Les chaleureux phacochères de l'équipe Warty sont fiers de présenter la toute première version d'Ubuntu !



Ubuntu est une nouvelle distribution de Linux qui réunit l'extraordinaire de Debian avec une installation rapide et facile, des versions régulières (tous les six mois), une sélection serrée d'excellents paquets installés par défaut et un engagement sur les mises à jour de sécurité avec 18 mois de sécurité et d'assistance technique pour chaque version.



Vous obtenez une distribution qui est :



Absolument engagée en faveur du logiciel libre, chaque application d'utilisateur final sur le CD est un logiciel libre

100 % gratuite, et l'équipe Ubuntu s'engage à maintenir la gratuité d'Ubuntu

Les mises à jour de sécurité pour la distribution sont gratuites pendant 18 mois pour toute version

Mise à jour du bureau, du noyau et de l'infrastructure tous les six mois avec une nouvelle version.

Présentation d'Ubuntu 24.10 "Oracular Oriole"

kdump-tools

sudo add-apt-repository --refresh-keys

Ubuntu est une distribution Linux dérivée de Debian et composée principalement de logiciels libres. Ubuntu est officiellement disponible en plusieurs éditions : Desktop, Server et Core pour les appareils de l'Internet des objets et les robots. Le système d'exploitation est développé par la société britannique Canonical et une communauté d'autres développeurs, selon un modèle de gouvernance méritocratique.L'histoire d'Ubuntu a commencé en 2004 lors du lancement de sa première version, en même temps que le sommet inaugural des développeurs Ubuntu à Mataró, en Espagne. Elle a rapidement gagné en popularité, recevant de nombreuses récompenses en tant que distribution Linux préférée.Voici l'annonce d'Ubuntu 4.10 "Warty Warthog" le 20 octobre 2004 :Après ce lancement, le programme Ubuntu ShipIt a été lancé en 2025, fournissant des CD Ubuntu gratuits à tous ceux qui en faisaient la demande, ce qui a permis d'élargir sa portée et sa popularité. La première version officielle, Kubuntu 5.04, est sortie la même année. En 2006, Ubuntu a publié la version 6.06, "Dapper Drake", marquant ainsi sa première version de support à long terme (LTS), qui offre une stabilité et des mises à jour cohérentes sur une période prolongée. En outre, Wubi, un outil permettant aux utilisateurs de Windows de démarrer Ubuntu en double en toute sécurité, a été introduit, ce qui a permis aux nouveaux utilisateurs d'essayer Ubuntu sans risque.En 2011, Ubuntu a mis fin au programme ShipIt, abandonnant la distribution de CD physiques pour se concentrer sur les téléchargements en ligne. En 2012, Ubuntu 12.04 "Precise Pangolin" a été publié comme le premier LTS à offrir cinq ans de support de bureau. Les années suivantes ont vu une croissance continue, le 64 bits devenant le téléchargement recommandé en 2013 et la sortie d'Ubuntu MATE en 2015 en tant que saveur officielle.En 2016, Ubuntu a introduit les paquets Snap, un format d'emballage universel. Cette année-là, la première version d'Ubuntu Core, conçue comme un système d'exploitation de déploiement dédié aux appareils IoT, a également été publiée. La distro est arrivée sur Windows Subsystem for Linux (WSL) en 2017, cimentant sa position de distribution Linux pour les développeurs. Cette intégration a permis aux développeurs d'utiliser facilement des outils Linux au sein de Windows, améliorant ainsi les capacités de développement multiplateforme.Canonical a dévoilé un nouveau logo Ubuntu en 2022. Début 2023, Ubuntu Pro a été lancé, prolongeant l'engagement de Canonical à maintenir le référentiel Universe et d'autres applications open-source. Ubuntu 24.04 LTS "Noble Numbat" a ensuite été lancée en 2024, portant à 12 ans la durée du support LTS et garantissant une stabilité permanente aux utilisateurs qui ont besoin d'une fiabilité à long terme. Enfin, 2024 marque le 20e anniversaire d'Ubuntu et coïncide avec la sortie de la