Cette opportunité nous permet de relever certains des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés depuis un certain temps. Cette collaboration permettra d'accélérer les progrès que nous aurions mis beaucoup plus de temps à réaliser, et nous permettra enfin de poursuivre certains de nos projets. Nous sommes incroyablement reconnaissants à Valve de rendre cela possible et pour leur engagement explicite d'aider et de soutenir Arch Linux.Ces projets suivront notre processus habituel de développement et de recherche de consensus. Des [RFC] seront créés pour tout changement de grande envergure. Les discussions sur cette liste de diffusion ainsi que la planification des problèmes, des jalons et des épopées dans notre GitLab fourniront la transparence et la vision du travail. Nous pensons que cette collaboration profitera grandement à Arch Linux, et nous sommes impatients de partager d'autres développements sur cette liste de diffusion au fur et à mesure de l'avancement des travaux.