Linux Mint 20 « Ulyana » disponible en bêta et s'accompagne de Warpinator Une réimplémentation de Giver pour faciliter l'échange de fichiers directs au sein du réseau local 0PARTAGES 3 0 En juillet 2019, Clément Lefebvre, responsable du projet Linux Mint, a annoncé que Linux Mint 20 et les versions ultérieures cesseraient de prendre en charge les systèmes 32 bits. Cette nouvelle est survenue au lendemain d’une décision prise par Canonical de ne plus prendre en charge l'architecture 32 bits d'Ubuntu 19.10 et Ubuntu 20.04 LTS. Dans un billet de blog, Lefebvre a déclaré qu'il pensait que la plupart des gens étaient satisfaits de la décision d'abandonner les versions 32 bits et que cela avait du sens en 2020. Les ordinateurs équipés d'un processeur 64 bits sont sur le marché depuis 2003, et la plupart des ordinateurs qui ont été livrés au cours de cette décennie sont prêts pour la version 64 bits.



« L'annonce de Canonical selon laquelle la prise en charge 32 bits devait être supprimée dans Ubuntu 20.04 signifie que Linux Mint 20 ne pourra être publiée qu'en 64 bits », a déclaré Clement Lefebvre. « Linux Mint 19.x est déjà disponible en version 32 bits et peut être utilisé jusqu'en 2023. Je pense que la plupart des gens en sont satisfaits et qu'il est logique d'abandonner les versions 32 bits ».



Lefebvre a également abordé la question des exigences relatives aux paquets 32 bits. Assurant que certaines applications 32 bits fonctionneraient sur les futures versions de Linux Mint, tout comme sur les futures versions d'Ubuntu. Il s’agit de Wine, Steam pour Linux, ainsi que d’autres applications et jeux populaires nécessitant la présence de bibliothèques 32 bits dans le système d’exploitation ou dans les référentiels principaux.



Contrairement à Ubuntu, dont elle reste un dérivé, la populaire distribution Linux Mint a choisi de se passer du format snap, cela a la suite de la décision impopulaire des développeurs de retirer aussi bien GIMP que VLC de Mint. C’est Lefebvre qui a annoncé « J’ai l’honneur de vous confirmer que Linux Mint, comme les éditions précédentes, ne comportera aucun snap et/ou snapd installés d’origine »



Pour rappel, comme AppImage et Flatpak, Snap permet d’installer et mettre à jour plus simplement des applications Linux de manière transversale sur plusieurs distributions. Le format snap intègre à la fois l’application et les bibliothèques nécessaires, dans un seul paquet. Selon les concepteurs de Linux Mint, le Snap Store écrase une partie de la base APT de la distribution : « Les applications de ce store ne peuvent pas être auditées, épinglées ou corrigées. Vous avez autant de contrôle sur ces fichiers qu’avec un système propriétaire, c’est-à-dire... aucun contrôle. Il s’accorde les droits root et s’installe sans vous le demander ».



Depuis le 14 juin, Linux Mint 20 « Ulyana » est disponible en version bêta. Le système d'exploitation est livré avec le noyau Linux 5.4 et est basé sur Ubuntu 20.04. Linux Mint 20 a même un support officiel jusqu'en 2025 ! Mieux encore, vous pouvez choisir parmi trois environnements de bureau: Cinnamon (4.6), MATE (1.24) et Xfce (4.14). Ce qui a vraiment intéressé les développeurs, cependant, c'est un nouveau programme appelé « Warpinator ».



Warpinator



« Le clou du spectacle dans Linux Mint 20 est une nouvelle application appelée Warpinator. Il y a 10 ans, Linux Mint 6 comportait un outil appelé ‘Giver’ qui pouvait partager des fichiers sur le réseau local les uns des autres et vous pouviez simplement glisser-déposer des fichiers de l'un à l'autre. Lorsque le projet Giver a été interrompu, il a dû être supprimé de Linux Mint et nous n’avons pas disposé d’une telle fonctionnalité depuis », explique Clement Lefebvre.



« Warpinator est une réimplémentation de Giver. La configuration du serveur (FTP, NFS, Samba) est l’idéal pour les transferts de fichiers occasionnels entre deux ordinateurs, et c'est vraiment dommage d'utiliser des médias externes (services Internet, clés USB, disques durs externes) juste pour partager des fichiers quand il y a un réseau local qui pourrait faire exactement cela. Avec Warpinator, Linux Mint 20 ramène le partage de fichiers facile à travers le réseau local ».



