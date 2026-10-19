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Les responsables de maintenance Linux peuvent soumettre du code généré par l'IA sans le signaler, Linus Torvalds juge idiotes les interdictions de code généré par l'IA dans Linux

Le , par Eliora
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Linus Torvalds s'est opposé à un développeur qui souhaite que les contributeurs continuent à signaler lorsqu'ils utilisent des outils d'IA sur la liste de diffusion du noyau Linux. La règle en question concerne la balise « Assisted-by ». Depuis janvier, la documentation du noyau demandait à toute personne utilisant « tout type d'outil de codage avancé » d'ajouter cette balise à son message de commit, mais les responsables souhaitent désormais la supprimer. « Ce que j'attends, c'est que les gens fassent de leur mieux et que je m'attends à ce qu'ils comprennent ce qu'ils font. Mais cette compréhension n'a que très peu à voir avec les outils qu'ils utilisent. » Cette réponse est intervenue quelques jours après l'intervention de Torvalds à l'Open Source Summit Europe, où il a confié apprécier vraiment utiliser l'IA.

Linus Benedict Torvalds est un ingénieur en informatique finlandais et américain, créateur et développeur principal du noyau Linux depuis 1991. Il est également à l'origine du système de contrôle de version distribué Git. Torvalds a été l'un des lauréats du Prix Millennium de la technologie 2012 « en reconnaissance de sa création d'un nouveau système d'exploitation open source pour ordinateurs, qui a donné naissance au noyau Linux, aujourd'hui largement utilisé ». Il a également reçu le prix Computer Pioneer Award 2014 de l'IEEE Computer Society et le prix Masaru Ibuka Consumer Electronics Award 2018 de l'IEEE.

En juillet 2026, la position de Linus Torvalds vis-à-vis de lIA semblait sassouplir. Après avoir souligné quen 2024, la technologie de lIA relevait à 90 % du marketing et à 10 % de la réalité factuelle, Torvalds venait de déclarer que Linux nétait pas un projet « anti-IA », et que toute personne qui y voyait un problème pouvait soit sen détourner, soit créer un fork du noyau. Torvalds avait admis que lIA nétait pas parfaite, mais il estimait que quiconque soulignait les problèmes de cette technologie ferait mieux de se regarder dans le miroir et de se pointer du doigt en même temps. Les commentaires de Torvalds suggéraient que lIA avait déjà dépassé le stade expérimental pour Linux, même si les développeurs étaient encore confrontés à la charge de travail supplémentaire, aux correctifs discutables et à lalourdissement occasionnel du noyau quelle engendrait.

En effet, cétait léconomie de sa sortie lors de lOpen Source Summit en Inde. Elle savérait être une redite de prises de positions précédentes dans lesquelles il soulignait quil voyait lIA comme un meilleur outil pour les revues que pour la génération de code et que, dans un cas comme dans lautre, lapport des développeurs humains était nécessaire pour corriger les productions de l'IA. Sa sortie intervenait dans un contexte de divisions dans la filière autour de la mise à contribution de lIA, alors que certains projets optaient pour linterdiction de ces outils.

« Ne voyez-vous pas à quel point ce genre de règles serait TOTALEMENT ABSURDE ? » Cest ce qua écrit Linus Torvalds sur la liste de diffusion du noyau Linux le 13 octobre. Il répondait à un développeur qui souhaite que les contributeurs continuent à signaler lorsquils utilisent des outils dIA. La règle en question concerne la balise « Assisted-by ». Depuis janvier, la documentation du noyau demandait à toute personne utilisant « tout type doutil de codage avancé » dajouter cette balise à son message de commit. Aujourdhui, les responsables souhaitent la supprimer.


Les responsables suppriment la balise

Sasha Levin, développeur du noyau et ingénieur chez Nvidia, a proposé cette modification le 9 octobre dans un correctif publié sur une liste de diffusion. Sa proposition a suscité plus de 50 réponses. « Le Maintainers Summit est parvenu à un consensus pour déprécier la balise Assisted-by », a écrit Levin. « Supprimez la documentation qui lexige. » Jeff Layton, développeur du noyau chez Red Hat, avait auparavant avancé trois raisons de labandonner. Tout le monde ne respecte pas cette politique, a-t-il déclaré. Cette balise « sert essentiellement de publicité gratuite pour les entreprises propriétaires de LLM », a-t-il ajouté, et on ne comprend pas vraiment pourquoi le noyau collecte ces informations.

