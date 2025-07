Windows 10 arrive en fin de vie, mais pourquoi acheter un nouveau PC pour Windows 11 alors que vous pouvez continuer à utiliser le votre avec un système d'exploitation Linux comme Zorin OS

Pourquoi passer à Zorin OS ?



Le 14 octobre 2025, Microsoft mettra fin au support de Windows 10 . En raison des exigences strictes de Windows 11 en matière de matériel, on estime que 240 millions d'ordinateurs seront abandonnés, soit parce qu'ils présentent des risques pour la sécurité, soit parce qu'ils polluent fortement les déchets électroniques. Votre ordinateur en fait peut-être partie.Depuis l’annonce des spécifications minimales pour Windows 11 (notamment la nécessité d’un TPM 2.0, d’un processeur compatible relativement récent, et d'autres contraintes) des millions de machines encore parfaitement fonctionnelles se sont vues écartées de la mise à jour. Résultat : une obsolescence logicielle programmée qui frappe de plein fouet les consommateurs, contraints à envisager l’achat d’un nouvel appareil pour continuer à bénéficier des mises à jour de sécurité au-delà de 2025.Face à cette situation, l'initiative Endof10 propose des solutions pour continuer à utiliser le même PC en changeant le système d'exploitation. Parmi ces OS, il y a Zorin OS qui serait conçu pour être le remplaçant idéal de Windows 10. Selon les développeurs de Zorin OS, il donne à votre ordinateur un nouveau souffle avec une expérience rapide, conviviale et sécurisée. Vous pouvez mettre à jour votre ordinateur vers Zorin OS gratuitement et continuer à l'utiliser avec des mises à jour pendant des années.Ils ont notamment déclaré : "Récemment, The Document Foundation, créateur de LibreOffice, s'est également joint à l'initiative Endof10. Selon The Document Foundation, la fin de Windows 10 ne marque pas la fin du choix, mais le début d'une nouvelle ère. Elle affirmait : "Si vous continuez à utiliser Windows 10 après le 14 octobre, vous risquez de vous exposer à des violations de données et à des attaques de logiciels malveillants. L'utilisation d'un logiciel obsolète constitue un risque sérieux pour la sécurité. Il est donc recommandé d'effectuer une mise à niveau vers un système d'exploitation pris en charge.Toutefois, si vous avez acheté votre ordinateur il y a plus de trois ans, il y a de fortes chances qu'il ne réponde pas à la configuration requise pour migrer vers Windows 11. Il y a plusieurs raisons à cela, mais l'une des plus discutables est que de nombreux appareils sont rejetés parce qu'ils n'intègrent pas le dernier module de sécurité. D'un point de vue technique, c'est difficilement justifiable.De ce fait, des millions d'ordinateurs qui fonctionnent parfaitement aujourd'hui seront bientôt soumis à l'obsolescence programmée. Ironiquement, il se trouve que le 14 octobre est aussi la "". Cela ne s'invente pas ! Il semble que Microsoft veuille vraiment que les utilisateurs de Windows 10 achètent du nouveau matériel. L'entreprise a récemment fait apparaître des notifications en plein écran sur les écrans des utilisateurs pour les encourager à le faire, même sur les ordinateurs qui peuvent être mis à niveau vers Windows 11.Cela pourrait entraîner la fabrication et le transport de centaines de millions de nouveaux appareils inutilement. La production d'un ordinateur portable peut représenter entre 60 et 90 % des émissions de gaz à effet de serre tout au long de son cycle de vie, ce qui constitue une empreinte carbone disproportionnée. Tout cela coûte cher à la planète et à votre porte-monnaie.Voici 5 raisons évoquées par les développeurs de Zorin OS :Un nouvel ordinateur portable peut coûter très cher, mais vous pouvez obtenir Zorin OS Core sur votre ordinateur existant gratuitement et pour toujours. Vous pouvez également passer à Zorin OS Pro, qui est livré avec des alternatives à des milliers de dollars de logiciels professionnels pour une fraction du prix et sans aucun abonnement.Il n'est pas nécessaire de jeter des appareils en état de marche à la décharge simplement parce qu'ils ne prennent pas en charge les derniers logiciels du fournisseur. L'ordinateur le moins cher et le plus respectueux de l'environnement est celui que vous possédez déjà. Zorin OS fonctionne rapidement sur des ordinateurs vieux de 15 ans et les maintient en état de marche pendant des années. Sa faible configuration requise vous permet de prolonger la durée de vie de votre PC et de réduire l'impact des déchets électroniques.En choisissant Zorin OS, vous ne vous contentez pas de mettre à niveau votre système, vous faites un choix responsable et respectueux de l'environnement. Municipalité de la ville de Vicenza en Italie a déclaré : "".Zorin OS est doté d'une interface utilisateur familière semblable à celle de Windows, de sorte que vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit pour commencer. Il est également compatible avec vos documents, votre musique, vos photos et vos vidéos dès sa sortie de l'emballage. Cela signifie que vous pouvez immédiatement commencer à travailler, créer, jouer ou faire tout ce pour quoi vous utilisez normalement votre ordinateur.Windows contient beaucoup de publicités et de logiciels espions et est plus vulnérable aux virus. Grâce aux fonctions de sécurité avancées de sa base Linux, Zorin OS résiste aux logiciels malveillants. Il ne collecte pas de données personnelles, de sorte que les annonceurs et les gouvernements ne peuvent pas espionner votre activité. Le logiciel est Open Source, ce qui signifie que n'importe qui peut auditer son code source pour vérifier sa sécurité et sa confidentialité. Les développeurs de Zorin affirment : "Vous pouvez installer une vaste bibliothèque d'applications dans Zorin OS à partir du magasin de logiciels intégré, y compris de nombreuses applications populaires que vous connaissez et aimez. Vous pouvez même exécuter de nombreuses applications Windows dans Zorin OS en double-cliquant simplement sur leur fichier d'installation .exe ou .msi. Des milliers de jeux AAA populaires fonctionnent de manière transparente sur Zorin OS et, dans de nombreux cas, les performances sont aussi bonnes que sous Windows.Si votre ordinateur portable ou de bureau a été acheté depuis 2010 (ou même avant), il y a de fortes chances qu'il fonctionne avec Zorin OS. Avant de passer à Zorin OS, vous pouvez même l'exécuter à partir d'une clé USB pour le tester sans toucher au disque interne de votre ordinateur, afin de vous assurer qu'il fonctionne bien pour vous.Vous pouvez suivre le guide étape par étape pour installer Zorin OS sur votre ordinateur, soit en même temps que Windows, soit à la place de Windows.Pensez-vous que Zorin OS est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?