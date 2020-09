De façon historique, Lenovo a toujours certifié uniquement certains produits avec un sous-ensemble limité de configurations matérielles pour les utilisateurs qui déploient Linux sur un ordinateur de bureau ou un poste de travail mobile. L’entreprise vient d’étendre son offre de certification à plusieurs modèles d’ordinateurs grand public ThinkPad X, X1, L et T : ThinkPad X13 (Intel et AMD) ; ThinkPad X13 Yoga ; ThinkPad X1 Extreme Gen 3 ; ThinkPad X1 Carbon Gen 8 ; ThinkPad X1 Yoga Gen 5 ; ThinkPad L14 ; ThinkPad L15 ; ThinkPad T14 (Intel et AMD) ; ThinkPad T14s (Intel et AMD) ; ThinkPad T15p ; ThinkPad T15.Les ordinateurs de la série L viendront préinstallés avec Ubuntu 18.04. Ceux des séries X et X1 sortiront des maisons Lenovo avec Ubuntu 20.04 LTS préinstallé L’offre concerne également les stations de travail ThinkPad P et ThinkStation : ThinkPad P15s ; ThinkPad P15v ; ThinkPad P15 ; ThinkPad P17 ; ThinkPad P14s ; ThinkPad P1 Gen 3 ; ThinkStation P340 ; ThinkStation P340 Tiny ; ThinkStation P520c ; ThinkStation P520 ; ThinkStation P720 ; ThinkStation P920 ; ThinkStation P620. Celles-ci viennent équipées de Linux Ubuntu 20.04 LTS préinstallé.Lenovo devrait poursuivre avec la manœuvre pour d’autres modèles. En effet, cette extension fait suite à l’annonce de l’atterrissage d’une certification Linux sur sa gamme entière d’ordinateurs ThinkPad P et ThinkStation . Dans le cadre de cette initiative, l’entreprise se veut claire : il s’agit de donner le choix entre Ubuntu et RedHat pour chaque modèle ou configuration.« L'extension en appareils certifiés Ubuntu par Lenovo témoigne d'un grand engagement en faveur de l'open source et de la communauté Linux. Les scientifiques et les développeurs ayant de plus en plus besoin de Linux pour les nouvelles charges de travail, cette collaboration permet aux entreprises d'offrir à leurs employés l'assurance d'une stabilité à long terme, d'une sécurité accrue et d'une gestion informatique simplifiée », commente l’entreprise.L’initiative prévoit également que ces ordinateurs soient pourvus en logiciels pour développeurs, scientifiques de données et professionnels de l’intelligence artificielle. « Cette expansion s'accompagne d'une accessibilité accrue aux applications, bibliothèques et outils open source afin d'améliorer la productivité des développeurs. Non seulement cela offre une expérience transparente et prête à l'emploi à ceux qui bravaient auparavant le processus souvent long d'installation de Linux sur leurs appareils Lenovo, mais cela offre également à cette communauté de programmeurs, de développeurs de logiciels, de professionnels de l'IA et d'autres utilisateurs de Linux une gamme accrue d'appareils parmi lesquels choisir », ajoute Lenovo. L'édition 2020 du Dell XPS 13 pour les développeurs est disponible pour un peu plus de 1000 dollars . Nouveauté : la certification Linux Ubuntu 20.04 LTS fruit du partenariat de longue date entre Canonical et Dell dans le cadre du projet Sputnik. Ainsi, l’entreprise américaine est avec Lenovo parmi les rares sur le marché à faire des incursions sur le terrain du matériel livré avec Linux préinstallé. Il se dit que c’est un préalable nécessaire pour que le célèbre système d’exploitation open source espère battre la famille des OS Windows dans la filière des ordinateurs de bureau. Le temps nous dira si ce dernier est suffisant pour que Linux devienne le champion sur le desktop.Source : Lenovo Que pensez-vous de ces initiatives de livraison d’ordinateurs préinstallés avec Linux ?Que faut-il en plus de celles-ci pour que Linux puisse arracher plus de parts de marché dans la filière des ordinateurs de bureau ?Linux peut-il devenir le champion sur le desktop ? Si oui, que faudrait-il qu'il remplisse comme conditions ?