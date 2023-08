Envoyé par OpenELA Envoyé par OpenELA est une association professionnelle de développeurs de distributions Enterprise Linux open source fondée pour soutenir l'esprit du code source ouvert afin de créer une continuité pour toutes les distributions dérivées d'Enterprise Linux. Notre mission est de fournir une source Enterprise Linux sécurisée, transparente et fiable, disponible dans le monde entier pour tous comme base de construction.



Le succès à long terme de notre mission est assuré par la création de cette fondation avec un engagement total envers l'impartialité, la transparence, la communauté, l'inclusivité et l'intérêt public.



La fonction principale d'OpenELA est de fournir un emplacement upstream cohérent et sécurisé pour tous ceux qui s'intéressent aux sources de distribution d'Enterprise Linux. Le succès de ce projet permettra à quiconque de créer et de distribuer une variante downstream d'Enterprise Linux construite par et pour la communauté, avec des contributions dédiées de fournisseurs leaders sur le marché et une collaboration conjointe avec les contributeurs de la communauté. Tout le monde aura un accès transparent tout au long du cycle de vie d'Enterprise Linux sans limitations.

OpenELA va-t-elle faire mieux que l'initiative United Linux ?

Oracle, SUSE et CIQ ont annoncé leur intention de former l'Open Enterprise Linux Association (OpenELA), une association professionnelle collaborative visant à encourager le développement de distributions compatibles avec Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en fournissant un code source Enterprise Linux (EL) ouvert et gratuit.La création d'OpenELA découle des récents changements apportés par Red Hat à la disponibilité du code source de RHEL.Au mois de juin, Red Hat a décidé de suspendre la publication des sources publiques de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) sur git.centos.org pour consacrer CentOS Stream comme seul référentiel. Cette décision, selon l'éditeur de logiciels open source, vise à se concentrer davantage sur CentOS Stream en tant que moteur d'innovation pour Linux d'entreprise. Red Hat estime que l'évolution vers CentOS Stream permet une transparence et une ouverture accrues dans le développement de Red Hat Enterprise Linux. Mais cette décision a vivement été critiqué par la communauté qui y voit une volonté d'écarter certains acteurs importants de l'open source.En effet, en limitant les sources publiques de RHEL à CentOS Stream, il sera désormais plus difficile pour les distributions communautaires et les distributions Linux d'entreprise dérivées telles qu'Alma Linux, Rocky Linux, Oracle Linux, etc., de fournir des versions entièrement compatibles avec les versions RHEL cibles. Or cette compatibilité stricte est nécessaire pour permettre aux utilisateurs de passer d'une distribution à une autre sans rencontrer de problèmes de compatibilité ou de fonctionnalité.C'est donc en réponse aux changements annoncés par Red Hat que CIQ, Oracle et SUSE ont décidé collaborer pour fournir du code source, des outils et des systèmes à la communauté via OpenELA.« De nombreuses grandes organisations nous ont contactés pour exprimer l'importance du code source piloté par la communauté pour EL, qui peut servir de point de départ pour des distributions compatibles », a déclaré Wim Coekaerts, responsable du développement d'Oracle Linux chez Oracle. « OpenELA est notre réponse à ce besoin, et il représente un engagement à aider la communauté open source à continuer de développer des distributions compatibles d'Enterprise Linux (EL). »Pour Gregory Kurtzer, PDG de CIQ, cette annonce marque le « début d'une nouvelle ère pour EL ». Avec OpenELA, CIQ, Oracle et SUSE s'associent à la communauté open source pour « garantir un avenir stable et résilient à la fois pour les communautés upstream et downstream afin de tirer parti d'Enterprise Linux. »Plus tard cette année, OpenELA fournira les sources nécessaires pour que des versions downstream compatibles avec RHEL puissent exister, avec une attention initiale portée sur les versions EL8, EL9 et éventuellement EL7 de RHEL. Le projet s'engage à assurer la disponibilité continue des sources OpenELA à la communauté indéfiniment.En invitant d'autres organisations et membres de la communauté à rejoindre et contribuer activement, OpenELA vise à construire une norme robuste pilotée par la communauté qui garantit l'impartialité et l'équilibre dans l'écosystème EL.« La collaboration est essentielle pour favoriser l'innovation, c'est pourquoi nous accueillons tout le monde pour faire partie de cette association et nous aider à maintenir les normes de la communauté ouverte », a déclaré Thomas Di Giacomo, directeur de la technologie et du produit chez SUSE. « SUSE croit fermement en la création de choix. En collaboration avec la communauté open source, nous redéfinirons ce que signifie vraiment être ouvert et offrirons un avenir plus solide pour EL. »L'initiative OpenELA fait penser à United Linux deux décennies plus tard, à la seule différence que cette fois, au lieu de construire une distribution pour concurrencer Red Hat, elle est basée sur Red Hat.Pour information, United Linux était une initiative lancée en mai 2002 par quatre grandes entreprises du secteur informatique : Caldera (devenue The SCO Group), Conectiva, SUSE et Turbolinux. L'objectif principal de United Linux était de créer une distribution Linux standardisée, consolidée et harmonisée pour les entreprises, afin de simplifier le développement, la certification et la prise en charge des applications sur différentes plateformes Linux.L'idée derrière United Linux était de fusionner les atouts de ces différentes distributions en une seule, tout en permettant aux entreprises participantes de continuer à développer leurs distributions respectives en parallèle. Cela devait réduire la fragmentation du marché Linux, offrir une base commune pour les développeurs et les éditeurs de logiciels, et faciliter l'adoption de Linux par les entreprises. L'objectif était surtout de former un concurrent sérieux à Red Hat.Cependant, l'initiative United Linux n'a pas réussi à atteindre ses objectifs et n'a pas eu le succès escompté. Les entreprises participantes ont connu des difficultés financières et des désaccords stratégiques. En janvier 2004, elle a été abandonnée et les distributions impliquées ont poursuivi leurs propres chemins de développement indépendants.En fin de compte, United Linux n'a donc pas laissé une empreinte significative dans l'histoire du développement de Linux, mais a illustré les défis complexes liés à la création d'une norme commune dans le monde open source. Deux décennies après United Linux, OpenELA pourra-t-elle relevé ces défis ?Sources : SUSE Que pensez-vous de cette initiative et de ses promesses ?