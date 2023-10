MiniOS se distingue par son approche modulaire de la configuration du système, qui permet aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer des modules en fonction de leurs besoins. Cela rend le système facile à utiliser et flexible en termes de personnalisation. Sur la base de MiniOS, vous pouvez créer votre propre version du système en créant simplement et rapidement les modules nécessaires avec l'ensemble des programmes dont vous avez besoin, en créant votre propre ISO unique à l'aide de nos utilitaires. En outre, MiniOS n'occupe que 350 à 1660 Mo d'espace disque (selon la version) et peut être exécuté à partir d'une clé USB sans qu'il soit nécessaire de l'installer sur le disque dur de l'ordinateur.MiniOS peut être installé à l'aide de programmes populaires tels que Ventoy, Rufus, UNetbootin, balenaEtcher et bien d'autres. MiniOS prend en charge le démarrage à partir d'EFI et de Legacy-BIOS et utilise le même gestionnaire de paquets que Debian. Cela permet d'accéder aux mêmes dépôts et d'installer les mêmes paquets de logiciels.MiniOS dispose d'une communauté active et amicale d'utilisateurs et de développeurs qui sont prêts à aider les nouveaux utilisateurs et à discuter de nouvelles idées et suggestions. Vous pouvez rejoindre la communauté MiniOS pour en savoir plus sur la distribution, obtenir de l'aide ou partager votre expérience.Source : MiniOS Quel est votre avis sur MiniOS ?