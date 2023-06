J'ai eu une semaine chargée, donc je n'ai pas eu le temps jusqu'à aujourd'hui de lire cette nouvelle concernant Red Hat qui verrouille les sources de RHEL derrière un abonnement Red Hat.



Je répète le titre : Red Hat, avez-vous perdu la tête ?



Lorsque Red Hat a décidé de transformer la distribution communautaire CentOS, des utilisateurs comme moi étaient légitimement en colère.



Je ne contribue pas beaucoup, voire pas du tout, au développement de CentOS ou de Red Hat. Cependant, depuis plus d'une décennie, j'ai fourni des logiciels et des outils compatibles avec RHEL, Debian, Ubuntu, Fedora, Arch, et parfois d'autres distributions plus exotiques.



Je pouvais tester mes choses avec CentOS Stream... ou UBI... ou Fedora. Ceux-ci ressemblent beaucoup à RHEL. Ou je pourrais essayer de lier un abonnement Red Hat Developer à mes machines de test et à mes outils de build afin de pouvoir utiliser une copie sous licence de Red Hat Enterprise Linux, car cela serait nécessaire pour... garantir réellement la compatibilité.



Mais c'est stupide.



À ce stade, je dois dire : je me suis fait avoir une fois, Red Hat, honte à vous. Mais me faire avoir une deuxième fois ?



Hier, Red Hat a annoncé un autre changement majeur qui affecte tous les rebuilds et les forks de Red Hat Enterprise Linux. À l'avenir, Red Hat ne publiera plus le code source des RPM de RHEL publiquement, mais uniquement via leur portail client. Étant donné que tous les clones de RHEL reposent sur la publication des sources, cela perturbe une fois de plus l'ensemble de l'écosystème Red Hat.



Un résumé rapide : la manière dont nous obtenons les sources RPM est forcée de changer.



La semaine dernière, l'un de nos nôtres a remarqué que certaines mises à jour pour Red Hat 8 n'avaient pas été publiées sur git.centos.org comme prévu. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'un bogue et ont ouvert un ticket en conséquence, mais au fil des jours sans résolution, nous avons su qu'il y avait un problème. Ce matin, nous avons eu notre réponse :



Red Hat a décidé de continuer à utiliser le portail client pour partager le code source avec ses partenaires et clients, tout en considérant CentOS Stream comme le lieu de collaboration avec la communauté.



Ce changement signifie que nous, en tant que constructeurs d'un clone de RHEL, serons désormais responsables de respecter les licences et les accords en place concernant les interfaces de Red Hat, en plus de respecter les licences incluses dans les sources logicielles. Malheureusement, selon notre compréhension actuelle, les accords d'interface utilisateur de Red Hat indiquent que republier les sources obtenues via le portail client violerait ces accords.



Cela signifie que nous avons besoin d'une nouvelle solution.



Les solutions à court et à long terme pour faire face à ce changement seront discutées au cours des prochaines semaines. Nous avons passé une grande partie de notre journée à approfondir notre compréhension de ce problème et à discuter de nos options potentielles.



À court terme, nous collaborerons avec d'autres membres de l'écosystème RHEL pour nous assurer que nous continuons à fournir des mises à jour de sécurité avec la rapidité et la stabilité pour lesquelles nous sommes connus.



L'open source ne devrait jamais être dissimulé derrière un paywall, estime Rocky Linux

Comme annoncé récemment , Red Hat a décidé de faire de CentOS Stream le seul référentiel pour les sources publiques de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Cette décision, selon l'éditeur de logiciels open source, vise à se concentrer davantage sur CentOS Stream en tant que moteur d'innovation pour Linux d'entreprise. Red Hat estime que l'évolution vers CentOS Stream permet une transparence et une ouverture accrues dans le développement de Red Hat Enterprise Linux. Mais pour plusieurs observateurs, il s'agit d'une décision purement vicieuse ayant pour but d'écarter certains acteurs de la communauté Linux.Dans un billet de blog soigneusement intitulé « Cher Red Hat : avez-vous perdu la tête ? », le développeur Jeff Geerling n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa colère après cette décision de Red Hat.Précisons que Jeff Geerling est un développeur et contributeur actif dans la communauté open source, spécialisé dans l'automatisation des infrastructures et la gestion des systèmes. Il est bien connu pour son travail dans l'écosystème Drupal et sa contribution à des projets tels qu'Ansible, Kubernetes et Docker. Jeff est respecté pour son expertise technique et son engagement envers la communauté open source.On enregistre également des réactions de la part des projets AlmaLinux et Rocky Linux qui offrent des clones de RHEL.Dans un billet de blog, Benny Vasquez, Président du Conseil d'administration de la Fondation AlmaLinux OS, explique comment cette décision impacte le développement de la distribution AlmaLinux.Le projet Rocky Linux a également publié un communiqué pour s'exprimer sur la situation qui prévaut.« L'annonce de Red Hat hier indique que les sources de RHEL ne seront plus accessibles depuis git.centos.org. Bien que cette décision change l'automatisation que nous utilisons pour construire Rocky Linux, nous avons déjà mis en place une mesure d'atténuation à court terme et nous développons une stratégie à plus long terme. Il n'y aura aucune perturbation ni aucun changement pour les utilisateurs, les collaborateurs ou les partenaires de Rocky Linux. », peut-on lire sur leur site.« Je crois que le code open source devrait toujours être librement accessible et complètement stable. Il ne devrait jamais être caché derrière un mur de paiement, et il ne devrait pas être contrôlé par une seule entreprise », déclare Gregory Kurtzer, fondateur du projet Rocky Linux et président du conseil de la Rocky Enterprise Software Foundation, qui héberge le projet. « La décision de Red Hat de limiter la distribution de leurs sources a créé un léger inconvénient pour l'équipe de Rocky Linux, mais grâce à un développement rapide et à un groupe incroyable, il n'y a aucune perturbation pour les utilisateurs de Rocky Linux. À l'avenir, nous serons encore plus stables, soutenus et sécurisés. »Rocky Linux se montre toutefois rassurant et promet de continuer en tant qu'alternative gratuite et compatible, sans bugs, à Red Hat Enterprise Linux (RHEL), malgré les changements d'accessibilité.« La communauté Rocky Linux croit fermement en la valeur de collaboration du code open source. Les contributeurs de Rocky Linux ont participé de manière responsable à l'écosystème EL, contribuant régulièrement en amont à CentOS Stream ainsi qu'à Fedora et à d'autres projets open source. Ces contributions renforcent l'ensemble de la communauté EL.Rocky Linux reste dévoué à sa mission de fournir un système d'exploitation EL basé sur la communauté, accessible et transparent. Le projet s'engage à respecter sa promesse de maintenir le support complet de Rocky 8 et 9 tout au long de leur durée de vie, et à continuer de produire des versions futures compatibles avec RHEL tant que cette option est disponible, permettant aux organisations de conserver la flexibilité, le contrôle et la liberté dont elles dépendent pour leur infrastructure critique. C'est la voie de l'open source. »