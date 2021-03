Valve augmente considérablement la capacité des joueurs à partager des jeux à la maison et avec des amis gratuitement en utilisant Steam. Valve et ses partenaires de la société Collabora ont annoncé mardi que l'application Steam Link est désormais disponible pour les systèmes d'exploitation basés sur Linux afin de vous aider à diffuser les jeux Steam en streaming depuis n'importe quel autre PC de votre maison.Initialement disponible sous forme de matériel Steam Link qui a été abandonné en 2018, Valve l'a ensuite remplacé par l'application autonome. L'idée est qu'elle permet de diffuser du contenu de Steam sur un PC vers un autre, ou vers un appareil différent comme un téléphone Android. Auparavant, l'application n'était prise en charge que pour Windows, iOS, Android ou un Raspberry Pi, mais cela s'arrête maintenant avec l'annonce officielle de cette semaine, qui ajoute les ordinateurs de bureau Linux traditionnels aux possibilités existantes.Lancée par Valve il y a quelques années, l'application Steam Link est disponible gratuitement pour les appareils Android, iPhone, iPad, Apple TV et Raspberry Pi afin de vous permettre de diffuser vos jeux Steam sur les téléphones, les tablettes et les téléviseurs.Grâce aux développeurs de Collabora, l'application Steam Link est maintenant disponible pour les systèmes Linux 64 bits sous la forme d'une application au format Flatpak que vous pouvez installer sur n'importe quelle distribution GNU/Linux à partir de Flathub. L'application vous permettra de diffuser des jeux Steam sur votre PC Linux à partir d'ordinateurs Windows ou Mac, sur lesquels tourne le client Steam de Valve. Cette nouvelle version Linux signifie que vous pouvez désormais diffuser des jeux en streaming d'un ordinateur vers un décodeur basé sur Linux et connecté à une télévision, par exemple.Pour commencer à diffuser des jeux Steam à partir d'autres ordinateurs, tout ce dont vous avez besoin est l'application Steam Link et un puissant réseau sans fil. Valve recommande fortement d'utiliser un réseau câblé pour la diffusion de jeux en continu. Si l'appareil exécutant Steam n'est pas détecté, vous pouvez aller dans "Autres ordinateurs" et entrer un code PIN sous Steam > Settings > Remote Play sur l'autre ordinateur exécutant le client Steam.Bien entendu, vous devrez également brancher un contrôleur pris en charge pour une meilleure expérience de jeu. Une fois l'application Steam Link installée et connectée à l'autre ordinateur de votre réseau domestique, vous pouvez commencer à jouer aux jeux Steam sur votre PC Linux.Alors pourquoi Valve procède à ce changement maintenant ? Valve a mis à jour sa fonction "Remote Play Together", qui vous permet de diffuser des jeux sur votre ordinateur via Internet pour que vous puissiez y jouer avec vos amis. C’est le système de Steam qui vous permet d'héberger un jeu sur votre PC local et d'inviter d'autres personnes à vous rejoindre, sans qu'elles aient besoin de posséder le jeu. C'est un moyen de transformer des jeux locaux en mode coopératif / multijoueurs en un titre supporté en ligne et de jouer avec d'autres joueurs. C'est très utile, car il existe des titres géniaux qui ne sont pas compatibles avec le jeu en ligne.La semaine dernière, Valve a introduit un moyen qui vous permet de jouer avec des amis qui n'ont pas de compte Steam, c’est le nouveau système "Remote Play Together – Invite Anyone". Steam Link avec Invite Anyone utilise le lien Steam pour permettre aux personnes sans compte Steam de rejoindre un jeu hébergé par quelqu'un d'autre. Ainsi, vous pourriez héberger votre partie multijoueurs préférée, disons Stardew Valley, et quelqu'un n'a besoin que du Steam Link installé sur n'importe quel appareil disponible pour se joindre à votre partie avec un lien que vous lui aurez envoyé.Une fois que les autres joueurs ont votre lien envoyé, il ne faut que quelques secondes pour que tout soit chargé. Cela fonctionne étonnamment bien aussi, bien que cela dépende de la façon dont le jeu gère les entrées ainsi que de votre mise en réseau. Certains jeux ne sont pas très bons avec le système, mais d'autres sont parfaits.Désormais, vous pouvez jouer avec autant d'amis sans compte Steam que vous souhaitez, en fonction du nombre d'autres joueurs pris en charge par le jeu et de la bande passante de votre réseau. Si leur appareil n'a pas le Steam Link installé, ils finiront plus tard par voir quelque chose comme l’écran ci-dessous qui les invitera à aller le télécharger :Vous pouvez vous procurer l’application Steam Link pour Linux sur Flathub et vous pouvez voir les fichiers de référence sur GitHub. Il semble que ce soit la première version officielle de Valve en tant que paquet Flatpak.Source : Steam Link Que pensez vous de Steam Link pour Linux ?Que vous inspire l’augmentation des capacités de partage de jeux sur Steam ?