Il y a plus de deux ans, Red Hat a introduit CentOS Stream comme point central de collaboration autour de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS Stream réduit la fenêtre de rétroaction entre les ingénieurs de Red Hat et les partenaires, les clients et les communautés, tout en offrant une visibilité encore plus grande sur les prochaines innovations de RHEL. Nous avons connu un grand succès au sein de la communauté des Special Interest Group (SIG) pour aider à intégrer et à apporter plus rapidement de nouvelles technologies. Le SIG Automobile en est un excellent exemple. Les partenaires hardware ont également augmenté leur utilisation de CentOS Stream pour offrir un support plus rapide des nouvelles technologies matérielles. Grâce à CentOS Stream, le développement de Red Hat Enterprise Linux est plus transparent et ouvert que jamais.Alors que la communauté de CentOS Stream se développe et que le monde des logiciels d'entreprise fait face à de nouvelles dynamiques, nous souhaitons concentrer notre attention sur CentOS Stream en tant que pilier de l'innovation Linux d'entreprise. Nous continuons à investir et à renforcer notre engagement envers CentOS Stream. CentOS Stream deviendra désormais le seul référentiel pour les versions publiques du code source lié à RHEL. Pour les clients et partenaires de Red Hat, le code source restera disponible via le portail client de Red Hat.Il est important de préciser que ce changement n'entraîne aucun changement au projet CentOS, CentOS Stream ou de la disponibilité des sources pour CentOS Stream ou les SIG CentOS.Pourquoi effectuer ce changement ?Avant CentOS Stream, Red Hat publiait les sources publiques de RHEL sur git.centos.org. Lorsque le projet CentOS s'est recentré sur CentOS Stream, nous avons maintenu ces référentiels même si CentOS Linux n'était plus développé à partir de RHEL. L'engagement autour de CentOS Stream, les niveaux d'investissement en ingénierie et les nouvelles priorités que nous traitons pour les clients et partenaires rendent désormais inefficace le maintien de référentiels séparés et redondants. Le code source le plus récent sera toujours disponible via CentOS Stream.Les clients et partenaires de Red Hat peuvent accéder aux sources de RHEL via les portails client et partenaire, conformément à leur contrat d'abonnement.