version Oracular Oriole.Ubuntu 24.10 propose le dernier noyau, les dernières chaînes d'outils et l'environnement de bureau GNOME 47, ainsi que des améliorations significatives en matière de sécurité logicielle. "", a déclaré Mark Shuttleworth, PDG de Canonical. "En incluant le noyau Linux 6.11, Ubuntu 24.10 marque un changement dans la politique de sélection des noyaux de Canonical pour cibler le dernier noyau Linux disponible en amont et fournir aux utilisateurs les dernières fonctionnalités et la prise en charge du matériel à la sortie. Les fournisseurs de silicium peuvent désormais prévoir plus facilement les futures versions du noyau dans les prochaines versions d'Ubuntu et dans les mises à jour HWE (hardware enablement) des versions LTS existantes.", a déclaré Jason Durst, vice-président de Dell Consumer PCs.L'ajout deaux images de bureau et de serveur Ubuntu pertinentes permet d'effectuer des vidages de crash du noyau par défaut. Cette approche rationalise le dépannage en capturant automatiquement les données critiques après un crash, ce qui permet des diagnostics plus rapides et plus efficaces, sans que les utilisateurs n'aient à ajuster manuellement les paramètres au préalable.L'invite de permissions est un outil essentiel pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité et de la sécurité afin de contrôler, gérer et comprendre le comportement des applications s'exécutant sur leur machine.Ubuntu Desktop 24.10 introduit l'invite en tant que nouvelle fonctionnalité expérimentale qui permet aux utilisateurs de contrôler finement les permissions des applications instantanées. En utilisant l'implémentation AppArmor d'Ubuntu, l'invite applique le sandboxing et médiatise l'accès au niveau de l'appel système pour s'assurer que chaque action est étroitement contrôlée et soumise au consentement de l'utilisateur, même pour les applications qui ne sont pas du tout conscientes de cette médiation.L'invite peut être activée via la nouvelle application du Centre de sécurité dans Ubuntu Desktop 24.10 et couvre les permissions du répertoire personnel au lancement. Au fil du temps, le Centre de sécurité s'enrichira d'autres options d'invite, ainsi que de la gestion des pare-feu et du chiffrement.Ubuntu Desktop 24.10 inclut la dernière version de GNOME 47 qui offre une série d'améliorations de l'expérience utilisateur ainsi que des performances et une stabilité accrues. Cette version passe également à Wayland par défaut pour le matériel équipé de cartes graphiques NVIDIA et utilise les modules du noyau open source NVIDIA 560 par défaut sur le matériel pris en charge.Les mises à jour Snap sont désormais plus faciles à mettre en œuvre, l'installation et la progression des mises à jour étant visibles dans l'App Center. Les mises à jour sont également visibles dans le Dock Ubuntu, qui comprend également une meilleure gestion des applications Web progressives.Pour les joueurs, des améliorations significatives ont également été apportées à la compatibilité du snap Steam, avec un modèle de permissions élargi et une meilleure prise en charge des pilotes NVIDIA. Le snap Steam comprend également des PPA Mesa spécifiques aux jeux afin d'optimiser les performances dès la sortie de la boîte lorsqu'ils sont combinés avec les paramètres de faible latence activés dans le dernier noyau.De plus, pour célébrer le 20e anniversaire d'Ubuntu, Ubuntu 24.10 propose un certain nombre de clins d'œil exclusifs au passé, notamment une couleur spéciale "warty brown", des fonds d'écran anniversaire et l'inclusion du son de démarrage original pour ceux qui souhaitent célébrer l'événement avec style.Ubuntu 24.10 est la première version intermédiaire à inclure par défaut les formats OpenVEX et OSV pour le signalement des vulnérabilités. Ces normes de reporting visent à réduire la complexité de la gestion des vulnérabilités en fournissant une approche ouverte de