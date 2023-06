Avec une meilleure prise en charge des processeurs RISC-V, de Wi-Fi 7, plus de code Rust et bien d'autres améliorations

Plus de code Rust, un langage de programmation qui vise à offrir une sécurité et une performance optimales.

Un support initial pour les processeurs Intel de 14e génération Meteor Lake, qui devraient être lancés en 2024.

Un support initial pour l’interface du contrôleur de Steam Deck, la console portable de Valve qui utilise Linux comme système d’exploitation.

Plus de fonctionnalités intéressantes pour les GPU AMD RDNA3 et les CPU AMD Ryzen Zen 2, comme le support du mode Smart Access Memory (SAM) qui permet au processeur d’accéder à toute la mémoire du GPU.

Un support pour le Snapdragon 8 Gen 2 et d’autres SoC Qualcomm plus récents, qui sont utilisés dans les smartphones et les tablettes Android.

Des améliorations audio pour le PC HP EliteDesk 800 G6 Tower et la station de travail Dell Precision 3260.

Une meilleure prise en charge du PC portable HP Elitebook, du PC portable de jeu HP OMEN 16-n0xxx et d’autres ordinateurs portables.

Des améliorations diverses pour les architectures RISC-V, MIPS, exFAT, PowerPC et AArch64 (ARM64).

La prise en charge de l'hibernation des processeurs RISC-V.





Le début de la prise en charge des processeurs M2 d'Apple. Précisons que cette prise en charge n'est pas encore utilisable par les utilisateurs finaux. Le support est encore en cours de développement et des éléments critiques sont encore manquants. Ceux qui souhaitent exécuter Linux sur l'Apple M2 dès que possible devront utiliser le code Asahi Linux en aval au fur et à mesure de son développement.





Le début de la fin de la prise en charge de CardBus et PCMCIA.





Une meilleure prise en charge de Compute Express Link (CXL), l'interface de connexion à haut débit et basse latence destinée à faciliter la communication entre les processeurs et les périphériques accélérés. CXL vise à améliorer les performances et la flexibilité des systèmes informatiques utilisant des charges de travail accélérées telles que l'IA et le machine learning.





Une meilleure prise en charge de l'architecture de processeur chinoise LoongArch.





L'intégration d'une grande quantité de code au noyau pour prendre en charge les accélérateurs d'infrastructure AMD Pensando, ce qui suggère que le noyau Linux se rapproche d'une prise en charge complète des accélérateurs appréciés par les clouds, mais qui commencent maintenant à être utilisés de manière plus généralisée.





L'intégration de Guided Autonomous Mode (GAM) d'AMD au noyau pour le pilote AMD P-State, destiné aux plateformes Ryzen et EPYC modernes. Rappelons que GAM est une fonctionnalité introduite dans les processeurs AMD basés sur l'architecture Zen 3. Elle permet au processeur de prendre des décisions autonomes sur la gestion de la consommation d'énergie, en ajustant dynamiquement les paramètres de performance en fonction de la charge de travail, ce qui permet d'optimiser l'efficacité énergétique sans sacrifier les performances.





De nouvelles fonctionnalités de gestion de l'alimentation pour le Steam Deck avec son APU Van Gogh.





Une meilleure prise en charge des ordinateurs portables MSI grâce au nouveau pilote MSI EC qui permet de contrôler différents aspects des périphériques des ordinateurs portables MSI.





La surveillance étendue des capteurs pour de nombreuses cartes mères d'ordinateurs ASUS. La prise en charge de la surveillance du matériel sous Linux, en particulier pour les cartes mères d'ordinateurs AMD et Intel, est de plus en plus étendue, avec de belles améliorations apportées aux pilotes récents.





L'intégration de plus de code Rust dans le noyau, les développeurs Rust travaillant vers l'objectif de fonctionnalités utilisables du noyau en Rust et de pilotes écrits en Rust à venir.





La prise en charge de Wi-Fi 7 a également fait l'objet de nombreuses améliorations.

Il y a deux mois que Linus Torvalds a annoncé la sortie de la version 6.3 du noyau Linux . Pour rappel, cette version a apporté plusieurs nouveautés et améliorations, ainsi que des pilotes mis à jour pour une meilleure prise en charge du matériel.Parmi les principales améliorations et nouveautés de Linux kernel 6.3, on peut citer:Linux kernel 6.3 a également supprimé le support du compilateur classique Intel C/C++ (ICC), qui n’a pas été mis à jour depuis trois ans, ainsi que plusieurs pilotes DRM obsolètes.Après deux mois de développement, Linus Torvalds annonce une nouvelle version du noyau. Linux Kernel 6.4 peaufine les fonctionnalités introduites dans la version précédente, avec quelques ajouts notables visant à améliorer l'expérience globale des systèmes d'exploitation Linux.Parmi les éléments notables de cette version du noyau, on note :Comme d'habitude, Linus Torvalds a donné le feu vert pour le développement de la version 6.5 du noyau, pour laquelle des propositions ont déjà effet faites. « La plupart des choses dans ma boîte de réception la semaine dernière concernaient les nouveautés pour la version 6.5 et j'ai déjà 15 demandes d'intégration en attente », a-t-il écrit. « J'apprécie tous ceux d'entre vous qui se montrent proactifs ».Le noyau Linux 6.4 est disponible en téléchargement à partir de l'arborescence git de Linus Torvalds ou depuis le site kernel.org si vous savez comment le compiler vous-même sur votre distribution GNU/Linux. Sinon, vous devrez attendre que le noyau Linux 6.4 soit disponible dans les dépôts logiciels stables de votre distribution.Source : Linus Torvalds Quelles fonctionnalités appréciez-vous le plus dans cette nouvelle version du noyau Linux ?Quelles fonctionnalités attendez-vous encore ?