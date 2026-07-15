La distribution Linux Mint prévoit une prise en charge complète de Wayland et des mises à jour de sécurité pour sa future version, Linux Mint 23

Linux Mint est une distribution Linux développée par la communauté et basée sur Ubuntu. Lancée pour la première fois en 2006, Linux Mint est souvent remarquée pour sa facilité d'utilisation, ses fonctionnalités prêtes à l'emploi et son attrait auprès des utilisateurs d'ordinateurs de bureau. Elle est fournie avec une sélection de logiciels libres et open source. L'environnement de bureau par défaut est Cinnamon, développé par l'équipe de Linux Mint, MATE et Xfce étant disponibles comme alternatives. Il existe également une version de Linux Mint basée sur Debian, appelée Linux Mint Debian Edition (LMDE). Linux Mint est disponible pour les systèmes x86-64.
En mai 2026, l'équipe de développement de Linux Mint a annoncé des mises à jour et des améliorations des fonctionnalités pour la prochaine version, dont le lancement est prévu vers Noël. La gestion des fichiers dans Nemo bénéficiera de temps de réponse plus rapides et de meilleures performances de navigation. S'appuyant sur l'expérience utilisateur du bureau, Cinnamon introduit un outil de capture d'écran natif capable de capturer des fenêtres, avec ou sans ombres, et des écrans entiers, avec la possibilité de sélectionner des moniteurs spécifiques ou de recadrer avant d'enregistrer. Suite à ces mises à jour de l'interface, Mint-Y et ses thèmes dérivés présentent désormais des couleurs améliorées, un contraste accru en mode sombre et des cadres arrondis pour plus de cohérence avec les boutons et les listes déroulantes.
Récemment, l'équipe de Linux Mint a révélé que la prochaine version de la distribution proposera une prise en charge complète de Wayland dans Cinnamon, sortant ainsi de sa phase expérimentale et résolvant de nombreux problèmes de stabilité. Les mises à jour de sécurité concernant la vulnérabilité CVE-2026-59159 dans mintupdate ont été déployées sur toutes les versions maintenues et celles en fin de vie (EOL). Parmi les autres améliorations, on peut citer l'accélération matérielle à l'échelle du système, la prise en charge complète des écrans haute résolution (hiDPI) et une connexion par empreinte digitale simplifiée.
Voici l'annonce de l'équipe de Linux Mint :
Actualités mensuelles Juin 2026
Bonjour à tous,
Un grand merci à toutes les personnes qui font des dons et parrainent notre projet !
Remarque : les améliorations et fonctionnalités mentionnées dans cet article de blog sont prévues pour la prochaine version de Linux Mint, dont la sortie est prévue pour Noël cette année.
Wayland
Nous avons travaillé darrache-pied sur Wayland et nous en sommes arrivés à un stade où il semble stable et où lexpérience utilisateur est presque équivalente à celle de X11. La prise en charge de Wayland ne sera plus considérée comme « expérimentale ». Dans la prochaine version de Cinnamon, X11 et Wayland seront tous deux entièrement pris en charge.
Voici quelques-unes des améliorations que nous avons mises en uvre :
- Mappage correct (dimensionnement et positionnement) des nouvelles fenêtres, des menus contextuels des applets et des menus contextuels
- Prévention correcte du « focus stealing »
- Correction de nombreux scénarios de plantage liés à Wayland dans Cinnamon, muffin, cinnamon-session et Xwayland
- Prise en charge améliorée des écrans multiples et des commutateurs KVM
- Accélération matérielle dans lensemble du compositeur, de la session de bureau et des clients Wayland et Xwayland (via wl_drm, zwp_linux_dmabuf_v1 feedback v4, GBM accéléré par le matériel via EGL (pour NVIDIA))
- Prise en charge complète du HiDPI (icônes nettes, corrections au niveau des curseurs de souris et des bogues spécifiques aux applications Chromium telles que Slack ou VSCode)
- Progression des fenêtres (cest ce qui permet, par exemple, de voir la progression de la copie de Nemo dans le bouton dapplication du panneau)
- Les applications root (exécutées via pkexec) sexécutent en tant que clients Wayland (et non Xwayland)
- Corrections au niveau des sessions
Cinnamon
Cinnamon a également bénéficié des améliorations suivantes :
- Une commande cinnamon-list-windows a été introduite pour faciliter la liste de toutes les fenêtres ouvertes et permettre de voir rapidement leur position, leur taille, ainsi que les informations HiDPI/application/backend.
- Muffin arrondit désormais les coordonnées et les dimensions de tous les acteurs Clutter. Cela garantit un rendu net et précis et corrige les problèmes de flou lorsque les applets ou les composants du bureau omettent de le faire eux-mêmes.
- Prise en charge de la session graphique de systemd. Cela renforce la compatibilité de Cinnamon avec de nombreux projets en amont.
Système
La prise en charge du trousseau de clés SSH a été améliorée à léchelle du système.
Des corrections ont été apportées à la configuration de LightDM.
La prise en charge de lauthentification par empreinte digitale a été améliorée dans Slick Greeter. Il suffit désormais de poser votre doigt sur le lecteur dempreintes digitales pour vous connecter. Vous navez plus besoin dappuyer sur Entrée par la suite.
Mises à jour de sécurité
Une autre faille de sécurité grave a été découverte ce mois-ci. Cette fois-ci, elle affecte mintupdate : CVE-2026-59159.
Je tiens à remercier Robbie Loewen-Ross davoir découvert cette vulnérabilité et davoir collaboré avec nous pour y remédier.
Des mises à jour de sécurité ont été publiées il y a trois semaines pour toutes les versions concernées, tant dans les versions prises en charge que dans celles en fin de vie (EOL) de Linux Mint et LMDE.
Veillez à mettre à jour votre système.
Source : Annonce de l'équipe Linux Mint
Et vous ?
Trouvez-vous ces mises à jour et améliorations de Linux Mint crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
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