La distribution Linux Mint annonce des mises à jour ajoutant de nouvelles applications de surveillance du système et d'émulation de terminal et réintroduisant le mode veille prolongée

Linux Mint est une distribution Linux développée par la communauté pour les systèmes x86-64, basée sur Ubuntu. Lancée pour la première fois en 2006, Linux Mint est souvent remarquée pour sa facilité dutilisation, ses fonctionnalités prêtes à lemploi et son attrait auprès des utilisateurs dordinateurs de bureau. Elle est fournie avec une sélection de logiciels libres et open source. L'environnement de bureau par défaut est Cinnamon, développé par l'équipe de Linux Mint, MATE et Xfce étant disponibles comme alternatives. Il existe également une version de Linux Mint basée sur Debian, appelée Linux Mint Debian Edition (LMDE).
En octobre, Linux Mint a annoncé qu'il adopterait désormais un calendrier de développement annuel. Ce changement, décrit par léquipe comme une décision mûrie depuis des années, vise à permettre la réalisation de projets plus ambitieux qui étaient auparavant jugés trop vastes pour être mis en uvre dans des délais plus courts. La première version issue de ce nouveau calendrier, Linux Mint 27 « Adrien », devrait sortir à Noël et sera disponible dans les éditions Cinnamon, Xfce et MATE, basées sur Ubuntu 26.04. Avec ce nouveau rythme annuel, le projet passera à des prénoms masculins pour les versions suivantes, à commencer par « Adrien ».
Récemment, Linux Mint a annoncé plusieurs mises à jour, à commencer par le rétablissement du mode veille prolongée en tant quoption de veille à part entière, une fonctionnalité qui, selon le projet, avait été largement absente de la distribution depuis quUbuntu lavait supprimée de ses modes de veille disponibles. Selon lannonce, une nouvelle page de loutil dadministration système est consacrée aux modes de veille et est conçue pour faciliter lactivation et la configuration correcte de lhibernation, y compris lespace déchange dont elle a besoin.
Cette version introduit également la prise en charge de la veille hybride, qui met lordinateur en suspension tout en enregistrant la session sur le disque, ainsi que la fonction « suspension puis hibernation », qui met dabord lordinateur en suspension avant de le faire hiberner lorsque le niveau de la batterie atteint un seuil critique. Le projet justifie ce changement par un problème bien connu : la mise en veille est rapide et fiable, mais elle consomme de lénergie, et un ordinateur portable laissé fermé pendant deux ou trois jours peut se retrouver avec une batterie à plat et une session perdue.
Parallèlement aux travaux sur les modes de veille, plusieurs applications font lobjet dune attention particulière. Le gestionnaire de fichiers Nemo se dote dun volet de prévisualisation, activable via la touche F7 ou un bouton de la barre détat, qui prend en charge les fichiers audio, les images et les vidéos tout en affichant des métadonnées telles que la date de capture et le modèle dappareil photo.
Une nouvelle application de surveillance du système, baptisée Superlight, propose des graphiques sur lutilisation du processeur, de la mémoire vive, de lespace déchange, du processeur graphique, du réseau, des E/S disque, de la température et de la vitesse des ventilateurs, ainsi que des ventilations par application et par processus, lhistorique de la batterie et une vue du stockage permettant dexplorer en détail les fichiers, les jeux Steam et lutilisation de Flatpak.
Cette version ajoute également Velocitty, un émulateur de terminal doté dune vue densemble des onglets, de thèmes de palette, dun réordonnancement des onglets par glisser-déposer entre les fenêtres, donglets nommés personnalisables et dindicateurs de couleur pour les sessions root, distantes et actives, ainsi quUnfold, un gestionnaire darchives délibérément minimaliste basé sur 7zip et 7zip-RAR qui prend en charge leurs formats de chiffrement. Par ailleurs, le projet a présenté Xenity, un fork de Zenity 3.44 basé sur GTK3 qui conserve les fonctionnalités, lapparence et la syntaxe de loriginal. Xenity a été ajouté aux dépôts de Mint 22.x et LMDE 7, et tous les modules Cinnamon qui dépendaient auparavant de Zenity y ont été migrés.
Voici l'annonce de Linux Mint :
Actualités mensuelles Octobre 2026
Bonjour à tous,
Avant de passer aux actualités, je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent ce projet. Votre aide est très appréciée. Merci.
Comme toujours, veuillez noter que les fonctionnalités présentées ci-dessous constituent un aperçu. Elles sont encore en cours de développement et sont prévues pour la prochaine version de Linux Mint.
