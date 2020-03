La version 5.7 du noyau Linux devrait être disponible avant la fin de la première moitié de l’année ; et quand elle le sera, il y aura, comme à l’accoutumée, des nouveautés ainsi que des améliorations plus ou moins importantes qui seront introduites. Parmi les nouveautés attendues, on signale l’ajout d’un nouveau pilote pour le système de fichiers exFAT.Rappelons que depuis aout dernier, Microsoft a annoncé qu’il facilitera davantage l’interopérabilité entre les OS basés sur Linux et Windows 10 en rendant publiques les spécifications de son système de gestion des fichiers exFAT . Microsoft ne devrait pas se contenter de rendre sa spécification open source, mais devrait également concéder les brevets relatifs à cette technologie à l’Open Invention Network (OIN). Créé en 2005, l’OIN est une communauté axée sur Linux regroupant plus de 3040 entreprises du monde entier qui ont accepté de concéder sous licence leurs brevets, sans redevance, afin de protéger Linux contre les poursuites en justice.Comme l’avait souligné à l’époque John Gossman, Ingénieur chez Redmond et membre du conseil de la Fondation Linux, a déclaré : « Microsoft soutient l’intégration de sa technologie exFAT au noyau Linux » et « l’inclusion éventuelle d’un noyau Linux prenant en charge exFAT dans une future révision de la “définition du système Linux” ».Bien que Linux prenne en charge exFAT depuis un certain temps (officiellement depuis la version 5.4 du Kernel), la version actuellement supportée est limitée, car elle est basée sur un vieux pilote. Mais grâce à l’initiative de Microsoft ayant conduit à rendre son système de fichiers exFAT open source, Samsung a pu se pencher sur le développement d’une mise à jour plus avancée du pilote Linux pour le système de fichiers exFAT. Ce dernier devrait faire son apparition lors de la sortie de la version 5.7 du noyau Linux et permettre de travailler avec des périphériques de stockage plus grands formatés en utilisant le système de fichiers exFAT.Le pilote mis à jour portant le nom de code EXFAT_FS sera injecté directement dans le noyau Linux, mais l’ancien pilote (CONFIG_STAGING_EXFAT_FS) ne disparaîtra pas pour autant. Il est prévu que les deux pilotes coexistent pendant quelques cycles le temps de peaufiner la nouvelle implémentation.Sur le dépôt VFS, on trouve de nombreux ajouts opérés par les ingénieurs de Samsung qui montrent les progrès réalisés par l’entreprise dans ce sens. Le pilote mis à jour facilitera grandement le travail avec les cartes SD qui utilisent le système de fichiers, comme c’est la norme pour les cartes de plus de 32 Go.Source : Dépôt VFS Qu’en pensez-vous ?