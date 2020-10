Ubuntu 20.10 « Groovy Gorilla » est disponible avec des images optimisées pour Raspberry Pi GNOME 3.38, Linux kernel 5.8 et des logiciels préinstallés comme Firefox 81 et LibreOffice 7.0.2 5PARTAGES 5 0 Cette fois, le système d'exploitation s'appelle Ubuntu 20.10 « Groovy Gorilla ». Cette nouvelle version du système d'exploitation desktop s’accompagne de nombreux correctifs, de nouvelles fonctionnalités et d'un accent renouvelé sur le désormais emblématique Raspberry Pi. Avec un Raspberry Pi compatible (modèles avec 4 Go ou 8 Go de RAM), vous pouvez maintenant profiter de l'expérience desktop Ubuntu complète.



« Dans cette version, nous célébrons l’engagement de la Raspberry Pi Foundation à mettre l’open source entre les mains des utilisateurs du monde entier », a déclaré Mark Shuttleworth, PDG de Canonical. « Nous sommes honorés de soutenir cette initiative en optimisant Ubuntu sur le Raspberry Pi, que ce soit pour un usage personnel, à des fins éducatives ou comme base pour leur prochaine entreprise commerciale. »



Aussi, les Raspberry Pi 2, 3 et 4 rejoignent une très longue liste d'appareils x86 et ARM certifiés avec Ubuntu. Dell, HP et Lenovo certifient tous les PC avec Ubuntu Desktop, qui est également le système d'exploitation le plus utilisé sur les cloud AWS, Microsoft Azure, Google, IBM et Oracle selon les affirmations de Canonical.



Ubuntu 20.10 inclut également LXD 4.6 et MicroK8s 1.19 pour les micro-cloud résilients, de petits clusters de serveurs fournissant des VM et Kubernetes à la demande à la périphérie, pour les bureaux distants, les succursales, les entrepôts et les infrastructures orientées distribution.



GNOME 3.38



L'environnement de bureau GNOME est en version 3.38 sur Groovy Gorilla. GNOME 3.38 propose entre autres :

Une horloge à cadran divisé : selon l'équipe, à l'époque où Clutter était une boîte à outils d'application, il n'avait à traiter qu'une seule horloge de trame. Cependant, comme il s'agit maintenant d'une boîte à outils de composition, le fait d'avoir une horloge avec une seule trame est devenu un aspect limitant de Clutter, car chaque moniteur fonctionne à des rythmes et des temps parfois différents. En pratique, cela signifiait que dans les scénarios à plusieurs moniteurs, le moniteur ayant le taux de rafraîchissement le plus lent limitait les autres moniteurs. Cela a été corrigé dans GNOME 3.38.

Une grille d'application personnalisable : il s'agit d'une demande de longue date qui a nécessité un nombre important d'améliorations sous le capot, et d'autres changements pour la supporter. Elle permet actuellement de créer des dossiers en faisant glisser les icônes d'application les unes sur les autres, de déplacer des applications depuis et vers des dossiers, et de repositionner des applications dans la grille. Mais ce n'est pas tout. Les boîtes de dialogue ont aussi connu de petites améliorations visuelles pour correspondre à ces nouveaux changements. « Bien qu'elle soit une fonctionnalité en soi, la grille d'application personnalisable est une étape nécessaire pour débloquer les futurs changements de conception que nous avons étudiés et recherchés depuis un certain temps déjà », a déclaré l'équipe.

Une amélioration des contrôles parentaux : divers composants du bureau, notamment le shell GNOME, les paramètres et autres, s'intègrent maintenant de manière optionnelle au service de contrôle parental qui fait partie de GNOME 3.38. Cela permet aux parents, tuteurs, superviseurs, écoles, etc., de limiter les applications auxquelles un utilisateur particulier peut accéder.



Avec GNOME 3.38 sur Groovy Gorilla, la bascule d'affichage du pourcentage de batterie a été exposée dans les paramètres d'alimentation, les points d'accès WiFi privés peuvent être partagés à l'aide de codes QR générés de manière unique et une option de redémarrage a été ajoutée au menu d'état à côté de la déconnexion / mise hors tension.



Ubuntu Desktop 20.10 voit un support supplémentaire pour les appareils certifiés Ubuntu. De plus en plus de stations de travail Ubuntu bénéficient désormais d'une prise en charge de l'identification biométrique prête à l'emploi. Les appareils 2-en-1 avec claviers à l'écran sont désormais entièrement pris en charge, ce qui permet une expérience Ubuntu améliorée sur des appareils tels que le Dell XPS 2-en-1 et Lenovo Yoga.





Les modèles Raspberry Pi avec 4 Go ou 8 Go de RAM bénéficient d'une prise en charge complète du Desktop Ubuntu. « De la carte Raspberry Pi classique au module de calcul de qualité industrielle, cette première étape vers un Ubuntu LTS sur Raspberry Pi avec un support à long terme et des mises à jour de sécurité correspond à notre engagement d'élargir l'accès aux meilleures capacités informatiques et open source », a déclaré Eben Upton, PDG de Raspberry Pi Trading.





