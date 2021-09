Cette version préliminaire du prochain système d'exploitation utilise le tout nouveau GNOME 41 comme environnement de bureau par défaut. GNOME 41 se distingue par des améliorations significatives des performances lors de l'utilisation de Wayland. En parlant de Wayland, Fedora 35 Beta tournera plus vite si vous l'utilisez avec un GPU NVIDIA. De plus, la version 35 Beta obtient NVIDIA avec XWayland, pour une expérience améliorée lors de l'utilisation d'applications qui ne sont pas conçues pour Wayland., déclare Matthew Miller, chef du projet Fedora.M. Miller ajoute : "."Vous pouvez d'ores et déjà obtenir l' ISO , si vous souhaitez installer Fedora 35 Beta avec GNOME 41.Si vous préférez une version de Fedora qui utilise un environnement de bureau différent (comme KDE Plasma ou Cinnamon), vous pouvez les télécharger ici ,.La variante ARM , pour les appareils comme le Raspberry Pi, est également disponible.Avant d'installer le système d'exploitation, prenez le temps de lire la liste complète des changements . Enfin, ne perdez pas de vue qu'il s'agit d'une pré-version du système d'exploitation et que vous devez vous attendre à des bogues.Source : Fedora Que pensez-vous de la version bêta de Fedora 35 ?Pensez-vous l'installer ?