Le noyau Linux 6.15 est officiellement disponible et apporte une intégration continue de Rust, une nouvelle prise en charge du matériel et des améliorations du système de fichiers bcachefs

Pilotes mis à jour



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 373 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Linux est une famille de systèmes d'exploitation libres de type Unix basés sur le noyau Linux, un noyau de système d'exploitation publié pour la première fois le 17 septembre 1991 par Linus Torvalds. Linux est généralement présenté sous la forme d'une distribution Linux (distro), qui comprend le noyau ainsi que des logiciels et des bibliothèques de soutien - dont la plupart sont fournis par des tiers - afin de créer un système d'exploitation complet, conçu comme un clone d'Unix et publié sous la licence copyleft GPL.Parmi les nouvelles fonctionnalités importantes de Linux 6.15, on peut citer la prise en charge de Rust pour hrtimer et ARMv7, ainsi qu'un nouveau paramètre setcpuid=-boot pour les processeurs x86. Cela s'ajoute à la prise en charge de sched_ext pour le comptage et le signalement des événements internes. Autres nouveautés : des améliorations apportées aux PMU Intel et AMD sur x86, la prise en charge de la virtualisation imbriquée de VGICv3 sur ARM et la prise en charge de l'émulation pour FEAT_PMUv3 sur Apple Silicon.Il en va de même pour une API permettant de recevoir des informations sur le montage et le démontage des systèmes de fichiers, ainsi que pour la prise en charge des clés avec chiffrement matériel dans la couche bloc et l'adressage des blocs sur 48 bits dans le système de fichiers EROFS. Un nouveau hook de sécurité dans le sous-système io_uring, qui donne aux modules de sécurité plus de contrôle sur les opérations autorisées, mérite également d'être mentionné.Le système de fichiers bcachefs continue de faire l'objet d'une attention particulière. Linux 6.15 inclut de nombreux correctifs liés aux instantanés de répertoire et au comportement du casefolding. Il est encore considéré comme expérimental, mais il est clair que bcachefs se rapproche d'une option sérieuse pour les utilisateurs qui veulent quelque chose de plus moderne que ext4.Le système de fichiers FUSE peut désormais gérer des noms de fichiers de plus de 1024 caractères. Le sous-système perf analyse les retards sur la base d'informations relatives à l'ordonnanceur. Le sous-système BPF a bénéficié d'une amélioration de la vérification des programmes comportant des boucles. Le système de fichiers OverlayFS a reçu une nouvelle option de montage, override_creds, qui modifie les droits d'accès utilisés pour les couches inférieures.En outre, Linux 6.15 prend en charge de nouvelles extensions de l'architecture RISC-V, notamment l'extension à virgule flottante BFloat16, les extensions Zaamo et Zalrsc, et l'extension ZBKB. La prise en charge des périphériques zonés dans le système de fichiers XFS et la réception réseau zero-copy dans le sous-système io_uring ont également été ajoutées.Les améliorations apportées au réseau comprennent également une nouvelle option de socket TCP (TCP_RTO_MAX_MS) pour définir le délai maximum entre les tentatives de retransmission sur IPv4 et un ensemble de nouveaux callbacks BPF pour récupérer les horodatages à partir de différentes parties de la pile réseau.La prise en charge matérielle a été étendue avec de nouveaux pilotes et des pilotes mis à jour, prenant en charge des appareils tels que l'Apple Touch Bar, le smartphone Google Pixel Pro 6, la carte de développement MYIR Remi Pi, le contrôleur embarqué Huawei Matebook E Go, la carte RISC-V Milk-V Jupiter et les ordinateurs portables HP avec des puces audio CS35L41 HDA.Linux 6.15 modifie également le pilote de ventilateur ACPI pour prendre en charge les ventilateurs avec une surveillance détaillée de l'état. Le pilote de bouton ACPI a été mis à jour pour s'abonner aux notifications d'événements système et aux événements de périphériques. Ceci est nécessaire sur certains systèmes pour sortir du mode veille.Un autre changement concerne la suppression de la prise en charge des systèmes 32 bits (x86) dotés de plus de huit processeurs et/ou de plus de 4 Go de mémoire vive. Le module de sécurité Landlock a été doté d'un nouveau mécanisme d'audit pour mieux analyser les refus d'accès.Un nouveau sous-système fwctl a également été ajouté, permettant aux utilisateurs de créer et d'exécuter en toute sécurité des RPC au sein des microprogrammes de périphériques. Le noyau comprend également une nouvelle fonction de sécurité pour protéger les allocations de mémoire contre la modification, bien qu'elle soit désactivée par défaut car elle peut entraîner des dysfonctionnements dans certaines applications.Le noyau Linux 6.15 est désormais disponible au téléchargement depuis l'arborescence git de Linus Torvalds ou depuis le site web kernel.org pour les utilisateurs qui souhaitent le compiler manuellement sur une distribution GNU/Linux. Toutefois, il est recommandé d'attendre que la nouvelle version soit disponible dans les sources stables de la distribution de l'utilisateur.Maintenant que le noyau Linux 6.15 a été publié, Linus Torvalds indique que la fenêtre de fusion est ouverte pour la prochaine version majeure du noyau, Linux 6.16, qui devrait être disponible vers fin juillet ou début août 2025. D'ici là, la première Release Candidate sera disponible pour des tests publics à partir du 8 juin.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés et des améliorations introduites par le noyau Linux 6.15 ? Les trouvez-vous utiles et pertinentes ?