Ubuntu 24.04 LTS "" promet de solides mises à jour des performances, des outils de développement complets et des fonctionnalités de sécurité novatrices qui sont destinées à répondre aux environnements d'entreprise les plus exigeants. Avec cette version, Canonical renforce son engagement à répondre aux besoins des entreprises, en prolongeant jusqu'à 12 ans la maintenance et l'assistance en matière de sécurité grâce à Ubuntu Pro et à un module supplémentaire d'assistance héritée.Mark Shuttleworth, PDG de Canonical, a souligné l'importance de cette version : "". Cette version introduit Java certifié TCK, LTS pour .NET, et la dernière chaîne d'outils Rust, répondant ainsi largement aux besoins des développeurs.Ubuntu 24.04 LTS s'appuie sur le nouveau noyau Linux 6.8, améliorant les performances des appels de service et introduisant la prise en charge de KVM imbriqué sur les plateformes, ainsi que le système de fichiers innovant. Les améliorations de performance comprennent l'intégration de fonctionnalités à faible latence dans le noyau par défaut et l'activation des pointeurs de trame sur toutes les architectures 64 bits pour faciliter le profilage détaillé du système.La collaboration de Canonical avec Intel a permis d'intégrer pour la première fois la technologie Intel QuickAssist (Intel QAT) dans une version LTS, afin d'accélérer les tâches de chiffrement et de compression et d'améliorer ainsi les performances des applications réseau et de stockage.Cette version renforce également le soutien aux développeurs avec des chaînes d'outils mises à jour, notamment Python 3.12, Ruby 3.2, PHP 8.3 et Go 1.22. Notamment, .NET 8 est entièrement pris en charge sur Ubuntu 24.04 LTS et 22.04 LTS, ce qui améliore les chemins de mise à niveau des applications avant les mises à jour du système d'exploitation. Jeremy Winter, vice-président d'Azure Cloud Native, a salué les efforts conjoints : "".Pour les amateurs de Java, OpenJDK 21 est désormais la version par défaut, avec une prise en charge continue des versions antérieures et un package spécial OpenJDK 11 conforme aux normes FIPS disponible pour les utilisateurs d'Ubuntu Pro. Ubuntu 24.04 LTS se prépare également aux développements futurs avec Rust 1.75 et un cadre d'encliquetage de la chaîne d'outils Rust revu et corrigé.De nouveaux outils de gestion ont été introduits pour Ubuntu Desktop et le sous-système Windows pour Linux (WSL), utilisant des technologies d'installation partagée pour permettre la personnalisation de l'image grâce à des outils tels que autoinstall et cloud-init.Dans le domaine de l'informatique confidentielle, Ubuntu 24.04 LTS étend son offre aux principales plateformes de cloud computing, notamment Microsoft Azure, Google Cloud et Amazon Web Services, et introduit la prise en charge des GPU confidentiels dans le cloud public.Ubuntu Linux 24.04 LTS 'Noble Numbat' est disponible en téléchargement ici Quel est votre avis sur cette nouvelle version ?