La fenêtre principale vous montre les ordinateurs du réseau local qui exécutent également Warpinator:





En cliquant sur un ordinateur, vous pouvez voir plus d'informations à ce sujet et échanger des fichiers avec lui :





NVIDIA Optimus



Linux Mint 20 offre une prise en charge améliorée de NVIDIA Optimus.



L'applet NVIDIA Prime affiche maintenant votre moteur de rendu GPU et vous pouvez sélectionner la carte sur laquelle vous voulez vous rendre directement dans son menu.





Le profil NVIDIA « On-Demand » est désormais entièrement pris en charge. Lorsque vous êtes dans ce mode, c'est votre carte Intel qui effectue le rendu de la session et une option de menu est disponible pour vous permettre de décharger une application particulière sur votre carte NVIDIA.



Sélectionnez une application dans le menu, effectuez un clic droit et sélectionnez « Exécuter avec NVIDIA GPU ».





Cinnamon 4.6



Les performances du gestionnaire de fichiers Nemo ont été améliorées. La nouvelle version essaie de prioriser le contenu et la navigation et de retarder autant que possible les vignettes. Par conséquent, le contenu des répertoires s'affiche avec des icônes génériques avant le rendu des miniatures, mais l'amélioration des performances est assez perceptible.



Cela a également un impact positif sur les performances en cas d'E / S lourdes et de HDDS lents, comme lors du déplacement de vidéos vers des périphériques externes.



Dans les paramètres d'affichage, il est désormais possible de définir la fréquence de rafraîchissement.





Mise à l’échelle fractionnaire

Cinnamon 4.6 introduit également une mise à l'échelle fractionnelle :



« Jusqu'à présent, votre mise à l'échelle était soit 100 % (mode normal) ou 200 % (mode HiDPI) et c'était la même chose pour tous vos moniteurs. Avec Cinnamon 4.6, chaque moniteur peut avoir une échelle différente et il peut être réglé sur des valeurs comprises entre 100 % et 200 %.



« En mode normal, la résolution que vous définissez est la résolution que vous voyez. Dans HiDPI, à une échelle de 200 %, l'écran affiche deux fois la densité de pixels, donc tout semble plus net, mais la résolution que vous voyez à l'écran n'est que la moitié de la résolution de votre moniteur. De nombreux écrans HiDPI ont une résolution qui est en fait assez petite une fois que HiDPI est activé.



« Prenez un Macbook Retina 13 "2013. Sa résolution d'écran est de 2560 × 1600. C'est trop pour un écran de 13"; Les applications, le texte et les éléments de bureau semblent trop petits. En mode HiDPI, l'écran affiche deux fois la densité de pixels et tout semble vraiment net, mais regardez ce qui arrive à la résolution… elle est réduite de moitié à 1280 × 800. Le problème est alors que 800px ne suffit pas en termes d'espace d'écran, et certaines applications ne s'y adaptent même pas. Un écran comme celui-ci semble parfait en 1200px et cela signifie malheureusement réduire la résolution réelle à 1200px et ne pas utiliser HiDPI.



« Un autre problème avec HiDPI est la prise en charge de plusieurs moniteurs. Vous pouvez brancher un moniteur externe à ce Macbook dans l'espoir de rester en HiDPI sur l'ordinateur portable, mais d'être en mode normal sur le moniteur. Cela n'était pas possible auparavant, cependant, tous les écrans où aucun ne pouvait être en HiDPI... et un écran non compatible HiDPI défini en HiDPI étaient tout simplement inutilisables.



« La mise à l'échelle fractionnelle résout ces limitations. En étant en mesure de définir l'échelle pour chaque moniteur indépendamment et de permettre des valeurs d'échelle non seulement de 100 % et 200 %, mais également de 125 %, 150 %, 175 %, Cinnamon 4.6 essaie d'obtenir une densité de pixels plus élevée et d'autoriser HiDPI et non Moniteurs HiDPI pour bien jouer les uns avec les autres.



« Dans l'exemple du Macbook branché sur un moniteur non HiDPI, nous définissons généralement le Macbook sur 150 % et le moniteur sur 100 %. Sous le capot, tout l'environnement de bureau fonctionnerait en mode HiDPI, mais la mise à l'échelle réelle de l'écran du Macbook serait réduite de 200 % à 150 % et la mise à l'échelle du moniteur de 200 % à 100 %. Nous nous retrouverions avec un moniteur qui semble parfaitement normal, et un écran Macbook qui a une belle résolution de 1200px et une densité de 1,5 pixel "demi-hidpi", qui ne semble pas aussi net que plein-hidpi, mais semble plus net qu’en mode normal ».



Télécharger Linux Mint 20 'Ulyana' (MATE, Xfce)



Source : notes de version (MATE, Xfce)



