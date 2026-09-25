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Les Pays-Bas rejoignent le mouvement de l'UE de migration progressive de Windows vers Linux sur les ordinateurs de l'administration,
L'UE travaille à changer sa casquette de colonie logicielle des GAFAM

Le , par Patrick Ruiz
12 commentaires

118PARTAGES

19  0 
L'Europe traverse une vague historique de transition vers le logiciel libre au sein de ses administrations publiques, marquée par un rejet massif de la dépendance aux GAFAM. En septembre 2026, les Pays-Bas ont rejoint ce mouvement de fond en officialisant une transition stratégique majeure de Windows vers Linux. Le tableau relance en filigrane le débat sur la comparaison entre Windows et Linux.

Le gouvernement néerlandais a lancé le projet DAWO (Digitaal Autonome Werkomgeving Overheid  Environnement de travail gouvernemental numérique autonome). Le basculement a été accéléré par un incident géopolitique majeur impliquant la Cour pénale internationale (CPI/ICC), basée à La Haye. Début 2025, lorsque le gouvernement américain a imposé des sanctions ciblées contre la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, Microsoft a coupé l'accès à ses services (notamment la messagerie) au procureur en chef de la juridiction. Cet événement a servi d'électrochoc : les Pays-Bas ont réalisé qu'un outil régalien essentiel pouvait être désactivé à distance sur décision politique de Washington.

Cet événement a servi d'électrochoc prouvant qu'un fournisseur étranger privé détient un pouvoir de blocage unilatéral sur les infrastructures de l'État. Contrairement à d'autres pays choisissant des distributions classiques, les Pays-Bas conçoivent leur environnement sur la base de NixOS, une distribution Linux ultra-sécurisée, hautement reproductible et réputée pour sa gestion unique des configurations.

Le projet DAWO ne remplace pas seulement Windows, mais vise à écarter Microsoft 365 et les services Cloud américains via des alternatives souveraines pour la bureautique, la collaboration et la gestion informatique. Des pilotes tournent déjà auprès de plusieurs municipalités via l'association VNG.

Le programme est supervisé par des experts en sécurité et en innovation, parmi lesquels Victor Gevers, hacker de renom et responsable de l'innovation. Des projets pilotes à petite échelle et en cercle restreint sont déjà en cours dans plusieurs municipalités et organismes publics néerlandais, les développeurs visant un déploiement stable et à plus grande échelle à partir de 2027.

Les Pays-Bas allongent la liste dinitiatives similaires en Europe

En France, la DINUM a ordonné à tous les ministères de présenter un plan de sortie de Windows d'ici l'automne 2026, touchant potentiellement 2,5 millions d'agents. (Déploiements précurseurs : 100 000 PC de la Gendarmerie et 80 000 agents de l'Assurance Maladie). Lobjectif : Redessiner entièrement l'écosystème numérique d'État (OS, outils collaboratifs comme Visio ou Tchap) pour éradiquer les dépendances extra-européennes.


En Allemagne, lEtat du Schleswig-Holstein est lancé sur un projet de migration de 30 000 postes de travail vers Linux et LibreOffice. Le but : réinjecter l'argent économisé sur les licences propriétaires directement dans le co-financement et le support de projets Open Source locaux. Depuis 2025, le Danemark est sur un projet dabandon progressif de Windows initié dans le but de réduire drastiquement des coûts récurrents et passer à des standards ouverts.


Au-delà de la politique, des impératifs techniques stricts justifient l'abandon de Windows au profit de Linux

  • Le refus de la télémétrie obligatoire (Collecte de données) : Les versions récentes de Windows intègrent des flux constants de données de diagnostic et d'usage (télémétrie) vers les serveurs de Microsoft. Pour des administrations gérant des données d'État ou de santé, cette exfiltration non désactivable au cur du noyau du système dexploitation est un risque de sécurité majeur.
  • L'obsolescence matérielle forcée (Fin de Windows 10) : La fin du support de Windows 10 combinée aux exigences matérielles strictes de Windows 11 (exigence de puces TPM 2.0 récentes) obligeait les États à renouveler des parcs gigantesques de PC fonctionnels. Aux Pays-Bas, les pilotes Linux tournent sur des ordinateurs considérés dans lunivers Windows comme étant vieux. Linux prolonge considérablement la durée de vie du matériel.
  • L'extraterritorialité du droit américain (Cloud Act) : Le fait que Windows pousse de plus en plus vers l'authentification cloud (Azure, Microsoft 365) soumet de facto les données européennes au Cloud Act américain, permettant aux juges d'outre-Atlantique de réclamer des données stockées hors des États-Unis.
  • L'auditabilité du code source : Linux permet aux agences de sécurité nationales (comme l'ANSSI en France) d'inspecter, de modifier et de compiler chaque ligne de code pour s'assurer de l'absence de portes dérobées ce qui est impossible avec le code propriétaire de Microsoft.


