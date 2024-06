Un accès aux bureaux Plasma distants

Une personnalisation (plus) visuelle

Des applications persistantes

La synchronisation des couleurs des LED de votre clavier

Et tout cela aussi...

Les choix qui s'offrent à vous lorsque vous essayez de quitter Plasma ont été simplifiés en réduisant le nombre d'options qui pouvaient prêter à confusion. Par exemple, lorsque vous appuyez sur Arrêter, Plasma n'affiche que les options Arrêter et Annuler, et non plus toutes les options d'alimentation.

Le verrouillage de l'écran vous donne la possibilité de le configurer pour qu'il se comporte comme un économiseur d'écran traditionnel, car vous pouvez choisir de ne pas demander de mot de passe pour le déverrouiller.

Deux modifications de l'accessibilité visuelle facilitent l'utilisation du curseur dans Plasma 6.1 :

Shake Cursor fait grossir le curseur lorsque vous le secouez. Cela vous aide à localiser cette petite flèche sur vos grands écrans encombrés lorsque vous la perdez parmi toutes ces fenêtres. Edge Barrier (barrière de bord) est utile si vous avez une configuration multi-moniteur et que vous souhaitez accéder à des éléments situés sur le bord de votre moniteur. La "barrière" est une zone collante pour votre curseur près du bord entre les écrans, et il est plus facile de cliquer sur les choses (si c'est ce que vous voulez faire), plutôt que d'avoir le curseur qui se déplace sur l'écran suivant.

Deux avancées majeures de Wayland amélioreront grandement votre expérience Plasma :

Explicit Sync élimine le scintillement et les problèmes traditionnellement rencontrés par les utilisateurs de NVidia. La prise en charge du Triple Buffering dans Wayland rend les animations et le rendu de l'écran plus fluides.



Plasma est un ensemble de shells graphiques développés par KDE pour les systèmes d'exploitation de type Unix. Avec le repositionnement de la marque KDE en 2009, Plasma 4.4 a succédé à KDE 4.3. Il existe actuellement quatre variantes d'espace de travail : une pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables (Plasma Desktop), une pour les téléviseurs (Plasma Bigscreen), une pour les smartphones (Plasma Mobile), et une autre pour les appareils embarqués et tactiles (Plasma Nano). Dans sa configuration par défaut, Plasma Desktop ressemble à KDesktop de K Desktop Environment 3 et à Microsoft Windows XP ; toutefois, les nombreuses possibilités de configuration permettent de s'écarter radicalement de la présentation par défaut.Dans cette version 6.1, vous trouverez des fonctionnalités qui vont bien au-delà des changements subtils de thèmes et des ajustements d'animations (bien qu'il y en ait beaucoup aussi), car vous pourrez interagir avec des bureaux sur des machines distantes, devenir plus productif avec des améliorations de la convivialité et de l'accessibilité à profusion, et découvrir des personnalisations qui affecteront même le matériel de votre ordinateur.Ces fonctionnalités et bien d'autres sont intégrées directement dans la version Wayland de Plasma, ce qui évite d'avoir recours à des logiciels tiers et à des extensions difficiles à mettre en œuvre pour des solutions similaires implémentées dans X.Les choses vont devenir de plus en plus intéressantes à partir de maintenant. Mais en attendant, profitez de ce qui arrivera sur votre bureau lors de la prochaine mise à jour. Les nouveautés apportées par cette version Plasma 6.1 sont énumérées ci-dessous.L'une des fonctionnalités les plus spectaculaires (et les plus utiles) ajoutées à Plasma 6.1 est la possibilité de démarrer un bureau à distance directement à partir de l'application Paramètres du système. Cela signifie que si vous êtes un administrateur système qui a besoin de dépanner les machines des utilisateurs, ou si vous avez simplement besoin de travailler sur un ordinateur compatible avec Plasma qui est hors de portée, l'établissement d'une connexion n'est qu'à quelques clics.Une fois l'option activée, vous pouvez vous connecter au bureau distant à l'aide d'un client tel que KRDC. Vous verrez le bureau Plasma de la machine distante dans une fenêtre et pourrez interagir avec lui depuis votre propre ordinateur.Nous aimons tous personnaliser nos bureaux Plasma, n'est-ce pas ? L'une des façons les plus rapides de le faire est d'entrer dans le mode d'édition de Plasma (cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où sur l'arrière-plan du bureau et sélectionnez "Enter Edit Mode" dans le menu).Dans la version 6.1, l'aspect visuel de l'Edit Mode a été revu et vous verrez désormais une animation élégante lorsque vous l'activerez. L'ensemble du bureau est agrandi en douceur, ce qui vous donne une meilleure vue d'ensemble de ce qui se passe et vous permet d'effectuer vos modifications en toute simplicité.Plasma 6.1 sur Wayland dispose désormais d'une fonction qui " se souvient " de ce que vous faisiez lors de votre dernière session, comme c'était le cas sous X11. Bien qu'il s'agisse encore d'un travail en cours, si vous vous déconnectez et éteignez votre ordinateur avec une douzaine de fenêtres ouvertes, Plasma les ouvrira pour vous la prochaine fois que vous allumerez votre bureau, ce qui rendra plus rapide et plus facile le retour à ce que vous étiez en train de faire.Il ne s'agirait pas d'une nouvelle version de Plasma sans au moins une fonction de personnalisation esthétique. Cette fois-ci, vous avez la possibilité d'aller au-delà de l'écran, jusqu'à votre clavier, puisque vous pouvez désormais synchroniser la couleur des LED de vos touches avec la couleur d'accentuation de votre bureau.L'ultime amélioration pour l'utilisateur soucieux de la mode.Que pensez-vous de l'environnement de bureau KDE Plasma 6.1 et de ses nouveautés ?