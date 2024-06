Red Hat franchit une étape importante pour Linux In-Vehicle avec l'évaluation de la sécurité fonctionnelle et la certification de la bibliothèque mathématique Linux

Red Hat, Inc. est une société américaine, fournisseur mondial de solutions open source aux entreprises. Red Hat est associé dans une large mesure à son système d'exploitation d'entreprise Red Hat Enterprise Linux. Red Hat propose des produits de stockage, des plates-formes de systèmes d'exploitation, des intergiciels, des applications et des produits de gestion, ainsi que des services d'assistance, de formation et de conseil.Les cas d'utilisation sophistiqués des logiciels dans les véhicules, tels que les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), représentent un défi pour le développement des plates-formes automobiles actuelles. L'absence d'une infrastructure modernisée et cohérente réduit la réutilisation de la conception entre les lignes de véhicules et les années modèles, et les limitations du système rendent les futures mises à jour logicielles coûteuses et difficiles.Selon Red Hat, l'open source est depuis longtemps un multiplicateur de force pour l'innovation. L'adoption de logiciels open source au lieu de systèmes d'exploitation propriétaires peut permettre d'établir des normes communes et de favoriser un écosystème de développeurs automobiles compétents en matière de Linux. En utilisant des logiciels open source, l'industrie automobile peut contribuer à résoudre bon nombre de ces problèmes et, par conséquent, moderniser ses stratégies tout en répondant aux besoins actuels des clients.Le système d'exploitation In-Vehicle de Red Hat peut aider à mettre en œuvre et à accélérer de nombreuses tendances actuelles dans l'espace automobile d'une manière que les systèmes propriétaires traditionnels ne peuvent pas, en faisant évoluer l'industrie automobile vers un mode de conception plus évolutif. En étendant Red Hat Enterprise Linux à l'industrie automobile par le biais du système d'exploitation In-Vehicle de Red Hat, les constructeurs automobiles pourront mieux adopter l'innovation rapide sur une plateforme open source et fonctionnellement sûre.Red Hat, Inc. vient d'annoncer que la bibliothèque mathématique Linux (libm.so glibc), un composant fondamental du système d'exploitation In-Vehicle de Red Hat, a obtenu la certification de sécurité fonctionnelle ISO 26262 ASIL-B d'exida, un leader mondial en matière de certification de sécurité fonctionnelle et de cybersécurité.Red Hat s'engage pleinement à obtenir une certification de sécurité continue et complète de Linux nativement pour les applications automobiles et dispose d'un grand groupe de mainteneurs et de contributeurs Linux de l'industrie engagés dans cette initiative. Cette étape souligne le rôle de pionnier de Red Hat dans l'obtention d'une certification continue et complète des éléments de sécurité hors contexte (SEooC) pour Linux dans l'automobile.En collaboration avec exida, Red Hat a développé et validé une nouvelle approche pour répondre aux objectifs de processus de nombreuses normes de sécurité fonctionnelle, y compris la norme ISO 26262, en surmontant les défis associés à des logiciels open source complexes et préexistants comme Linux. Cette certification démontre que l'ingénierie des composants de la bibliothèque mathématique, pris individuellement et dans leur ensemble, respecte ou dépasse les normes strictes de sécurité fonctionnelle, garantissant ainsi une fiabilité et des performances substantielles pour l'industrie automobile. La certification de la bibliothèque mathématique est une étape importante qui renforce la confiance dans Linux en tant que plateforme viable de choix pour les applications automobiles futures liées à la sécurité.L'engagement de Red Hat en faveur des principes de l'open source reste une partie intégrante du développement des véhicules définis par logiciel (SDV). Les projets open source ont constamment établi des normes industrielles, favorisant la compatibilité et l'interopérabilité entre divers systèmes, composants, fournisseurs et fabricants. En travaillant avec l'ensemble de la communauté open source, Red Hat peut utiliser les tests et analyses rigoureux effectués par les responsables de Linux, en collaborant avec les communautés en amont pour fournir des solutions basées sur des normes ouvertes. Cette approche améliore la maintenabilité à long terme et limite la dépendance vis-à-vis des fournisseurs, ce qui permet d'améliorer la transparence et les performances.Le système d'exploitation In-Vehicle de Red Hat est prêt à offrir un système d'exploitation Linux certifié pour la sécurité, capable de prendre en charge simultanément plusieurs applications liées ou non à la sécurité dans une seule instance. Ces applications comprennent les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), le cockpit numérique, l'infotainment, le contrôle de la carrosserie, la télématique, les modèles d'intelligence artificielle (AI) et bien d'autres encore. Red Hat collabore également avec les principaux leaders de l'industrie pour fournir des solutions logicielles pré-testées et pré-intégrées, accélérant ainsi la mise sur le marché des concepts SDV.Voici quelques commentaires sur cette annonce :".".".".".Quel est votre avis sur le sujet ?