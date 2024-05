GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement de bureau libre et gratuit pour Linux et d'autres systèmes d'exploitation de type Unix. GNOME est développé par le projet GNOME, qui est composé de bénévoles et de contributeurs rémunérés, la plus grande entreprise contributrice étant Red Hat. Il s'agit d'un projet international qui vise à développer des frameworks pour le développement de logiciels, à programmer des applications pour l'utilisateur final basées sur ces frameworks et à coordonner les efforts d'internationalisation, de localisation et d'accessibilité de ces logiciels.Le rapport annuel de cette année est d'autant plus intéressant que le mois dernier, il a été noté que GNOME se concentrerait davantage sur la collecte de fonds après des années de déficit. L'année dernière, la Fondation GNOME a également nommé un nouveau directeur exécutif qui contribuera également à ses efforts de collecte de fonds.En ce qui concerne les finances de la Fondation GNOME pour 2023, elles font état d'un revenu de 556 136 dollars, soit une nette augmentation par rapport aux 363 380 dollars déclarés en 2022... Une grande partie de cette augmentation est due à la collecte de fonds en 2023 qui a généré 422 000 dollars, contre 171 000 dollars l'année précédente.Mais du côté des dépenses, en 2023, la fondation a dépensé 675 947 $, dont 283 000 $ pour les conférences, 105 000 $ pour le soutien et l'infrastructure, 96 000 $ pour la sensibilisation, 121 000 $ pour l'administration, etc. En 2023, la Fondation GNOME a donc dépensé près de 120 000 dollars de plus qu'elle n'en a reçu pour l'année. C'est mieux qu'en 2022, où elle avait dépensé 286 000 $ de plus que ce qu'elle avait reçu cette année-là.Cette année, la fondation espère améliorer sa situation financière en augmentant sa collecte de fonds et en réduisant ses dépenses. Les personnes souhaitant consulter le rapport annuel 2023 de la Fondation GNOME peuvent le voir dans son intégralité sur le site GNOME.org.Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous cette répartition des dépenses cohérente ou pertinente ?