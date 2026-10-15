Actualités mensuelles  Septembre 2026



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Linux Mint est une distribution Linux développée par la communauté pour les systèmes x86-64, basée sur Ubuntu. Lancée pour la première fois en 2006, Linux Mint est souvent remarquée pour sa facilité dutilisation, ses fonctionnalités prêtes à lemploi et son attrait auprès des utilisateurs dordinateurs de bureau. Elle est fournie avec une sélection de logiciels libres et open source. L'environnement de bureau par défaut est Cinnamon, développé par l'équipe de Linux Mint, MATE et Xfce étant disponibles comme alternatives. Il existe également une version de Linux Mint basée sur Debian, appelée Linux Mint Debian Edition (LMDE).S'écartant considérablement de son cycle de publication traditionnel de six mois, Linux Mint a annoncé qu'il adopterait désormais un calendrier de développement annuel. Ce changement, décrit par léquipe comme une décision mûrie depuis des années, vise à permettre la réalisation de projets plus ambitieux qui étaient auparavant jugés trop vastes pour être mis en uvre dans des délais plus courts. La première version issue de ce nouveau calendrier, Linux Mint 27 « Adrien », devrait sortir à Noël et sera disponible dans les éditions Cinnamon, Xfce et MATE, basées sur Ubuntu 26.04.Cette version marque également la fin dune tradition de dénomination vieille de 20 ans. Depuis 2006, les noms de code de Linux Mint suivaient lordre alphabétique en utilisant des prénoms féminins, d« Ada » à « Zena » lannée dernière. Avec ce nouveau rythme annuel, le projet passera à des prénoms masculins pour les versions suivantes, à commencer par « Adrien ». Au-delà de ce changement de nomenclature, les développeurs ont mis en avant plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment une application dalarme autonome baptisée « Clocks », qui sinspire de la conception de linterface Android et fonctionne de manière indépendante grâce au démon Clockenstein pour la gestion des notifications.Pour lavenir, léquipe de Linux Mint a dévoilé trois projets supplémentaires en cours de développement : Superlight, Unfold et Velocitty, promettant de fournir plus de détails dans les semaines à venir. Bien que le passage à un cycle annuel représente un changement organisationnel important, léquipe a indiqué que de nombreuses corrections de bogues et des améliorations de la compatibilité avec Wayland étaient en cours parallèlement au développement des nouvelles fonctionnalités. Une phase bêta devrait suivre avant la sortie finale prévue pour les fêtes de fin dannée.Voici l'annonce de Linux Mint :Un grand merci à vous tous pour vos dons et votre formidable soutien.Veuillez noter que les fonctionnalités présentées dans cet article de blog constituent un aperçu. Elles sont encore en cours de développement et sont prévues pour la prochaine version de Linux Mint.Cest la première fois que nous consacrons une année entière au développement de Linux Mint. Passer dun calendrier de publication semestriel à un calendrier annuel a été une décision difficile à prendre, mais nous commençons vraiment à en voir les fruits. Nous nous attaquons à des projets et mettons en uvre des changements qui auraient auparavant été considérés comme trop importants ou trop ambitieux. Nous avons le temps. Nous ne nous sentons pas pressés. Le développement semble solide et le système dexploitation ne cesse de saméliorer.Je travaille sur Linux Mint depuis plus de 20 ans maintenant. Je ne pense pas avoir jamais vu autant de changements et de nouvelles fonctionnalités mis en uvre pour une seule version. Cest vraiment passionnant et cela meffraie un peu, car cela signifie aussi que nous allons être très occupés pendant la phase bêta 🙂Outre les nouvelles fonctionnalités, nous avons corrigé un nombre considérable de bogues. Nous avons également travaillé sur la compatibilité avec Wayland, amélioré nos processus et nos outils internes, et réalisé des prototypes de nouvelles éditions.Notre prochaine version est prévue pour Noël et sappellera Linux Mint 27 « Adrien ».Jai vraiment apprécié dutiliser des prénoms de filles depuis 2006. Ils ont donné une identité à chaque version et lui ont conféré une touche bien plus chaleureuse quun simple numéro. D« Ada » au tout début à « Zena » lannée dernière, nous sommes désormais arrivés à la fin de lalphabet. Cest amusant que cela se soit produit juste au moment où nous passons à un nouveau calendrier de sorties. Je souhaite poursuivre cette tradition avec la nouvelle série. Cette fois-ci, nous utilisons des prénoms de garçons 🙂Comme vous pouvez le constater, le numéro de version correspond à lannée à venir. Nous nutiliserons plus de versions mineures ; la version suivante sera donc la 28. Vous passerez de la 27 à la 28, puis à la 29, et ainsi de suite.Linux Mint 27 « Adrien » sera basée sur Ubuntu 26.04. Elle sera disponible dans au moins trois éditions : Cinnamon, Xfce et MATE.Parallèlement au nouveau calendrier, nous avons développé une application pour gérer les alarmes.Cette application sinspire dAndroid, tant au niveau de son interface que de son fonctionnement.Elle est intuitive et très facile à utiliser.Vous pouvez définir des alarmes récurrentes, choisir des sons personnalisés et recevoir des notifications même lorsque lapplication nest pas en cours dexécution.Cette application sappelle « Clocks ». Elle fait partie du projet Clockenstein.Les notifications dalarme sont gérées par le démon Clockenstein et lagent de notification.Il se passe beaucoup de choses en coulisses.Nous avons travaillé darrache-pied sur trois autres projets, et nous sommes en train dy apporter la touche finale.Le mois prochain, nous vous parlerons de Superlight, Unfold et Velocitty.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?