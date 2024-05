C’est même, d’avis de certains utilisateurs, une tentative de mise sur pied d’un monopole sur la distribution Ubuntu au travers de la technologie d’empaquetage Snap.Et pour cause, Canonical est au courant de la situation depuis septembre 2023 lorsque Ubuntu 23.10 était encore en bêta. L’éditeur n’avait pas corrigé le bogue lors de la sortie de la release. Six mois plus tard, Ubuntu 24.04 est disponible et la situation perdure. Le fait est que Canonical multiplie les décisions qui ont pour finalité de mettre en avant sa technologie Snap. En effet, Canonical a annoncé à l’entame du deuxième trimestre de l’année précédente que le système de gestion des paquets Flatpak ne sera plus livré par défaut dans les versions officielles d’Ubuntu.« Dans un monde idéal, les utilisateurs n'ont qu'une seule façon d'installer un logiciel. Lorsqu'ils le font, ils peuvent s'attendre à ce que ce mécanisme soit soutenu par la communauté et reçoive la majorité de l'attention lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes dans les paquets de logiciels. Lorsqu'une nouvelle technologie d'empaquetage est fournie par défaut, on s'attend à ce que la distribution assure le soutien de la communauté et s'investisse dans le développement pour résoudre les problèmes. Cela crée une fragmentation au lieu de se concentrer sur l'amélioration des technologies choisies pour la distribution », se justifie Canonical.La décision de Canonical divise les utilisateurs entre ceux qui sont d’avis qu’elle érode leur liberté de choix et ceux qui pensent que l’approche Snap est la voie à suivre pour concurrencer Windows dans la filière des ordinateurs de bureau.« Et c'est exactement le problème. Tant que le monde Linux continuera à penser de la sorte, il n'y aura jamais de bureau Linux de l’année.Il est des milliards de fois moins convivial. Un terminal est un monstre pour les utilisateurs non techniques. Que signifie "sudo" ? Et qu'est-ce qu'apt ? Que se passe-t-il si je ne tape pas le -i ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de saisie ?Dans un système convivial, le système est conçu pour l'utilisateur. Ainsi, vous cliquez sur un paquet deb et le système l'installe. Mais taper dans un terminal demande à l'utilisateur de s'adapter au système. Il doit se familiariser avec sudo, apt, snap et debt. Un terminal est donc orienté vers le système. Il n'y a rien de convivial là-dedans.Dans un système vraiment convivial, vous cliquez et ça marche. Les seuls utilisateurs qui devraient se préoccuper de snap, deb ou de tous ces trucs sont les développeurs de logiciels. Pour tous les autres, c'est un outil. J'aime Linux, j'aime beaucoup le monde de l'open source. Le dévouement, la liberté, les nouvelles idées pour faire les choses différemment.Mais il ne sera jamais le courant principal si nous continuons à penser technique et que nous nous concentrons uniquement sur les fonctionnalités. Il suffit de lire les critiques de programmes comme Gimp, LibreOffice, DarkTable, Blender, etc, etc. Ils concluent souvent que le logiciel Libre et Open source est sympa, les fonctionnalités sont géniales, mais la courbe d'apprentissage est abrupte », commente un internaute.Que pensez-vous de cette décision de Canonical ? Partagez-vous les avis selon lesquels l’éditeur entretient un monopole au travers de sa technologie Snap ?Quel commentaire vous inspire le justificatif de Canonical ?