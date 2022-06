Un écosystème de partenaires florissant

Les fabricants d'IoT sont confrontés à des défis complexes pour déployer des appareils dans les délais et les budgets impartis. Assurer la sécurité et la gestion à distance à l'échelle est également taxant à mesure que les flottes d'appareils se développent. Ubuntu Core 22 aide les fabricants à relever ces défis grâce à un système d'exploitation ultra-sécurisé, résilient et peu exigeant, soutenu par un écosystème croissant de partenaires silicium et ODM (original design manufacturer ).Canonical a annoncé la sortie de la version stable Ubuntu 22.04 sous le nom de code « Jammy Jellyfish » en avril. « Notre mission est d'être une plateforme open source sûre, fiable et cohérente partout. Ubuntu 22.04 LTS débloque l'innovation pour les industries ayant des besoins de sécurité d'infrastructure exigeants, comme les télécommunications et l'automatisation industrielle, soutenant leur transformation numérique », déclare Mark Shuttleworth, PDG de Canonical.Sous le nom de code « Jammy Jellyfish », Ubuntu 22.04 est une version Long Term Support (LTS). La distribution Linux sera soutenue pendant une longue période : cinq ans pour être exact. Ubuntu 22.04 LTS débloque l'innovation pour les industries ayant des besoins de sécurité d'infrastructure exigeants.« Notre objectif chez Canonical est de fournir un open source sécurisé et fiable partout, de l'environnement de développement au cloud, jusqu'à la périphérie et aux appareils, a déclaré Mark Shuttleworth, PDG de Canonical. Avec cette version, et le noyau en temps réel d'Ubuntu, nous sommes prêts à étendre les avantages d'Ubuntu Core à l'ensemble du monde embarqué. »La version standard d'Ubuntu 22.04 se distingue par l'utilisation de GNOME 42 comme environnement de bureau, que beaucoup considèrent comme le meilleur. Cette version de GNOME est remplie de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs de l'environnement de bureau vont adorer le sélecteur de couleurs de Jammy Jellyfish, qui permet de personnaliser l'interface en proposant 10 couleurs d'accentuation parmi lesquelles choisir.Le noyau temps réel d'Ubuntu 22.04 LTS, désormais disponible en version bêta, offre de hautes performances, une latence ultra-faible et une prévisibilité de la charge de travail pour les cas d'utilisation industriels, télécoms, automobiles et robotiques sensibles au temps. La nouvelle version inclut un noyau entièrement préemptible pour garantir des réponses dans les délais. Canonical s'associe à des fabricants de silicium et de matériel pour permettre des fonctionnalités temps réel avancées sur le matériel certifié Ubuntu.Ubuntu Core fournit une Ubuntu robuste et entièrement conteneurisée, qui décompose l'image Ubuntu monolithique en paquets appelés "snaps", comprenant le noyau, le système d'exploitation et les applications. Chaque snap dispose d'un sandbox isolé qui inclut les dépendances de l'application, afin de la rendre totalement portable et fiable. Le framework Snapcraft de Canonical permet le développement de snap sur le terrain pour une itération rapide, des tests automatisés et un déploiement fiable.Chaque appareil fonctionnant sous Ubuntu Core dispose d'un IoT App Store dédié, qui offre un contrôle total sur les applications de son appareil, et permet de créer, publier et distribuer des logiciels sur une seule plateforme. L'IoT App Store offre aux entreprises une solution sophistiquée de gestion des logiciels, permettant une gamme de nouvelles fonctionnalités sur site.Le système garantit des mises à jour OTA (over-the-air) transactionnelles et critiques du noyau, du système d'exploitation et des applications. Les mises à jour se terminent toujours avec succès ou reviennent automatiquement à la version de travail précédente, de sorte qu'un appareil ne peut pas être "bricolé" par une mise à jour incomplète. Snaps fournit également des mises à jour delta pour minimiser le trafic réseau, et des signatures numériques pour garantir l'intégrité et la provenance des logiciels.Ubuntu Core offre également des fonctions de sécurité avancées dès la sortie de la boîte, notamment le démarrage sécurisé, le chiffrement intégral du disque, la restauration sécurisée et le confinement strict du système d'exploitation et des applications.