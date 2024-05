Spack : le gestionnaire de paquets HPC.

Kokkos : un modèle de programmation portable et performant pour l'écriture d'applications C++ modernes de manière agnostique sur le plan matériel.

Viskores (anciennement VTK-m) : une boîte à outils d'algorithmes de visualisation scientifique pour les architectures d'accélérateurs.

HPCToolkit : outils de mesure et d'analyse des performances pour des ordinateurs allant des systèmes de bureau aux superordinateurs accélérés par le GPU.

Apptainer : Anciennement connu sous le nom de Singularity, Apptainer est un projet de la Fondation Linux qui fournit un sous-système de conteneur optimisé pour le calcul et le HPC.

E4S : une distribution sécurisée de logiciels scientifiques.

des ressources d'intégration continue adaptées aux projets HPC

des piles de logiciels clé en main construites en continu

Soutien à l'architecture

Des tests de régression des performances et des analyses comparatives

Collaborations avec d'autres projets LF, tels que OpenSSF, UEC, UXL Foundation et CNCF.

Alors que l'utilisation du calcul haute performance devient omniprésente dans le calcul scientifique et l'ingénierie numérique, et que les cas d'utilisation de l'IA se multiplient, de plus en plus de centres de données déploient des GPU et d'autres accélérateurs de calcul. C'est pourquoi, la Fondation Linux annonce le lancement de la High Performance Software Foundation, pour construire, promouvoir et faire progresser une pile logicielle de base portable pour le calcul haute performance (HPC). La HPSF fournira un espace neutre pour les projets essentiels de l'écosystème du calcul à haute performance, permettant à l'industrie, au monde universitaire et aux entités gouvernementales de collaborer sur la pile de logiciels scientifiques.La HPSF bénéficie d'un soutien solide de la part de l'ensemble du paysage du calcul haute performance, notamment des membres principaux Amazon Web Services (AWS), Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) et Sandia National Laboratories (SNL) ; les membres généraux AMD, Argonne National Laboratory (ANL), Intel, Kitware, Los Alamos National Laboratory (LANL), NVIDIA et Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ; et les membres associés University of Maryland, University of Oregon et Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC). La HPSF mettra en place un comité consultatif technique (TAC) pour gérer les groupes de travail traitant d'une variété de sujets liés au calcul intensif. S'appuyant sur les organisations membres et les participants de la communauté, le TAC suivra un modèle de gouvernance basé sur la Cloud Native Computing Foundation (CNCF).La HPSF démarre avec les projets techniques open-source suivants :La HPSF vise à faciliter la vie des développeurs de logiciels à haute performance par le biais d'un certain nombre d'initiatives ciblées, notamment :La HPSF invite les organisations de l'ensemble de l'écosystème HPC à s'impliquer et à contribuer à l'innovation dans les solutions HPC open-source. Pour en savoir plus sur le HPSF, y compris comment s'impliquer, contribuer et devenir membre, veuillez visiter hpsf.io.: ":"".: "".".: "".".".".".".La Fondation Linux est le premier foyer mondial de collaboration sur les logiciels, le matériel, les normes et les données open source. Les projets de la Fondation Linux sont essentiels à l'infrastructure mondiale, notamment Linux, Kubernetes, Node.js, ONAP, OpenChain, OpenSSF, PyTorch, RISC-V, SPDX, et bien plus encore. La Fondation Linux s'attache à tirer parti des meilleures pratiques et à répondre aux besoins des contributeurs, des utilisateurs et des fournisseurs de solutions afin de créer des modèles durables de collaboration ouverte.Quel est votre avis sur cette annonce ?