la production et de la consommation d'informations sur les vulnérabilités. En adoptant ces normes, Canonical contribue à étendre l'exhaustivité des données de vulnérabilité disponibles dans ce format, améliorant ainsi la gestion des vulnérabilités pour l'ensemble de l'industrie.", a déclaré Oliver Chang, Senior Staff Software Engineer at OSV Team, Google, et l'un des fondateurs de l'OpenSSF OSV Schema. "".En tant que version intermédiaire, Ubuntu 24.10 bénéficie de l'engagement de Canonical en matière de sécurité pour suivre, hiérarchiser et traiter les vulnérabilités contenues dans la base de données Known Exploited Vulnerability tout au long de son cycle de vie, indépendamment de la priorité ou du score CVSS.Cette version améliore également la sécurité des PPA. APT exige désormais des signatures plus fortes pour les PPA et autres dépôts. Canonical a re-signé tous les PPA en utilisant des clés de signature fortes, et a ajouté une nouvelle commandepour rafraîchir les clés des PPA et fournir des informations sur les clés des autres dépôts configurés.Enfin, Ubuntu 24.10 est livré avec une ligne de commande améliorée dans le cadre du dernier APT, ce qui permet de voir plus facilement les changements qui seront effectués lors de l'installation ou de la mise à jour des paquets.Ubuntu 24.10 inclut les dernières chaînes d'outils et exécutions pour Python, Java, Go, C, C++, Rust et .Net. Le support de .Net est étendu à l'architecture ppc64el dans cette version.Les paquets Rust versionnés répondent aux différents besoins des composants de la distribution et des développeurs d'applications d'entreprise en leur offrant la possibilité de choisir une version particulière en fonction de leurs besoins. Ubuntu 24.10 fournit Cargo et Rust 1.80 par défaut, les versions antérieures étant incluses dans les archives pour répondre aux besoins spécifiques des développeurs.Les paquets OpenJDK 21 et OpenJDK 17 d'Ubuntu sont désormais certifiés TCK (Technology Compatibility Kit) sur amd64, arm64, s390x, ppc64el et armhf. Le Java TCK est la suite de tests la plus complète qui couvre tous les aspects de la spécification Java SE, y compris les caractéristiques du langage, les bibliothèques et les API. En passant les tests TCK, les paquets OpenJDK pour la version 17 et la version 21 sur Ubuntu sont vérifiés comme étant conformes à la spécification Java SE pour leurs versions correspondantes. Cela garantit l'interopérabilité et la conformité aux normes.Ubuntu 24.10 inclut désormais Valkey, un magasin de données clé/valeur haute performance open source (BSD) qui peut prendre en charge diverses charges de travail telles que la mise en cache, les files d'attente de messages et les tableaux de classement. Valkey peut fonctionner comme un serveur autonome ou dans un cluster, offrant des options de réplication pour assurer la haute disponibilité et la redondance des données. Valkey a été rétroporté sur Ubuntu 24.04 LTS et sera inclus dans les prochaines éditions, simplifiant ainsi la disponibilité et le support continu de ce magasin de données open source pour les utilisateurs d'Ubuntu.". - Ping Xie, Comité de pilotage technique de Valkey et ingénieur logiciel, GCP Memorystore.Ubuntu a transformé le rêve de "Linux sur le bureau" en une réalité en deux décennies. En pratique, les mots Linux et Ubuntu sont devenus synonymes pour de nombreux utilisateurs en dehors de l'écosystème des logiciels libres. Si Linux est si répandu aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Mark Shuttleworth et à son entreprise. Ils ont eu l'audace de défier les géants de la technologie comme Microsoft et Apple, estimant que Linux n'est pas réservé aux experts en technologie, mais qu'il s'adresse à tout le monde. Et on peut dire qu'il a réussi dans cette entreprise.Que pensez-vous de la suite Ubuntu ?Quel est votre avis sur la dernière version Ubuntu 24.10 "Oracular Oriole" ?