Linus Benedict Torvalds est un ingénieur en informatique finlandais et américain, créateur et développeur principal du noyau Linux depuis 1991. Il est également à l'origine du système de contrôle de version distribué Git. Torvalds a été l'un des lauréats du Prix Millennium de la technologie 2012 « en reconnaissance de sa création d'un nouveau système d'exploitation open source pour ordinateurs, qui a donné naissance au noyau Linux, aujourd'hui largement utilisé ». Il a également reçu le prix Computer Pioneer Award 2014 de l'IEEE Computer Society et le prix Masaru Ibuka Consumer Electronics Award 2018 de l'IEEE.
En juillet 2026, la position de Linus Torvalds vis-à-vis de lIA semblait sassouplir. Après avoir souligné quen 2024, la technologie de lIA relevait à 90 % du marketing et à 10 % de la réalité factuelle, Torvalds venait de déclarer que Linux nétait pas un projet « anti-IA », et que toute personne qui y voyait un problème pouvait soit sen détourner, soit créer un fork du noyau. Torvalds avait admis que lIA nétait pas parfaite, mais il estimait que quiconque soulignait les problèmes de cette technologie ferait mieux de se regarder dans le miroir et de se pointer du doigt en même temps. Les commentaires de Torvalds suggéraient que lIA avait déjà dépassé le stade expérimental pour Linux, même si les développeurs étaient encore confrontés à la charge de travail supplémentaire, aux correctifs discutables et à lalourdissement occasionnel du noyau quelle engendrait.
En effet, cétait léconomie de sa sortie lors de lOpen Source Summit en Inde. Elle savérait être une redite de prises de positions précédentes dans lesquelles il soulignait quil voyait lIA comme un meilleur outil pour les revues que pour la génération de code et que, dans un cas comme dans lautre, lapport des développeurs humains était nécessaire pour corriger les productions de l'IA. Sa sortie intervenait dans un contexte de divisions dans la filière autour de la mise à contribution de lIA, alors que certains projets optaient pour linterdiction de ces outils.
« Ne voyez-vous pas à quel point ce genre de règles serait TOTALEMENT ABSURDE ? » Cest ce qua écrit Linus Torvalds sur la liste de diffusion du noyau Linux le 13 octobre. Il répondait à un développeur qui souhaite que les contributeurs continuent à signaler lorsquils utilisent des outils dIA. La règle en question concerne la balise « Assisted-by ». Depuis janvier, la documentation du noyau demandait à toute personne utilisant « tout type doutil de codage avancé » dajouter cette balise à son message de commit. Aujourdhui, les responsables souhaitent la supprimer.
Les responsables suppriment la balise
Sasha Levin, développeur du noyau et ingénieur chez Nvidia, a proposé cette modification le 9 octobre dans un correctif publié sur une liste de diffusion. Sa proposition a suscité plus de 50 réponses. « Le Maintainers Summit est parvenu à un consensus pour déprécier la balise Assisted-by », a écrit Levin. « Supprimez la documentation qui lexige. » Jeff Layton, développeur du noyau chez Red Hat, avait auparavant avancé trois raisons de labandonner. Tout le monde ne respecte pas cette politique, a-t-il déclaré. Cette balise « sert essentiellement de publicité gratuite pour les entreprises propriétaires de LLM », a-t-il ajouté, et on ne comprend pas vraiment pourquoi le noyau collecte ces informations.
