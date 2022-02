Plasma regroupe l'ensemble des environnements de bureau KDE. Actuellement, trois versions différentes de Plasma sont en développement : Plasma Desktop pour les ordinateurs de bureau et portables, Plasma Netbook pour les netbooks et Plasma Active pour les tablettes. Cette nouvelle version de Plasma se concentre sur l'aplanissement des difficultés, l'évolution du design et l'amélioration de la sensation générale et de la convivialité de l'environnement.La nouvelle fonctionnalité d'aperçu pourrait séduire de nouveaux utilisateurs. Il s'agit d'un sélecteur et d'un lanceur d'applications en plein écran, qui ressemble àde Mac OS X, ou à la vuedu shell GNOME.En haut de l'écran, on trouve des miniatures en direct de tous les bureaux virtuels ; en dessous, une boîte de recherche KRunner discrète ; et en dessous, des aperçus en direct de toutes les fenêtres ouvertes sur le bureau virtuel actuel.La première chose que l'utilisateur remarquere est le nouveau fond d'écran pour Plasma 5.24. Le fond d'écranest créé et le processus diffusé en direct sur YouTube, donnant à Plasma un tout nouveau look.Si l'utilisteur préfére un autre fond d'écran, il est désormais possible de le définir en cliquant avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle image danset en sélectionnantdans le menu contextuel. Le nouveau élémentpermet de régler la résolution, l'orientation, la mise à l'échelle et la position de l'écran par rapport aux autres moniteurs.Les panneaux du bureau sont désormais plus faciles à déplacer et à coller à n'importe quel bord, car il est désormais possible de les faire glisser depuis n'importe quel endroit de leur barre d'outils en mode édition. Lorsque l'utilisateur fait glisser des widgets sur le bureau et qu'il les déplace, ils se déplacent désormais en douceur jusqu'à leur position finale au lieu de s'y téléporter instantanément.L'authentification par empreinte digitale est désormais intégrée à Plasma. Il est également possible d'enregistrer jusqu'à 10 empreintes digitales et les utiliser pour déverrouiller l'écran, fournir une authentification lorsqu'une application demande un mot de passe, et également s'authentifier lorsqu'on doit exécuter une commande avec sudof depuis la ligne de commande. Il est également désormais possible de mettre la machine en veille ou en hibernation à partir de l'écran de verrouillage sans avoir à la déverrouiller au préalable.Après le spectaculaire nouveau fond d'écran, la prochaine chose que vous remarquerez sera les changements apportés à Breeze, le thème par défaut de Plasma. Il a reçu un rafraîchissement visuel afin de mieux correspondre au style Breeze des applications, améliorant ainsi la cohérence visuelle entre eux.Plasma est un outil de personnalisation, et nous nous sommes efforcés de rendre le processus clair et simple afin que vous puissiez adapter votre environnement exactement comme vous l'aimez. C'est pourquoi le schéma de couleurs Breeze par défaut a été renommé Breeze Classic, afin de mieux le distinguer des schémas de couleursetEn parlant de couleurs, Breeze étend désormais la fonctionnalité qui vous permet de choisir des couleurs d'accentuation (introduite dans Plasma 5.23) et vous permet désormais de choisir n'importe quelle couleur, si les couleurs présélectionnées ne vous plaisent pas. De plus, la modification du schéma de couleurs permet maintenant de basculer vers le schéma de couleurs clair/foncé standardisé de. Cela signifie que les applications non-KDE qui respectent cette préférence passeront automatiquement en mode clair ou foncé en fonction du schéma de couleurs choisi. Les thèmes globaux peuvent également spécifier et modifier les dispositions dude KDE.Un thème ne doit pas seulement être beau, mais il doit aussi faciliter la vie des utilisateurs. C'est pourquoi nous avons transformé l'effet de focus pour les contrôles de l'interface utilisateur en un grand "anneau de focus". Il est ainsi plus facile de percevoir d'un coup d'œil l'élément qui a le focus clavier.Afin de faire ressortir les notifications Plasma d'importance critique, elles sont désormais accompagnées d'une bande orange sur le côté pour les distinguer visuellement des messages moins urgents. Parallèlement, nous avons amélioré le contraste et la visibilité de l'en-tête et des étiquettes de titre dans toutes les notifications pour les rendre plus faciles à lire.Autre amélioration visuelle, les notifications concernant des fichiers vidéo affichent désormais une vignette de la vidéo dans la notification elle-même, comme pour les fichiers image.De nombreux widgets ont reçu de nouvelles fonctionnalités et des améliorations subtiles qui améliorent leur apparence, la pertinence de leurs informations et la facilité de leur navigation. Par exemple, nous avons ajouté une option Date toujours en dessous de l'heure pour l'horloge numérique. Le widget Météo vous demande de le configurer lorsque vous l'ajoutez pour la première fois au plateau, et il effectue désormais une recherche automatique parmi toutes les sources météo disponibles. Le widget Batterie et luminosité a été rendu plus clair et affiche désormais un titre et une icône plus précis pour les ordinateurs sans batterie. Les nouvelles versions des widgets Presse-papiers et Réseau peuvent désormais être parcourues à l'aide de votre seul clavier.Lorsque vous passez le curseur au-dessus d'un élément du Gestionnaire des tâches, l'infobulle de la vignette de la fenêtre qui s'affiche est désormais beaucoup plus rapide à charger et affiche un curseur de volume pour les fenêtres qui diffusent du son.Les menus contextuels du gestionnaire de tâches ont été clarifiés et simplifiés. L'option Démarrer une nouvelle instance, par exemple, devient Ouvrir une nouvelle fenêtre et n'apparaît plus pour les applications marquées comme ayant une seule fenêtre principale. Par ailleurs, l'élément Autres actions a été déplacé au bas du menu et est devenu simplement