Le problème avec ces initiatives est quelles ne sont pas les premières dans le genre. Le projet LiMux lancé de la même façon par la ville de Munich en 2013 sest soldé par un rétropédalage vers Windows

Au début des années 2000, alors que Windows NT 4.0 était sur le point d'atteindre sa fin de vie, des administrations publiques (villes et autres organisations gouvernementales) ont commencé à étudier la possibilité de passer à Linux et abandonner les logiciels et systèmes propriétaires. L'une de ces administrations était la ville de Munich. Elle a décidé de lancer LiMux, son projet pour passer à Linux, en dépit d'une tentative de dissuasion de Steve Ballmer, en 2003. Après avoir bravé de nombreux obstacles, en 2013, 15 000 ordinateurs ont migré vers LiMux, un pas qui faisait de la ville un pionnier de lopen source. Linitiative avait fini par se solder par un rétropédalage de Linux à Windows 10.

« Je pense que pour le moment le public est un public d'ingénieurs. La légère difficulté ici est que les ingénieurs aiment changer les choses, ils ont aussi des opinions et ils ne veulent pas la même chose que tout le monde. Cela n'aide donc pas beaucoup. J'ai appris cette leçon aux jours d'Unity. Je pensais que nous faisions un très beau travail, mais les gens n'aimaient pas que cela leur soit imposé. Alors, je me suis dit : supportons lenvironnement Gnome, supportons lenvironnement KDE, supportons lenvironnement Mate. Cela donne aux développeurs la liberté de choisir toutes ces choses », explique le fondateur et PDG de Canonical. Sa sortie est une explication à la fragmentation de lécosystème Linux pointée du doigt par Linus Torvalds lui-même comme une des raisons majeures de léchec de Linux face à Windows dans la filière des ordinateurs de bureau.

Source : page du projet

Et vous ?

Que pensez-vous de cette multiplication dinitiatives daffranchissement de Windows à léchelle mondiale ? Est-ce le début de la fin pour Windows comme annoncé par certains observateurs ?
Pourquoi Linux ne sest-il toujours pas imposé dans la filière des ordinateurs de bureau en dépit de lancienneté de telles initiatives ?

Voir aussi :

Si Linux a de la peine à s'imposer sur le desktop c'est à cause de la fragmentation de l'écosystème, d'après Linus Torvalds
« Linux a échoué sur le Desktop » pour le créateur de GNOME, un avis tranché qui divise la communauté open source
2017 est officiellement l'année de Linux desktop selon un utilisateur de macOS : le patron de la Fondation Linux, quel message aux fans de Linux ?
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12 commentaires
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e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 9:28
Salut

C'est une affaire intéressante, j'espère que l'Europe va enfin se réveiller et adopter plus massivement des solutions libres, Linux ou non, cela pourra peut-être favoriser la mise en place d'un écosystème local.
En espérant une reprise en main de nos infrastructures qui n'ont rien à faire dans les mains américaines (ou autres) qui ne sont pas franchement bienveillantes à notre égard.

Cdlt
6  0 
kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 18:49
Citation Envoyé par Aspartame Voir le message
la difficulté n'est pas tant de faire que de maintenir...
La France y arrive bien, avec sa gendarmerie, donc pourquoi pas les Pays-Bas?
Au moins, ça peut créer de vrais emplois, sans engraisser des GAFAM qui vont aller faire de l'évasion discale en Irlande (oui, c'est toi que je regarde, là-bas au fond, Satya).

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
[...]A quoi cela sert d'équiper des postes de travail d'un OS Linux pour éviter l'espionnage américain via microsoft si c'est pour utiliser du hardware chinois ou au final stocker les données sur le cloud de l'américain Amazon ou du chinois Alibaba comme le fait l'Etat suisse?

A rien!

Pire... En réalité, les pays européens ont aucun moyen de protéger leur données: Il n'y a plus aucun fabricant d'équipements européens. Que cela soit les équipements de communication ou les ordinateurs en passant par les puces électroniques elles-mêmes, plus rien, je dis bien plus rien n'est sous le contrôle des européens![...]
Je n'irai pas jusque là. Oui, ce n'est pas suffisant mais il faut bien commencer quelque part, et mieux vaut un réveil tardif que pas de réveil du tout.

