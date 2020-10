La version 5.20 de KDE débarque avec de nombreux changements, y compris des améliorations de dizaines de composants, de widgets, Et du comportement du bureau en général 0PARTAGES 2 0 Le projet KDE a publié mardi la version 5.20 de l'environnement de bureau KDE Plasma, une version massive qui introduit d'innombrables nouvelles fonctionnalités et améliorations. Les utilitaires et les outils de tous les jours, tels que les panneaux, le gestionnaire de tâches, les notifications et les paramètres du système, ont tous été révisés pour les rendre plus utilisables, plus efficaces et plus conviviaux, lit-on dans une annonce publiée par l’équipe KDE. KDE Plasma 5.20 est immédiatement disponible en téléchargement.



La version 5.20 de KDE Plasma est dotée d'un nouveau look et d'une nouvelle ergonomie : un gestionnaire de tâches avec des icônes uniquement et un panneau par défaut légèrement plus épais. Les plus grandes nouveautés de cette dernière version incluent le support du collage par (middle-click) clic molette sur Wayland, une page utilisateur des paramètres système remaniée, des OSD redessinés pour la luminosité et le volume, le support de Klipper sur Wayland, ainsi que la surveillance S.M.A.R.T et les notifications de panne de disque.





Vous trouverez, ci-dessous, un tour d'horizon des principales fonctionnalités et améliorations dans KDE Plasma 5.20 :



Un nouveau look pour le gestionnaire des tâches



L’équipe KDE a non seulement changé l’apparence du gestionnaire de tâches - il est maintenant uniquement composé d'icônes par défaut -, mais aussi son comportement : lorsque vous ouvrez plusieurs fenêtres avec la même application (lorsque vous ouvrez plusieurs documents LibreOffice, par exemple), le gestionnaire de tâches les regroupera.



En cliquant sur les fenêtres groupées, vous les ferez défiler, en les mettant chacune au premier plan jusqu'à ce que vous atteigniez le document que vous souhaitez. Vous pouvez également décider de ne pas minimiser la tâche active lorsque vous cliquez dessus dans le gestionnaire de tâches. Selon l’équipe KDE, c’est à vous de configurer ces comportements. Vous pouvez également conserver les configurations ou les abandonner ensuite.



Barre des tâches KDE Plasma 5.19



Nouvelle barre des tâches KDE Plasma



Amélioration de la fenêtre d'état système



Même si ce changement est moins évident, le popup d'état système affiche maintenant les éléments dans une grille plutôt que dans une liste, et l'affichage des icônes sur le panneau peut maintenant être configuré pour mettre les icônes à l'échelle en fonction de l'espace disponible sur le panneau.



Le widget du navigateur Web vous permet également de faire un zoom avant et arrière sur son contenu, pour les mettre à l’échelle, en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée et en faisant tourner la molette de la souris. Cette version vient avec le widget Horloge numérique remanié. Il est maintenant plus compact et affiche la date du jour par défaut. Dans toutes les applications KDE en général, chaque bouton de la barre d'outils qui affiche un menu lorsqu'on clique dessus affiche désormais une flèche pointant vers le bas pour indiquer le menu.





Affichages à l'écran améliorés



Les affichages à l’écran lorsque l'on change le volume ou la luminosité de l'affichage, par exemple, ont été redessinés pour être moins gênants. Lorsque vous utilisez le réglage "augmenter le volume maximum", l'affichage du volume à l'écran vous avertit de façon subtile lorsque vous dépassez le volume de 100 %. L’équipe a apporté cette nouveauté au KDE Plasma 5.20 pour améliorer l’écoute et protéger vos tympans. Enfin, lorsque vous modifiez la luminosité de l'écran, la transition se fait désormais en douceur, selon l’annonce de la sortie de cette version.



Changements dans le gestionnaire de fenêtres Kwin



Ces changements affectent la facilité d'utilisation et la façon dont vous interagissez avec votre espace de travail Plasma. Dans les versions de Plasma antérieures à 5.20, par exemple, vous pouviez passer le curseur sur la fenêtre, maintenir la touche [Alt] enfoncée, puis faire glisser la souris pour déplacer la fenêtre. Seulement que l'utilisation de la touche [Alt] était en conflit avec de nombreuses applications de productivité populaires qui utilisaient le même geste pour différentes fonctions, d’après l’équipe KDE.



Mais dans KDE Plasma 5.20, vous ne rencontrerez plus ce conflit. Maintenant, le raccourci par défaut pour le déplacement et le redimensionnement des fenêtres consiste à maintenir la touche [Meta] (Windows) enfoncée et à la faire glisser à l’endroit souhaité.