Plus.Version après version, les développeurs et les concepteurs de KDE travaillent pour rendre les paramètres système plus faciles et plus rapides à utiliser. Il est possible de voir le progrès et l'attention portée aux détails dans des choses aussi petites que les propres paramètres de: il y avait si peu d'options que les développeurs les ont déplacées dans le menu hamburger que vous pouvez voir à côté de la zone de texte Search, évitant ainsi de devoir encombrer votre espace de travail avec une autre fenêtre.Si le terme Plasma est utilisé dans une langue autre que l'anglais, il est possible d'utiliser le champ de recherche pour trouver des termes à la fois dans la langue de l'utilisateur et en anglais sans avoir à passer de l'un à l'autre, au cas où le terme n'aurait pas encore été traduit ou si l'utilisateur est plus familier avec le terme anglais. La boîte de dialogueune disposition de clavier a été repensée pour plus de simplicité et de facilité d'utilisation.D'autres améliorations de la conception et de la convivialité ont été ajoutées à, à la feuille de test des haut-parleurs dans la page Audio des paramètres système et à la fonction de limite de charge de la batterie. Pour les personnes souhaitant régler avec précision leurs moniteurs, la sectionet moniteurs indique désormais le facteur d'échelle utilisé pour chaque écran ainsi que leur résolution physique correcte.Pour plus de commodité, lorsque vous activez la connexion automatique, vous recevez désormais un avertissement concernant les modifications à apporter à votre configuration KWallet pour une utilisation optimale.Il est possible de mieux exploiter la puissance de plusieurs bureaux dans Plasma 5.24 avec le nouvel effet Aperçu. Il est encore en phase de test bêta, il est possible de l'activer dans la pagePour l'activer, la touche Meta (touche Windows) du clavier doit être enfoncée et appuyez sur la touchepour afficher une vue d'ensemble de toutes les fenêtres ouvertes et des bureaux virtuels. Il est possible d'activer des fenêtres, les faire glisser et les déposer d'un bureau à l'autre, et utiliser l'assistantpour rechercher, calculer et exécuter des tâches, le tout à partir du même endroit.En outre, les effetsetsont de retour ! on les trouve dans la page. Ces effets permettent de feuilleter visuellement les fenêtres ouvertes comme s'il s'agissait d'un jeu de cartes.Parmi les changements plus subtils, Plasma "se souvient " désormais de quelle fenêtre était sur quel écran, même lorsque l'écran en question est éteint, et les performances ont été améliorées pour les machines équipées de cartes vidéo NVIDIA. Enfin, les nouvelles fenêtres sont désormais ouvertes par défaut au centre de l'écran.donne maintenant la possibilité de redémarrer automatiquement après la fin d'une mise à jour. Il suffit de cliquer sur la case à cocher en bas de la page des mises à jour. L'équipe a également ajouté un mode mobile pour l'utilisation sur un téléphone : s'il est sur un écran large, sa page d'accueil affichera une carte à deux colonnes. L'ouverture sur un téléphone affiche une barre d'onglets inférieure en modeD'autres améliorations ont été apportées : la vérification des mises à jour est beaucoup plus rapide, et la page des mises à jour est désormais moins envahissante, avec un design plus agréable pour sélectionner les mises à jour. En outre, elle indique la source des mises à jour.Discover supporte les Flatpaks depuis un certain temps, mais maintenant les paquets Flatpak téléchargés localement peuvent être ouverts et installés avec, et leurs dépôts sont automatiquement ajoutés au système.essaie également d'être plus intelligent et plus convivial et aide avec des suggestions s'il ne peut pas trouver exactement ce que cherche l'utilisateur. Les messages d'erreur d'installation sont également plus conviviaux et sont accompagnés d'un nouveau lienau bas de chaque page de description.est déjà capable de trouver des documents et des pages Web, d'exécuter des commandes, de convertir des unités et des devises, de donner des définitions de mots, de faire des mathématiques de haut niveau et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées en permanence par des plugins.Wayland est le prochain système graphique qui remplacera bientôt le système X11 vieillissant. Wayland ouvre un monde de possibilités pour des applications plus stables et visuellement cohérentes, la prise en charge des écrans tactiles et des appareils qui détectent l'orientation, et plus encore.L'adaptation du bureau KDE à Wayland se poursuit à un rythme soutenu avec un nombre massif d'améliorations, notamment la prise en charge des couleurs supérieures à 8 bits, des casques VR aux performances optimales et des tablettes de dessin. Dans cet esprit, lorsque vous utilisez un stylet, vous pouvez désormais activer d'autres fenêtres à partir de leurs barres de titre et interagir davantage avec les barres de titre en général.Une autre amélioration pour la saisie tactile est que l'élément de la barre d'état système permettant d'afficher et de masquer le clavier virtuel ne devient actif qu'en mode tablette, et le clavier virtuel lui-même n'apparaît que lorsque vous mettez explicitement l'accent sur un contrôle de texte avec un toucher ou un coup de stylet.Les versions Wayland des applications et des composants acquièrent rapidement toutes les fonctionnalités qui les mettent au même niveau que leurs équivalents X11. Par exemple, vous pouvez maintenant définir un moniteur principal, l'application de capture d'écran Spectacle a maintenant accès au mode, et le widgetfonctionne maintenant. De même, de nombreux raccourcis clavier disponibles dans X11 sont progressivement mis en œuvre, comme la combinaison de touches, qui est utilisée pour parcourir les activités et qui fonctionne déjà dans WaylandSource : KDE Quel environnement de bureau utilisez-vous ?Quelle est votre préférence entre KDE Plasma et Gnome ?Que pensez-vous de KDE Plasma ?Quelle amélioration vous intéresse le plus dans cette version ?Quelles sont vos attentes ?