Si on commence par parler de tout changer à tous les niveaux, les politiciens vont prendre peur. Alors que petit à petit, il peut devenir possible de ne supporter que certains composants correctement audités (on parle d'un gouvernement, pas du PC de la voisine), et peut-être aussi de contribuer à Core Boot histoire de supporter des machines plus récentes tout en éliminant les cochonneries de Intel ME.

Là où je te rejoins, c'est dans la nécessité d'arrêter de tout stocker dans le cloud (que ce soit du chinois, de l'américain, du faux européen, et même du faux suisse, chez nous).

Citation Envoyé par Christophe Voir le message
Le problème n'est pas que la chine.

Voir Intel Management Engine
Exactement. La surface d'attaque de ce monstre est affreuse. Ce n'est pas pour rien que la NSA a demandé à Intel de pouvoir désactiver une partie de ses fonctionnalités pour les PC étatiques, dans le cadre de leur programme HAP.
6  0 
abrillant
Avatar de abrillant
Membre averti https://www.developpez.com
Le 27/09/2026 à 15:25
"les ingénieurs aiment changer les choses, ils ont aussi des opinions et ils ne veulent pas la même chose que tout le monde" => cliché
3  0 
emilie77
Avatar de emilie77
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 11:50
Ne pourriez-vous pas constituer une équipe d'une centaine de développeurs à travers l'UE pour travailler sur le système d'exploitation Linux de votre choix? Outre les ressources financières, il vous faut du personnel pour gérer ces aspects, et vous ne pouvez pas toujours attendre que quelqu'un d'autre s'en charge.
3  0 
schlebe
Avatar de schlebe
Membre actif https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 15:33
Pour que cela fonctionne, il faut absolument créer une société européenne avec de nombreux développeurs pour soutenir les développements OpenSource.
Ensuite, il faut garder la philosophie du PC qui, je le rappelle, signifie "Ordinateur Personnel".
L'erreur des derniers systèmes Windows est de vouloir tout centraliser et de s'accaparer le PC des utilisateurs.
Le PC doit rester la possession des utilisateurs et non l'inverse.
3  0 
Aspartame
Avatar de Aspartame
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 8:44
la difficulté n'est pas tant de faire que de maintenir...
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e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 9:29
Citation Envoyé par Aspartame Voir le message
la difficulté n'est pas tant de faire que de maintenir...
C'est vrai mais l'avenir jugera
2  0 
Christophe
Avatar de Christophe
Responsable Systèmes https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 18:39
Le problème n'est pas que la chine.

Voir Intel Management Engine
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weed
Avatar de weed
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 21:29
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
A quoi cela sert d'équiper des postes de travail d'un OS Linux pour éviter l'espionnage américain via microsoft si c'est pour utiliser du hardware chinois ou au final stocker les données sur le cloud de l'américain Amazon ou du chinois Alibaba comme le fait l'Etat suisse?
A rien!
Je ne sais pas pour la Suisse mais pour la France, j'imagine que les institutions qui se bouge vont installer leurs services cloud (un NextCloud ou autre) soit sur leur propre serveur, soit sur un cloud mais non Américain. Il faudrait être idiot en effet pour s'installer un NextClodu sur un AWS, cela n'aurait aucun sens.
Quoi que l'on en dise, en Europe, nous avons des cloud, certes certainement moins efficace que AWS (et c'est normal, l'investissement ne sont pas les mêmes) mais cela fait le taff.

Pour la partie matériel, en effet pour le moment, nous achetons Chinois, nous ne pouvons être sur tous les fronts pour le moment, cela viendrait par la suite
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Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 06/10/2026 à 14:18
Citation Envoyé par weed Voir le message
Pour la partie matériel, en effet pour le moment, nous achetons Chinois, nous ne pouvons être sur tous les fronts pour le moment, cela viendrait par la suite
Ce n'est pas impossible, mais il faut une volonté d'indépendance. Le raspberry est assemblé au Pays de Galles (mais le CPU est de Broadcom et fondu à Taiwan.). En France, on a Bleu Jour qui fabriquait la carte mère de son avant-dernier modèle de miniPC en France... (CPU intel). J'ai une source qui me dit que l'électronique de nos missiles est souveraine ou européenne ...
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