Dans le cadre de nos efforts combinés, les saveurs d'Ubuntu ont pris la décision commune d'ajuster certains des paquets par défaut d'Ubuntu : À l'avenir, le paquet Flatpak ainsi que les paquets permettant d'intégrer Flatpak dans les centres logiciels respectifs ne seront plus installés par défaut dans la prochaine version prévue pour avril 2023, Lunar Lobster. Les utilisateurs qui ont utilisé Flatpak ne seront pas affectés par la mise à jour, car les saveurs incluent une migration spéciale qui prend cela en compte. Ceux qui n'ont pas utilisé Flatpak se verront proposer des logiciels provenant des dépôts Ubuntu et du Snap Store.

Pourquoi ?

Dans un monde idéal, les utilisateurs n'ont qu'une seule façon d'installer un logiciel. Lorsqu'ils le font, ils peuvent s'attendre à ce que ce mécanisme soit soutenu par la communauté et reçoive la majorité de l'attention lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes dans les paquets de logiciels. Lorsqu'une nouvelle technologie d'empaquetage est fournie par défaut, on s'attend à ce que la distribution assure le soutien de la communauté et s'investisse dans le développement pour résoudre les problèmes. Cela crée une fragmentation au lieu de se concentrer sur l'amélioration des technologies choisies pour la distribution.

Impact

Les personnes qui choisissent d'utiliser les flatpaks le font précisément parce qu'elles veulent les versions les plus récentes (stables), ce qui, je pense, est le cas d'un grand nombre d'utilisateurs, comme le montre l'augmentation de la popularité de flatpak.



De plus, grâce au sandboxing, les applications flatpak fonctionnent généralement très bien dès leur sortie de l'emballage. L'image que vous brossez des utilisateurs ayant une mauvaise expérience avec des flatpaks instables est en grande partie inventée. Et même dans ce cas, le fait que flatpak ne soit pas sélectionné comme source par défaut dans l'app store est déjà suffisant pour "protéger" les utilisateurs inexpérimentés. S'il s'agissait vraiment de cela, il suffirait d'afficher une petite notice avertissant l'utilisateur lorsqu'il sélectionne une source flatpak pour la première fois.



Les personnes qui choisissent d'utiliser les flatpaks le font précisément parce qu'elles veulent les versions les plus récentes (stables), ce qui, je pense, est le cas d'un grand nombre d'utilisateurs, comme le montre l'augmentation de la popularité de flatpak.

De plus, grâce au sandboxing, les applications flatpak fonctionnent généralement très bien dès leur sortie de l'emballage. L'image que vous brossez des utilisateurs ayant une mauvaise expérience avec des flatpaks instables est en grande partie inventée. Et même dans ce cas, le fait que flatpak ne soit pas sélectionné comme source par défaut dans l'app store est déjà suffisant pour "protéger" les utilisateurs inexpérimentés. S'il s'agissait vraiment de cela, il suffirait d'afficher une petite notice avertissant l'utilisateur lorsqu'il sélectionne une source flatpak pour la première fois.

Canonical n'a pas besoin de contrôler quoi que ce soit ici. Il n'y a absolument rien de technique qui empêche son personnel de support de dire "désolé, vous devrez chercher un support auprès du mainteneur de ce flatpak, nous ne pouvons pas vous aider" et de l'avoir comme option intégrée en même temps. Bien que je ne pense pas que cela se produise aussi fréquemment que vous le dites.

Avec l'ajout des paquets flatpak et gnome-software-plugin-flatpak , Xubuntu prend désormais en charge le format de paquetage Flatpak. Vous pouvez désormais installer facilement des applications à partir de Flathub en quelques clics. En fait, tout fichier .flatpakref ou .flatpakrepo est nativement pris en charge grâce à GNOME Software.

Utiliser Flatpak

Nous avons ajouté une migration spéciale qui vérifie si vous avez des paquets Flatpak installés ou des remotes configurés. Si c'est le cas, Flatpak et les plugins des centres logiciels associés ne seront pas automatiquement supprimés lors d'une mise à jour vers Lunar Lobster. Vous n'avez donc pas à vous préoccuper de ce changement.

Non, les saveurs ne suppriment pas activement les gestionnaires de paquets des versions actuelles ou plus anciennes. Ce changement concerne la mise à jour vers Lunar Lobster et au-delà, où il est disponible mais ne sera pas installé par défaut dans les nouvelles installations.