Présentation des micro-cloud



Les micro-cloud constituent une nouvelle classe d'infrastructure pour le calcul à la demande en périphérie. Les micro-cloud sont distribués, minimaux et se présentent à petite ou à très grande échelle. Dans Ubuntu 20.10, Canonical présente sa pile de micro-cloud qui combine MAAS, LXD, MicroK8s et Ceph sur Ubuntu, pour fournir des clouds de poche résilients pour les charges de travail critiques dans les RAN 5G, les usines de l'industrie 4.0, les infrastructures V2X, les villes intelligentes et les établissements de soins de santé .



Sur un Raspberry Pi, les utilisateurs peuvent commencer avec des MicroK8, pour orchestrer des charges de travail hautement disponibles à la périphérie ou avec LXD pour créer un appareil de laboratoire domestique en utilisant les capacités de clustering et de gestion des machines virtuelles de LXD. La version Ubuntu 20.10 présente aux utilisateurs un moyen d'expérimenter, de tester ou de développer avec des capacités cloud complètes via le Raspberry Pi. Avec Ubuntu 20.10 sur un Raspberry Pi, tout est possible, de la robotique à l'IA / ML.



Les applications installées par défaut



Le système d'exploitation regorge d'excellents logiciels préinstallés, tels que Firefox 81, LibreOffice 7.0.2 et Thunderbird 78.3.2. Bien sûr, il existe d'innombrables autres applications intéressantes que vous pouvez installer vous-même.



Firefox 81.0 qui s'accompagne de plusieurs nouveautés. En fait, tandis que les versions précédentes se sont concentrées sur l'ajout de fonctionnalités centrées sur la confidentialité et les développeurs, la version 81 s'intéresse principalement à améliorer les éléments de l'interface utilisateur de Firefox et l'expérience utilisateur dans le navigateur.



Mozilla explique par exemple que vous pouvez désormais mettre en pause et lire de l'audio ou de la vidéo dans Firefox directement à partir de votre clavier ou de votre casque, ce qui vous permet d'accéder facilement au contrôle de vos médias lorsque vous êtes dans un autre onglet Firefox, un autre programme ou même lorsque votre ordinateur est verrouillé.



En outre, en plus des thèmes par défaut (sombres et clairs), avec cette version, Firefox introduit le thème Alpenglow: une apparence colorée pour les boutons, les menus et les fenêtres. Vous pouvez mettre à jour vos thèmes Firefox dans les paramètres ou les préférences. Pour activer Alpenglow, les utilisateurs peuvent accéder à Outils -> Modules complémentaires -> Thèmes.



De plus, Firefox 81 est également livré avec un autre changement majeur de l'interface utilisateur ; Mozilla a ajouté la prise en charge d'AcroForm [Acrobat Form Technology / PDF] au lecteur PDF intégré de Firefox. Si les fichiers PDF prennent en charge les champs de formulaire interactifs, Firefox 81 permettra aux utilisateurs de remplir, d'imprimer et d'enregistrer les formulaires PDF directement dans leur navigateur, sans avoir besoin d'une application PDF distincte. Précisons que cette fonctionnalité (remplir, imprimer et sauvegarder les formulaires PDF pris en charge) sera disponible « bientôt ».



Firefox comprend une visionneuse PDF intégrée qui permet de visualiser la majorité des fichiers PDF trouvés sur le Web sans recourir à une application externe (les fichiers PDF dont le type MIME est incorrectement paramétré font exception). La visionneuse PDF intégrée est activée par défaut. Quand vous cliquez sur un lien vers un fichier PDF ou en ouvrez un depuis le panneau des téléchargements, il est restitué par la visionneuse PDF intégrée.



Linux kernel 5.8



Groovy Gorilla s’accompagne de Linux kernel 5.8 qui apporte de nombreuses fonctionnalités intéressantes :

Limites de la file d'attente pour une meilleure qualité de connexion WiFi

Btrfs RAID1 avec 3 et 4 copies et plus d'alternatives de somme de contrôle

Prise en charge USB 4 (protocole Thunderbolt 3) ajoutée

Prise en charge de la pagination X86 Enable 5-level

Prise en charge des processeurs graphiques Intel Gen11 (Ice Lake) et Gen12 (Tiger Lake)

Prise en charge initiale de la famille AMD 19h (Zen 3)

Suivi de la pression thermique pour les systèmes pour un meilleur placement des tâches dans le cœur du processeur

Réparation en ligne XFS

Couplage OverlayFS avec VirtIO-FS

File d'attente de notification générale pour les notifications key/keyring, les modifications de montage, etc.

Active State Power Management (ASPM) pour une meilleure économie d'énergie des périphériques PCIe vers PCI

Prise en charge initiale de POWER10

Ubuntu 20.10 « Groovy Gorilla »



