Canonical vient de publier la bêta officielle d’Ubuntu 19.10 (nom de code - Eoan Ermine). Notons que cette distribution Linux intègrera le noyau Linux 5.3. À ce propos, Adam Conrad, Software Engineer chez Canonical, a déclaré : « L’équipe d’Ubuntu est heureuse d’annoncer la sortie en version bêta des produits Ubuntu 19,10 Desktop, Server et Cloud. Baptisée “Eoan Ermine”, [la version] 19,10 poursuit la fière tradition d’Ubuntu d’intégrer les dernières et meilleures technologies open source dans une distribution Linux de haute qualité et facile à utiliser ».Ubuntu 19.10 proposera plusieurs environnements de bureau au choix parmi lesquels : GNOME (par défaut), KDE Plasma et Budgie. Contrairement à son successeur (la prochaine version Ubuntu 20.04), Ubuntu 19.10 ne sera pas bichonné comme une version qui LTS bénéficie d’un support à long terme, car le support pour sa version finale ne s’étendra que sur 9 mois, jusqu’à juillet 2020.Ubuntu 19.04 devrait être livré avec une chaîne d’outils mise à jour et inaugurer une nouvelle ère marquée par l’abandon de l’architecture i386 . Cette distribution Linux promet aussi de nouvelles et nombreuses améliorations, notamment au niveau des compilateurs croisés avec POWER et la chaîne d’outils AArch64 permettant de compiler pour les cibles ARM, S390X et RISCV64.Cette bêta inclut également des images des produits Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, UbuntuKylin, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio et Xubuntu. Ces images bêta, connues pour être « raisonnablement exemptes de bogues », peuvent être considérées comme des instantanés récents représentatifs des multiples fonctionnalités qui seront livrées avec la version finale d’Ubuntu 19.10 attendue le 17 octobre 2019.Source : Ubuntu Avez-vous déjà testé la bêta d’Ubuntu 19.10 ? Si oui, quelles ont été vos impressions ?