« Je ne comprends vraiment pas largument selon lequel elle ne peut pas être appliquée »

Laurent Pinchart, développeur du noyau et fondateur dIdeas on Board, a exprimé son désaccord le 13 octobre. « Je ne suis pas favorable à la suppression de cette balise sans mettre en place un autre mécanisme garantissant la divulgation obligatoire », a écrit Pinchart. « Sans cela, je peux imaginer que les auteurs de propositions sopposeront à cette mesure. » Il a ajouté que la règle définissait des attentes, même si certaines personnes trichaient. « Nous en avons toujours eu, nous en aurons toujours, et nous continuerons à rejeter leurs contributions », a-t-il écrit. « Je ne comprends vraiment pas largument selon lequel cette règle serait inapplicable. »

« Nutilisez pas de compilateurs »

Torvalds a déclaré que la position de Pinchart était « entièrement liée à tes complexes ». Il a ensuite proposé une règle qui lui était propre. « Voici une nouvelle règle rien que pour toi : nutilise pas de compilateurs pour tes contributions au noyau », a-t-il écrit. Les contributeurs devraient écrire en assembleur pour prouver quils comprennent la machine, a-t-il poursuivi. Ils ne devraient pas non plus utiliser déditeur pour rédiger leurs messages de commit, car la touche « retour arrière » masque leurs fautes de frappe. Puis vint la phrase en majuscules. « Ce que jattends, cest que les gens fassent de leur mieux et que je mattends à ce quils comprennent ce quils font. Mais cette compréhension na que très peu à voir avec les outils quils utilisent. »

« En fait, jaime vraiment beaucoup utiliser lIA »

Cette réponse est intervenue quelques jours après lintervention de Torvalds à lOpen Source Summit Europe. Le 9 octobre, il sest entretenu sur scène avec son ami Dirk Hohndel, directeur dEricsson Software Technology. « Avant, je pensais que lIA nétait tout simplement pas très performante », a confié Torvalds à Hohndel. Mais son opinion a changé. « Aujourdhui, jen suis arrivé au point où japprécie vraiment dutiliser lIA », a-t-il déclaré.

Il sen sert pour « les choses pour lesquelles je ne suis pas doué ». Pour son projet de pédale de guitare, il souhaitait une interface moderne sur un petit écran quil avait programmée en C. « Je ne fais pas de Java. Je fais des noyaux », a-t-il précisé. Il a qualifié le « vibe coding » de « merveilleuse façon de trouver du plaisir dans la programmation », et lIA de « drogue dinitiation » pour les nouveaux programmeurs. Cette semaine, Epic a annoncé avoir développé son lanceur en « vibe coding ». Google va également permettre à tout le monde de publier gratuitement une application sur le Play Store. « Je pense quil faut être très prudent lorsquon utilise lIA pour réaliser quelque chose de concret et dimportant », a déclaré Torvalds.

Des bots qui parlent à dautres bots

Les outils dIA détectent désormais de véritables failles de sécurité dans le noyau, a-t-il déclaré. Ils identifient également des failles dans des pilotes « que personne na touchés depuis 20 ans ». En septembre, il a plaisanté en disant que lIA avait rendu la version Linux 7.3-rc2 exceptionnellement volumineuse. Dans lensemble, lIA « améliore notre base de code », a-t-il déclaré. Mais cela a un coût. « Cela stresse également les responsables de la maintenance au point que cela devient un problème », a déclaré Torvalds.

Lors du Maintainers Summit qui sest tenu la veille, environ les trois quarts des interventions portaient sur les moyens de rendre les outils dIA moins stressants, a-t-il précisé. Hohndel a posé des questions sur Sashiko, un système de révision automatisé dont les résultats apparaissent désormais sur la liste de diffusion. Certains responsables de sous-systèmes sattendent à ce que les correctifs aient fait lobjet dune telle révision. « Les gens disent en plaisantant quil y a des bots qui parlent à dautres bots, et cest effectivement le cas », a déclaré Torvalds.

Tout le monde nest pas convaincu

Dautres projets prennent le contre-pied de cette tendance. System76 a banni le contenu généré par lIA de son bureau COSMIC. NetBSD interdit le code généré par lIA depuis 2024. Lorganisation affirme avoir désormais reçu 120 282 dollars de dons, alors que son objectif était de 50 000 dollars.

Récemment, un vif débat a agité la communauté open source quant à savoir si le contenu généré par l'IA est autorisé au sein des projets. Alors que la communauté open source campe sur ses positions et se livre à des débats houleux, Linus Torvalds utilise l'IA pour faciliter le développement de Linux. Dans une récente interview, il a expliqué ce qui lui plaît dans la programmation assistée par l'IA et comment il l'utilise tant dans son travail que dans ses loisirs. « Je pense que l'IA est un outil formidable si on l'utilise correctement et qu'on la considère comme un outil », a-t-il déclaré. Torvalds explique qu'il utilise l'IA pour les tâches dans lesquelles il n'excelle pas.

Source : LKML

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