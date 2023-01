Ubuntu Pro, l'abonnement complet de Canonical pour l'open source sécurisé et la conformité, est désormais disponible de manière générale. Ubuntu Pro, dont la version bêta est sortie en octobre dernier, aide les équipes à obtenir les correctifs CVE en temps voulu, à renforcer leurs systèmes à grande échelle et à rester conformes à des régimes tels que FedRAMP, HIPAA et PCI-DSS.L'abonnement étend la couverture de sécurité de Canonical sur dix ans et le support technique optionnel à 23 000 paquets supplémentaires au-delà du système d'exploitation principal. Il est idéal pour les organisations qui cherchent à améliorer leur posture de sécurité, non seulement pour le dépôt principal d'Ubuntu, mais aussi pour des milliers de paquets et de chaînes d'outils open-source.Canonical a une expérience de 18 ans en matière de mises à jour de sécurité opportunes pour le système d'exploitation principal Ubuntu, les CVE critiques étant corrigés en moins de 24 heures en moyenne. La couverture d'Ubuntu Pro couvre les CVE critiques, élevées et moyennes sélectionnées pour des milliers d'applications et de chaînes d'outils, y compris Ansible, Apache Tomcat, Apache Zookeeper, Docker, Nagios, Node.js, phpMyAdmin, Puppet, PowerDNS, Python, Redis, Rust, WordPress, et plus encore.Ubuntu Pro est disponible pour toutes les versions Ubuntu LTS à partir de 16.04 LTS. Elle est déjà en production pour des clients à grande échelle offrant des services mondiaux. La version bêta a été saluée par des entreprises comme NVIDIA, Google, Acquia, VMWare et LaunchDarkly. Depuis l'annonce de la version bêta en octobre 2022, des dizaines de milliers d'utilisateurs d'Ubuntu se sont inscrits au service.David A Gutman, MD PhD, professeur associé de pathologie à la faculté de médecine de l'université Emory, a déclaré : "".En plus de fournir des correctifs de sécurité en temps voulu, Ubuntu Pro comprend des outils pour la gestion de la conformité dans les environnements réglementés et audités. Le guide de sécurité Ubuntu (USG) permet d'accéder aux meilleures normes de durcissement et de conformité, telles que les critères de référence CIS et les profils DISA-STIG.Les utilisateurs d'Ubuntu Pro peuvent accéder aux paquets cryptographiques certifiés FIPS nécessaires à toutes les agences du gouvernement fédéral ainsi qu'aux organisations opérant sous des régimes de conformité tels que FedRAMP, HIPAA et PCI-DSS.La gestion des systèmes et l'application automatique de correctifs à grande échelle sont facilitées par Landscape. Ubuntu Pro comprend également Livepatch, qui corrige les vulnérabilités critiques et de haute gravité du noyau au moment de l'exécution afin de minimiser le besoin de redémarrages non planifiés de votre parc Ubuntu.L'abonnement standard Ubuntu Pro couvre l'ensemble des mises à jour de sécurité pour tous les paquets des dépôts Ubuntu Main et Univers - c'est le choix le plus approprié dans la plupart des cas. Ubuntu Pro coûte 25 $ par an pour une station de travail ou 500 $ par an pour un serveur et est disponible directement sur ubuntu.com/pro/subscribe avec un essai gratuit de 30 jours.Ubuntu Pro est également disponible sur les places de marché de ses partenaires de cloud public - AWS, Azure et Google Cloud. Elle est proposée à l'heure, facturée directement par le cloud, à un prix correspondant à environ 3,5 % du coût moyen de calcul sous-jacent.Un abonnement Ubuntu Pro (Infra-only) (anciennement proposé sous le nom d'Ubuntu Advantage for Infrastructure) couvre le système d'exploitation de base et les composants de cloud privé nécessaires aux déploiements bare-metal à grande échelle, mais exclut la nouvelle couverture plus large des applications. Il est utile pour les organisations qui construisent des clouds privés utilisant d'autres systèmes d'exploitation invités pour les applications.Un niveau gratuit est disponible pour une utilisation personnelle et commerciale à petite échelle sur un maximum de 5 machines. Les membres officiels de la communauté Ubuntu peuvent bénéficier d'Ubuntu Pro sur un maximum de 50 machines. Pour obtenir le jeton, connectez-vous avec votre compte Ubuntu One existant ou créez un compte gratuit.Ubuntu Pro peut être associé à une couverture d'assistance de niveau entreprise jusqu'à 24×7 pour le système d'exploitation Ubuntu, MAAS, LXD, Kubernetes, OpenStack ou le stockage Ceph, et désormais aussi une gamme d'applications open source.Source : Ubuntu Que pensez-vous d'Ubuntu Pro ?