De même, vous pouvez déplacer une fenêtre dans une section de l'écran de manière à ce qu'elles occupent la moitié ou le quart de l'espace disponible en utilisant un raccourci clavier. Pour placer une fenêtre dans la moitié supérieure de l'écran, par exemple, maintenez la touche [Meta] enfoncée et appuyez sur la touche de déplacement vers le haut. Et si vous voulez placer une fenêtre dans le coin supérieur gauche, maintenez la touche [Meta] enfoncée et appuyez ensuite sur les touches fléchées haut et gauche de façon successive et rapide.



Système de notifications revu



Désormais, selon l’équipe KDE, vous êtes averti lorsque votre système est sur le point de manquer d'espace sur votre disque même si votre répertoire d'origine se trouve sur une autre partition. C’est un changement très important qui vous permet d’éviter les situations délicates où vous ne pouvez même plus enregistrer les modifications d'un document parce que vous n'avez plus de place sur votre disque dur. L'applet "Device Notifier" a été renommé "Disks & Devices" et il est maintenant plus facile à utiliser, selon l’annonce, car vous pouvez maintenant afficher tous les disques, et pas seulement ceux qui sont amovibles.



Pour ne garder que les choses utiles, les périphériques audio inutilisés sont filtrés par défaut de l'applet audio et de la page des paramètres systèmes. KDE Plasma 5.20 vous permet également de configurer une limite de charge inférieure à 100 % pour préserver la santé de la batterie des ordinateurs portables pris en charge. Si vous avez besoin de tranquillité, Plasma 5.20 vous permet d'entrer en mode "Ne pas déranger" en faisant simplement un clic molette sur l'applet "Notifications" ou sur l'icône de la barre d'état système.





Page utilisateur des Paramètres Système remaniée



La page des Paramètres Système a reçu elle aussi sa part d'améliorations dans Plasma 5.20. L'une des nouvelles fonctionnalités les plus utiles est que vous pouvez toujours accéder facilement à ce que vous avez modifié dans vos configurations grâce à la fonction "Mettre en évidence les paramètres modifiés". Il suffit de cliquer sur le bouton dans le coin inférieur gauche de la fenêtre et les paramètres afficheront les éléments qui ont été modifiés par rapport à leurs valeurs par défaut.



Une autre nouveauté pour vous faciliter la vie est que les pages "Raccourcis standard" et "Raccourcis globaux" ont été combinées et appelées simplement "Raccourcis". En outre, les pages Autostart, Bluetooth et Gestionnaire des utilisateurs ont été repensées en fonction des normes modernes d'interface utilisateur, lit-on dans l’article de l’équipe KDE.



Ensuite, vous pouvez maintenant installer les disques plasma à partir de "Discover et System Settings" dans Plasma 5.20 pour surveiller les notifications S.M.A.R.T et s’informer de l'état de vos disques. S.M.A.R.T est une technologie incluse dans de nombreux disques durs, SSD et lecteurs eMMC, qui peut aider à prévoir la défaillance d'un périphérique de stockage avant qu'elle ne se produise. Il y a beaucoup d’autres nouveautés sur la page des Paramètres Système, y compris des outils pour ajuster la vitesse du curseur du pavé tactile à votre convenance.





Améliorations de Wayland



L'équipe KDE a porté les corrections de Wayland à un niveau supérieur avec cette version. De nombreuses corrections liées à Wayland a été faites et, avec un peu de chance, le bureau dans son ensemble et toutes les applications fonctionneront parfaitement sous la technologie Wayland.



Par exemple, l'utilitaire de presse-papiers Klipper et le collage par clic molette sont maintenant pleinement opérationnels sur Wayland, et Krunner, le lanceur d'applications, l'utilitaire de recherche et de conversion de KDE, apparaît désormais au bon endroit lorsque vous utilisez un panneau supérieur.



La prise en charge de la souris et du pavé tactile est presque identique à celle de leurs homologues X et la diffusion d'écran est également prise en charge dans Plasma 5.20. Le gestionnaire de tâches affiche les vignettes des fenêtres et, en général, l'ensemble du bureau est plus stable et ne plante plus, à l’exception de Xwayland. OBS Studio, qui est un logiciel de streaming en direct et d'enregistrement d'écran, devrait maintenant fonctionner correctement sous Wayland dans KDE Plasma 5.20. Ce ne sont là que les points forts de Plasma 5.20.



Ce ne sont là que les points forts de Plasma 5.20.