Diversité et inclusivité au sein de la communauté du noyau Linux

Au cours du sommet Open Source de la Fondation Linux au Japon, Torvalds a discuté de la situation actuelle de Linux avec son ami proche Dirk Hohndel, responsable de l'Open Source chez Verizon. Hohndel a soulevé la question de la fatigue des mainteneurs, notant que les mainteneurs du noyau Linux se sentent de plus en plus dépassés par ce rôle essentiel et exigeant.Torvalds a répondu en soulignant qu'il est plus facile de trouver des développeurs que des mainteneurs, et que le rôle de mainteneur nécessite un certain goût pour juger le code des autres, une qualité qui peut être innée mais nécessite également de la pratique sur de nombreuses années.En ce qui concerne l'utilisation de Rust dans le noyau Linux, Torvalds a souligné son importance pour éviter la stagnation, anticipant son intégration progressive dans des parties importantes du noyau au cours de l'année à venir. Il a noté que bien que Rust ne se soit pas encore imposé comme la prochaine grande nouveauté, son intégration active dans les pilotes et les sous-systèmes majeurs commencera dans l'année à venir.En parlant de l'avenir, Hohndel a évoqué les "modèles de langage à grande échelle (LLM) de l'intelligence artificielle". Torvalds a exprimé sa conviction que l'utilisation de ces modèles pour écrire du code deviendra une réalité, soulignant que l'automatisation a toujours été présente dans le domaine de la programmation.Les deux intervenants ont également discuté du prochain lancement du noyau Linux, Linux 6.7, avec Torvalds diffusant la quatrième version candidate avant son départ pour Tokyo. En prévoyant une sortie aux alentours de la période de Noël, Torvalds a souligné l'importance de la Fondation Linux en tant qu'espace neutre favorisant la collaboration au-delà des intérêts individuels et commerciaux, expliquant ainsi sa décision de soutenir la Fondation Linux plutôt que de travailler dans une entreprise Linux.La discussion entre Linus Torvalds et Dirk Hohndel au sommet Open Source de la Fondation Linux offre un aperçu intéressant des défis auxquels sont confrontés les mainteneurs du noyau Linux. La question de la fatigue des mainteneurs, soulevée par Hohndel, met en lumière un aspect crucial et souvent négligé du développement open source.La constatation que les mainteneurs se sentent de plus en plus dépassés dans leur rôle souligne une réalité préoccupante au sein de la communauté Linux. Cela souligne également la nécessité de trouver des solutions pour atténuer la pression exercée sur ces acteurs clés du processus de développement.La réponse de Torvalds, bien que soulignant la difficulté de trouver des mainteneurs par rapport aux développeurs, met en avant la nécessité d'avoir un "goût" pour évaluer le code des autres. Cette caractéristique, qu'il considère comme innée et nécessitant des années de pratique, pourrait être interprétée comme une barrière à l'entrée pour ceux qui souhaitent prendre en charge le rôle de mainteneur. Cela pourrait susciter des questions sur la diversité et l'inclusivité au sein de la communauté du noyau Linux, en particulier si ces qualités sont perçues comme innées plutôt que développées avec le temps.La remarque selon laquelle il est plus facile de trouver des développeurs que des mainteneurs soulève par ailleurs des questions sur la manière dont la communauté peut encourager davantage de personnes à assumer ces responsabilités critiques. Identifier des solutions pour rendre le rôle de mainteneur plus accessible et attractif pourrait contribuer à résoudre le problème de la fatigue des mainteneurs.La discussion entre Linus Torvalds et Dirk Hohndel expose les défis et les préoccupations valables entourant la fatigue des mainteneurs, elle soulève également des interrogations sur la manière dont la communauté peut élargir et diversifier la base de mainteneurs pour garantir la pérennité et la vitalité du noyau Linux.Source : VidéoSelon vous, pourquoi Torvalds considère-t-il la Fondation Linux comme un espace neutre crucial pour la collaboration au-delà des intérêts individuels et commerciaux, par rapport à travailler dans une entreprise Linux ?Que pensez-vous la diversité et l'inclusivité au sein de la communauté du noyau Linux dans le contexte de la difficulté de trouver des mainteneurs, selon les remarques de Torvalds ?À votre avis, quelle est la perspective de Dirk Hohndel sur les modèles de langage à grande échelle de l'IA et leur impact potentiel sur l'écriture de code, et comment cela s'aligne-t-il avec les idées de Torvalds ?Quelles sont les implications possibles de l'intégration active de Rust dans les pilotes et les sous-systèmes majeurs du noyau Linux, telles que mentionnées par Linus Torvalds ?