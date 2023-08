La société allemande de logiciels SUSE, valorisé à 2,72 milliards d'euros, va être rachetée par EQT, une socièté de capital-investissement

Le document relatif à l'offre sera publié par Marcel en temps voulu, suivi d'une période d'acceptation d'au moins quatre semaines.

SUSE, la société à l'origine de SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher et NeuVector et leader mondial des solutions d'entreprise open source, annonce que son actionnaire majoritaire Marcel LUX III SARL (Marcel) a l'intention de privatiser la société en la retirant de la Bourse de Francfort par le biais d'une fusion avec une entité luxembourgeoise non cotée sous la forme juridique d'une S.A.Marcel, une société holding légalement contrôlée par des entités du fonds EQT VIII (désigné ici, avec Marcel, comme EQT Private Equity), qui sont à leur tour gérées et légalement contrôlées par des sociétés affiliées à EQT AB, dont le siège social se trouve à Stockholm, en Suède, détient environ 79 % des actions de SUSE.EQT Private Equity a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat volontaire aux autres actionnaires de SUSE (l'offre) pour acheter leurs actions avant la radiation de la cote. Le prix de l'offre par action SUSE à payer par Marcel sera de 16,00 EUR moins le montant brut par action SUSE d'un dividende intérimaire à payer par SUSE à tous les actionnaires. Le prix de 16,00 EUR représente une prime d'environ 67 % par rapport au cours de clôture de l'action XETRA de 9,605 EUR le 17 août 2023.Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de SUSE soutiennent l'opportunité stratégique que représente le retrait de la société de la cote, car cela permettra à SUSE de se concentrer pleinement sur ses priorités opérationnelles et sur l'exécution de sa stratégie à long terme. À cette fin, SUSE a conclu un accord-cadre de transaction (TFA) avec Marcel pour faciliter la transaction, y compris par le paiement du dividende intérimaire. Le dividende intérimaire sera versé à tous les actionnaires avant le règlement de l'offre et permettra à Marcel de financer son achat d'actions SUSE dans le cadre de l'offre et certains coûts de transaction qu'elle a encourus.Le montant du dividende intérimaire (et donc le prix de l'offre) ne sera déterminé qu'après la fin de la période d'acceptation sur la base du ratio d'acceptation de l'offre.EQT Private Equity a souligné son engagement à soutenir l'entreprise sur le plan stratégique et financier, et à coopérer étroitement avec le PDG de SUSE et son équipe de direction.", a déclaré Dirk-Peter van Leeuwen, président-directeur général de SUSE. "Le calendrier de la transaction :La structure de la transaction :À titre d'illustration, le tableau ci-dessous présente le montant brut du dividende intérimaire par action et d'autres paramètres clés pour différents ratios d'acceptation hypothétiques sur la base du nombre actuel d'actions SUSE en circulation.La réalisation de l'offre sera subordonnée à la réception par Marcel d'un dividende intérimaire pour les actions SUSE qu'il détient, suffisant pour financer le prix de l'offre pour toutes les actions SUSE apportées et certains coûts de transaction encourus par Marcel.SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et sécurisées pour les entreprises. Plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à SUSE pour gérer leurs charges de travail critiques. À l'origine de Rancher, NeuVector et SUSE Linux Enterprise (SLE), SUSE collabore avec des partenaires et des communautés pour permettre à ses clients d'innover partout, du datacenter à l'informatique en nuage, en passant par la périphérie et au-delà. SUSE remet l'"ouvert" dans l'open source, donnant aux clients la possibilité de relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. La société emploie plus de 2 400 personnes dans le monde et est cotée à la bourse de Francfort. Pour plus d'informations, visitez le site www.suse.com