« La gamme d'appareils IoT de KMC Controls est conçue spécialement pour les environnements industriels critiques. La sécurité est primordiale pour nos clients. Nous avons choisi Ubuntu Core pour ses fonctions de sécurité avancées intégrées et son cadre robuste de mise à jour over-the-air. Ubuntu Core s'accompagne d'un engagement de mise à jour de sécurité sur 10 ans, ce qui nous permet de maintenir la sécurité des appareils sur le terrain pendant toute leur durée de vie.Avec un cadre éprouvé de mise en œuvre des applications, nos équipes de développement peuvent se concentrer sur la création d'applications qui résolvent les problèmes de l'entreprise », a déclaré Brad Kehler, COO de KMC Controls. Les clients bénéficient de la maintenance de sécurité de Canonical pendant 10 ans pour le noyau, le système d'exploitation et le code au niveau des applications, permettant aux appareils et à leurs applications de répondre aux exigences des entreprises et du secteur public en matière de sécurité numérique.Selon Canonical, le matériel certifié Ubuntu a passé le processus de test et d'examen approfondi, garantissant qu'Ubuntu fonctionne bien dès sa sortie. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipementiers pour rendre Ubuntu disponible sur une large gamme d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de serveurs, de matériel IoT et SoC. »Plusieurs des plus grands fabricants de PC au monde certifient leurs ordinateurs de bureau pour Ubuntu, ce qui garantit que ces systèmes fonctionnent toujours aussi bien que leurs millions d'utilisateurs l'attendent. Il est possible de trouver Ubuntu préinstallé sur les ordinateurs de bureau dans les administrations, l'éducation, les entreprises et certains foyers.Les partenariats avec les principaux partenaires en matière de silicium et de matériel, dont Advantech, Lenovo et bien d'autres, ont établi la présence d'Ubuntu Core sur le marché.Le programme Ubuntu Certified Hardware définit une gamme d'appareils IoT et de périphérie prêts à l'emploi dont on sait qu'ils fonctionnent avec Ubuntu. Le programme inclut de manière unique un engagement à tester en continu le matériel certifié dans les laboratoires de Canonical avec chaque mise à jour de sécurité sur l'ensemble du cycle de vie du dispositif.« Advantech fournit des solutions embarquées, industrielles, IoT et d'automatisation. Nous continuons à renforcer notre participation au programme de matériel certifié Ubuntu. Canonical s'assure que le matériel certifié passe par un processus de test approfondi et fournit un Ubuntu Core stable, sécurisé et optimisé afin de réduire les délais de commercialisation et les coûts de développement pour nos clients », a déclaré Eric Kao, directeur d'Advantech WISE-Edge+.Ubuntu Core 22 ne semble pas seduire tout le monde. Pour cet internaute qui se fait appélé yourstruly-br, s’il est vrai que Ubuntu Core 22 est sécurisé, il n’en est pas moins vrai qu’il reste un cauchemar à configurer « Je déconseille fortement à quiconque d'utiliser Ubuntu Core dans le cadre de sa solution. C'est un environnement sécurisé, oui, mais c'est un cauchemar à configurer (snaps) et pour tout, sauf pour les choses les plus basiques, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un "magasin de marque", qui coûte environ 20 000 $/an, que vous ayez 1 ou 100 appareils », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvions même pas faire en sorte qu'un snap parle à un autre snap, vérifiant le statut d'un autre snap, etc. Nous avons eu des discussions commerciales avec Canonical et nous nous sommes essentiellement éloignés », poursuit–il.Pour commencer à travailler avec Ubuntu Core 22 dès maintenant, téléchargez les images pour certaines des plateformes les plus populaires ou parcourez toutes les images prises en charge.Source : Canonical Quel système d'exploitation utilisez-vous ?Avez-vous une expérience de Linux ? Sur quelle distribution ?Que pensez-vous d'Ubuntu Core 22 ?S'agissant d'Ubuntu Core 22, peut-on parler de meilleure distribution Linux ? Voir meilleur Système d'exploitation ?