Conclusion

L'annonce a été faite sur le forum Ubuntu Discourse, où Philipp Kewisch, Community Engineering Manager chez Canonical, a déclaré :Lors de l'annonce, M. Kewisch a déclaré que cette décision découlait d'un désir "". Ubuntu donne la priorité à deb et Snap, ses technologies d'empaquetage par défaut, tout en ne fournissant plus de concurrent par défaut. Cette décision est décrite comme un effort de cohérence et de simplicité pour les utilisateurs.En se concentrant sur ces technologies, Ubuntu affirme pouvoir offrir un meilleur soutien à la communauté pour résoudre les problèmes liés aux logiciels. Bien que Canonical n'ait pas un contrôle total sur chaque paquet Snap publié dans le Snap Store, elle a un certain contrôle sur le format lui-même. Il est donc plus facile pour Canonical de diagnostiquer et de résoudre les problèmes qui surviennent dans l'emballage ou la distribution. De plus, comme Canonical gère le Snap Store officiel, elle a un certain contrôle sur la qualité des paquets qui y sont inclus. Elle peut travailler avec les développeurs pour s'assurer que les paquets répondent à certaines normes et ne contiennent pas de bogues évidents ou de vulnérabilités de sécurité.En comparaison, Flatpak est développé et maintenu par une communauté de contributeurs, plutôt que d'être lié à une entreprise ou une organisation. Canonical affirme que cela peut rendre plus difficile la coordination des corrections de bogues ou des mises à jour, puisqu'il n'y a pas toujours une seule entité responsable de la technologie. Lors de l'annonce, M. Kewisch a mentionné les problèmes de fragmentation :Il existe une différence essentielle entre l'installation par défaut du paquetage Flatpak de base et la configuration d'un dépôt Flatpak, tel que Flathub (ou quelque chose de spécifique à Ubuntu), ce qui n'a jamais été le cas d'Ubuntu et de ses variantes. Le simple fait de supprimer l'installation de base de Flatpak de l'installation par défaut n'empêchera pas les utilisateurs d'avoir des problèmes avec les applications Flatpak s'ils les installent quand même. Cela ne rendra pas non plus ces problèmes plus faciles à résoudre.Cela ajoute de l'eau au moulin de Canonical, qui agit ainsi essentiellement pour servir ses propres intérêts. Puisqu'elle contrôle le Snap Store, l'entreprise sera en mesure de partager les revenus de tous les Snaps propriétaires qui y sont disponibles, par exemple. Mais même si Canonical a des raisons égoïstes de faire ce changement, il est important de se rappeler qu'il n'a pas supprimé Flatpak entièrement ; les utilisateurs pourront toujours installer le système de gestion des paquets manuellement.Cette décision a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté Linux, certains utilisateurs et développeurs se déclarant déçus par cette décision. D'autres se sont prononcés en faveur du choix de Canonical, approuvant son raisonnement sur la charge inutile que Flatpak fait peser sur le personnel d'assistance. L'utilisateur du forum Aaron Rainbolt ("arraybolt3") a déclaré qu'Ubuntu essaie de changer rarement les versions de ses paquets et de ne les mettre à jour que pour les corrections de bogues importants, ce qui n'est pas du tout le cas avec les Flatpak, de sorte que les utilisateurs peuvent éprouver de l'instabilité lorsqu'ils les utilisent, par exemple. Dans une réponse, "h0lly" a vu les choses différemment :M. Rainbolt a également défendu ce changement en soulignant que, même si le Flatpak est plus pratique, les paquets Snap assureront une meilleure compatibilité à long terme et réduiront le fardeau imposé au personnel de l'assistance technique. "Une autre préoccupation potentielle est que Canonical pourrait utiliser cette décision pour forcer les paquets en amont à offrir une version Snap, sous peine de ne pas être facilement disponible dans l'installation par défaut d'Ubuntu.Ubuntu a clairement voulu présenter cette décision comme un front uni avec ses saveurs, mais certains ont remis cela en question. Pas plus tard qu'en décembre 2022, Sean Davis, responsable technique de la variante Xubuntu, a été vu en train de promouvoir Flatpak. Bien que beaucoup de choses puissent changer en quelques mois, il semble étrange que Davis ait commenté les avantages de Flatpak assez récemment :Les motivations derrière la décision de Canonical restent quelque peu obscures, mais les utilisateurs de Flatpak peuvent être rassurés par le fait qu'il est toujours possible d'activer le système de gestion de paquets, même si c'est maintenant une sorte de corvée de le faire.Pour commencer, cela signifie que les utilisateurs devront d'abord installer manuellement Flatpak et un dépôt, comme Flathub, avant de pouvoir commencer à installer des applications Flatpak à l'aide du Centre de logiciels Ubuntu. Flatpak fait partie du dépôt universe, ce qui signifie qu'il est inclus dans le dépôt communautaire des paquets Ubuntu qui ne sont pas officiellement supportés par Canonical. Pour cette raison, Flatpak peut être installé via le Centre de logiciels Ubuntu ou l'interface graphique des logiciels GNOME.Une fois Flatpak installé, il peut être connecté à un dépôt Flatpak, tel que Flathub. Pour configurer Flathub, la commande suivante peut être utilisée :Dans son annonce, M. Kewisch a répondu à certaines inquiétudes que les utilisateurs pourraient avoir concernant cette décision. Par exemple, les utilisateurs ne perdront pas l'accès aux applications qui dépendent de l'écosystème Flatpak :De plus, les utilisateurs de Flatpak n'ont pas à s'inquiéter de la suppression du système de gestion des paquets sur les versions actuelles et anciennes d'Ubuntu :La décision d'Ubuntu d'arrêter de livrer Flatpak par défaut est importante, mais ce n'est pas la fin de la route pour le système de gestion des paquets sur Ubuntu. À mesure que l'écosystème Linux continue d'évoluer, il est probable que nous verrons émerger d'autres nouvelles technologies et approches pour répondre aux besoins des utilisateurs et des développeurs. Pour l'instant, les utilisateurs d'Ubuntu qui souhaitent utiliser Flatpak devront s'adapter à la nouvelle façon de faire, mais ils auront toujours accès à la même large gamme d'applications Flatpak.Source : LWN Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, Snap peut-il remplacer Flatpak en termes de fonctionnalités ?