les corrections intégrées dans la rc3 définissent ce qui sera inclus une fois que Linux 7.3 aura atteint les dépôts dune distribution.
Le responsable du noyau, Greg Kroah-Hartman, avait prédit un cycle difficile lors de louverture de la fenêtre de fusion de Linux 7.3, soulignant laugmentation du volume de rapports de bogues et de correctifs générés par de grands modèles linguistiques que les responsables doivent trier à la main. Cette tendance sest poursuivie dans la rc3 : la version de cette semaine comportait un nouveau lot de correctifs générés par lIA, venant sajouter à la charge décrite par Kroah-Hartman plus tôt dans le cycle.
Torvalds a identifié XFS comme la principale source de lalourdissement du système de fichiers au cours de ce cycle. Le système de fichiers a intégré en une seule fois des annotations de verrouillage, des améliorations de la surveillance de létat de santé, des modifications dans la gestion des quotas, la prise en charge de lécriture par zone, des travaux de récupération des entrées de répertoire, des mises à jour de nettoyage et de réparation, ainsi que des routines de vérification des supports. Les administrateurs exploitant XFS à grande échelle ressentiront le plus directement les changements apportés à la surveillance de létat de santé et au nettoyage, car ces outils détectent et corrigent les problèmes dintégrité des données avant quils ne se propagent.
Le client SMB, que les systèmes Linux utilisent pour se connecter aux partages de fichiers Windows et aux périphériques de stockage en réseau, a bénéficié de plusieurs correctifs de sécurité et de conformité dans cette même version : un correctif pour un débordement de tas lors de la réécriture des DACL, une logique de rejet des DACL trop volumineuses et des contrôles de validation contre les réponses de lecture mal formées. Les déploiements en entreprise et dans les petites entreprises qui montent des partages Windows ou des appareils NAS via SMB auront tout intérêt à donner la priorité au correctif du débordement de tas dès que Linux 7.3 sera disponible dans les dépôts de leur distribution. Un débordement de tas non corrigé lors de la réécriture des DACL pourrait être exploité dans certaines configurations réseau.
Malgré le poids supplémentaire lié au système de fichiers, les pilotes ont encore constitué la majeure partie du correctif, principalement dans les domaines de l'audio et des réseaux. Torvalds a écrit que « lessentiel du correctif rc3 concerne toujours les pilotes ». Les mises à jour des pilotes GPU ont été moins nombreuses cette semaine en comparaison. Des correctifs spécifiques à certaines architectures ont été intégrés pour S390 et PowerPC dans cette même version. Le noyau central et la pile réseau ont bénéficié de corrections ponctuelles, et Landlock, le mécanisme de sandboxing du noyau, a reçu un correctif contre les utilisations après libération (use-after-free) ainsi quune couverture de traçage étendue.
EROFS, le format de système de fichiers en lecture seule du noyau, a vu sa fonctionnalité de décompression continue LZ4 temporairement désactivée cette semaine après que les développeurs ont identifié un risque de corruption des données quils nont pas encore résolu. La désactivation de cette fonctionnalité limite les charges de travail EROFS qui en dépendent jusquà ce quune solution appropriée soit trouvée pour le problème sous-jacent.
Pour rappel, en juillet, Linus Torvalds s'est exprimé sur la plus-value de l'IA dans le noyau Linux et a dit « Oui à l'IA, mais l'expertise des développeurs humains est requise pour corriger les patchs et les rapports de bogue générés ». Elle savère être une redite de prises de positions précédentes dans lesquelles il souligne quil voit lintelligence artificielle comme un meilleur outil pour les revues que pour la génération de code et que, dans un cas comme dans lautre, lapport des développeurs humains est nécessaire pour corriger les productions de lintelligence artificielle. Sa sortie intervient dans un contexte de divisions dans la filière autour de la mise à contribution de lintelligence artificielle. En effet, certains projets optent pour linterdiction des outils dits dintelligence artificielle.
Voici le message de Linus Torvalds :
Encore une version RC assez volumineuse, et une fois de plus avec un encombrement du système de fichiers plus important que dhabitude. Cette fois-ci, cela concerne principalement XFS et le client SMB, avec quelques corrections pour NetFS et AFS (mais aussi pour EROFS et BTRFS).
Bien sûr, « un encombrement du système de fichiers plus important que dhabitude » ne signifie pas énorme : lessentiel du patch RC3 concerne toujours les pilotes. Il sagit principalement de pilotes audio et réseau cette fois-ci : les pilotes GPU font leur apparition, mais ils ne sont pas vraiment très volumineux. Et divers autres éléments épars (
Le reste est très varié : diverses corrections au cur du noyau et au niveau du réseau, quelques corrections de « landlock » (et dautotests), des corrections darchitecture principalement s390 et powerpc cette fois-ci.
Merci de poursuivre les tests,
Source : Annonce de Linus Torvalds
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