Modes de veille
Lorsque vous fermez le couvercle de votre ordinateur portable, celui-ci passe en mode veille appelé « Suspend ». Ce mode est très utile. Il est bien pris en charge, rapide et fiable, mais il présente une limitation majeure : il consomme de lénergie.
Un bon ordinateur portable dont la batterie est complètement chargée peut rester en veille pendant 2 ou 3 jours, mais la batterie finit par sépuiser. Lorsque cela se produit, les conséquences sont pires quun arrêt normal. La session est perdue et la batterie est à plat.
Malheureusement, cela arrive souvent, car le cas dutilisation typique de la mise en veille « Suspend » est le suivant : vous avez fini dutiliser lordinateur portable et vous souhaitez aller faire autre chose. Fermer le couvercle est rapide. Chercher le câble dalimentation ne lest pas. Et comme lordinateur semble éteint, vous ny pensez peut-être même pas.
Cest là que la « mise en veille prolongée » entre en jeu. La mise en veille prolongée enregistre la session sur le disque et éteint complètement lordinateur. Elle ne consomme pas dénergie. Lorsque vous rouvrez le couvercle, la session est telle quelle était, tout comme la batterie.
Contrairement à la mise en veille, cependant, la mise en veille prolongée est lente. La mise en veille prolongée et la reprise de lordinateur peuvent prendre plus de temps quun redémarrage.
Lhibernation est également difficile à configurer. Elle ne fonctionne pas par défaut et nécessite un espace déchange important sur le disque. Ubuntu a dailleurs décidé de la supprimer des modes de veille disponibles, ce qui explique quelle nétait généralement pas disponible dans Linux Mint.
Nous la réintroduisons.
Nous avons ajouté une page dans loutil dadministration système dédiée aux modes de veille.
Cette page permet dactiver facilement lhibernation et de la configurer correctement.
Nous en avons également profité pour ajouter la prise en charge de la « mise en veille hybride » et de la « mise en veille puis hibernation ».
La mise en veille hybride met lordinateur en veille tout en enregistrant la session sur le disque. Si la batterie vient à se décharger, vous devrez trouver le câble dalimentation, mais vous pourrez reprendre la session.
Comme son nom lindique, la « mise en veille puis hibernation » met lordinateur en veille, mais lorsque le niveau de la batterie devient critique, elle le fait basculer en mode hibernation.
Volet daperçu de Nemo
Le gestionnaire de fichiers dispose désormais dun volet daperçu.
Vous pouvez lactiver ou le désactiver à laide de la touche F7 ou en cliquant sur le bouton situé dans la barre détat.
Le volet daperçu prend en charge les fichiers audio, les images et les vidéos.
Il affiche également des informations sur le fichier multimédia sélectionné. Par exemple, sur la capture décran ci-dessus, vous pouvez voir quand la photo a été prise et avec quel appareil photo.
Superlight
Superlight est une nouvelle application dont le but est de surveiller létat du système.
Elle affiche des graphiques sur lutilisation du processeur et de la mémoire vive, mais aussi sur la mémoire swap, le processeur graphique, le réseau, les E/S disque, la température et la vitesse des ventilateurs.
Sur sa page « App », vous pouvez voir ce qui sexécute sur lordinateur et la part des ressources système utilisée par chaque application.
Vous pouvez également consulter ces mêmes données pour tous les processus en cours dexécution.
Vous pouvez choisir parmi une grande variété de colonnes, puis les trier ou les réorganiser comme bon vous semble. Superlight mémorise toutes ces modifications.
Si vous disposez dune batterie, vous pouvez consulter son état, toutes les informations la concernant, ainsi que lhistorique du niveau de charge et des entrées/sorties dénergie.
La page « Stockage » indique lespace utilisé sur vos disques et ce qui loccupe.
Vous commencez par un aperçu général. Si vous cliquez sur « Fichiers », vous pouvez parcourir et voir quels dossiers et fichiers occupent le plus despace.
Si vous cliquez sur « Steam », Superlight vous montre quels jeux occupent de lespace.
Il en va de même pour Flatpak.
Superlight vous permet de voir facilement ce qui monopolise les ressources de votre ordinateur.
Velocitty
Velocitty est une nouvelle application de terminal. Elle est très simple à utiliser et regorge de fonctionnalités intéressantes.
Tout comme Ghostty et Ptyxis, elle propose une vue densemble des onglets :
Et elle peut être personnalisée...
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