« Je ne comprends vraiment pas largument selon lequel elle ne peut pas être appliquée »
Laurent Pinchart, développeur du noyau et fondateur dIdeas on Board, a exprimé son désaccord le 13 octobre. « Je ne suis pas favorable à la suppression de cette balise sans mettre en place un autre mécanisme garantissant la divulgation obligatoire », a écrit Pinchart. « Sans cela, je peux imaginer que les auteurs de propositions sopposeront à cette mesure. » Il a ajouté que la règle définissait des attentes, même si certaines personnes trichaient. « Nous en avons toujours eu, nous en aurons toujours, et nous continuerons à rejeter leurs contributions », a-t-il écrit. « Je ne comprends vraiment pas largument selon lequel cette règle serait inapplicable. »
« Nutilisez pas de compilateurs »
Torvalds a déclaré que la position de Pinchart était « entièrement liée à tes complexes ». Il a ensuite proposé une règle qui lui était propre. « Voici une nouvelle règle rien que pour toi : nutilise pas de compilateurs pour tes contributions au noyau », a-t-il écrit. Les contributeurs devraient écrire en assembleur pour prouver quils comprennent la machine, a-t-il poursuivi. Ils ne devraient pas non plus utiliser déditeur pour rédiger leurs messages de commit, car la touche « retour arrière » masque leurs fautes de frappe. Puis vint la phrase en majuscules. « Ce que jattends, cest que les gens fassent de leur mieux et que je mattends à ce quils comprennent ce quils font. Mais cette compréhension na que très peu à voir avec les outils quils utilisent. »
« En fait, jaime vraiment beaucoup utiliser lIA »
Cette réponse est intervenue quelques jours après lintervention de Torvalds à lOpen Source Summit Europe. Le 9 octobre, il sest entretenu sur scène avec son ami Dirk Hohndel, directeur dEricsson Software Technology. « Avant, je pensais que lIA nétait tout simplement pas très performante », a confié Torvalds à Hohndel. Mais son opinion a changé. « Aujourdhui, jen suis arrivé au point où japprécie vraiment dutiliser lIA », a-t-il déclaré.
Il sen sert pour « les choses pour lesquelles je ne suis pas doué ». Pour son projet de pédale de guitare, il souhaitait une interface moderne sur un petit écran quil avait programmée en C. « Je ne fais pas de Java. Je fais des noyaux », a-t-il précisé. Il a qualifié le « vibe coding » de « merveilleuse façon de trouver du plaisir dans la programmation », et lIA de « drogue dinitiation » pour les nouveaux programmeurs. Cette semaine, Epic a annoncé avoir développé son lanceur en « vibe coding ». Google va également permettre à tout le monde de publier gratuitement une application sur le Play Store. « Je pense quil faut être très prudent lorsquon utilise lIA pour réaliser quelque chose de concret et dimportant », a déclaré Torvalds.
Des bots qui parlent à dautres bots
Les outils dIA détectent désormais de véritables failles de sécurité dans le noyau, a-t-il déclaré. Ils identifient également des failles dans des pilotes « que personne na touchés depuis 20 ans ». En septembre, il a plaisanté en disant que lIA avait rendu la version Linux 7.3-rc2 exceptionnellement volumineuse. Dans lensemble, lIA « améliore notre base de code », a-t-il déclaré. Mais cela a un coût. « Cela stresse également les responsables de la maintenance au point que cela devient un problème », a déclaré Torvalds.
Lors du Maintainers Summit qui sest tenu la veille, environ les trois quarts des interventions portaient sur les moyens de rendre les outils dIA moins stressants, a-t-il précisé. Hohndel a posé des questions sur Sashiko, un système de révision automatisé dont les résultats apparaissent désormais sur la liste de diffusion. Certains responsables de sous-systèmes sattendent à ce que les correctifs aient fait lobjet dune telle révision. « Les gens disent en plaisantant quil y a des bots qui parlent à dautres bots, et cest effectivement le cas », a déclaré Torvalds.
Tout le monde nest pas convaincu
Dautres projets prennent le contre-pied de cette tendance. System76 a banni le contenu généré par lIA de son bureau COSMIC. NetBSD interdit le code généré par lIA depuis 2024. Lorganisation affirme avoir désormais reçu 120 282 dollars de dons, alors que son objectif était de 50 000 dollars.
Récemment, un vif débat a agité la communauté open source quant à savoir si le contenu généré par l'IA est autorisé au sein des projets. Alors que la communauté open source campe sur ses positions et se livre à des débats houleux, Linus Torvalds utilise l'IA pour faciliter le développement de Linux. Dans une récente interview, il a expliqué ce qui lui plaît dans la programmation assistée par l'IA et comment il l'utilise tant dans son travail que dans ses loisirs. « Je pense que l'IA est un outil formidable si on l'utilise correctement et qu'on la considère comme un outil », a-t-il déclaré. Torvalds explique qu'il utilise l'IA pour les tâches dans lesquelles il n'excelle pas.
Source : LKML
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