Intel met fin au support de Clear Linux OS sans avertissement, mettant officiellement fin au support de la distribution Linux autrefois prometteuse qu'elle avait soutenue pendant près d'une décennie.

Toutes les bonnes choses ont une fin : Arrêt de Clear Linux OS



Après des années d'innovation et de collaboration avec la communauté, nous mettons fin au support de Clear Linux OS. Dès à présent, Intel ne fournira plus de correctifs de sécurité, de mises à jour ou de maintenance pour Clear Linux OS, et le dépôt GitHub Clear Linux OS sera archivé en mode lecture seule. Par conséquent, si vous utilisez actuellement Clear Linux OS, nous vous recommandons vivement de planifier votre migration vers une autre distribution Linux activement maintenue dès que possible afin de garantir une sécurité et une stabilité continues.



Soyez assurés qu'Intel reste profondément investi dans l'écosystème Linux, en soutenant activement et en contribuant à divers projets open-source et distributions Linux afin d'activer et d'optimiser le matériel Intel.



Nous remercions chaleureusement tous les développeurs, utilisateurs et contributeurs qui ont aidé à façonner Clear Linux OS au cours des dix dernières années. Vos commentaires et vos contributions ont été inestimables. Après des années d'innovation et de collaboration avec la communauté, nous mettons fin au support de Clear Linux OS. Dès à présent, Intel ne fournira plus de correctifs de sécurité, de mises à jour ou de maintenance pour Clear Linux OS, et le dépôt GitHub Clear Linux OS sera archivé en mode lecture seule. Par conséquent, si vous utilisez actuellement Clear Linux OS, nous vous recommandons vivement de planifier votre migration vers une autre distribution Linux activement maintenue dès que possible afin de garantir une sécurité et une stabilité continues.Soyez assurés qu'Intel reste profondément investi dans l'écosystème Linux, en soutenant activement et en contribuant à divers projets open-source et distributions Linux afin d'activer et d'optimiser le matériel Intel.Nous remercions chaleureusement tous les développeurs, utilisateurs et contributeurs qui ont aidé à façonner Clear Linux OS au cours des dix dernières années. Vos commentaires et vos contributions ont été inestimables.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 464 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Depuis les années 2000 et surtout la fin des années 2010, Intel a dû faire face à la concurrence croissante d'AMD, ce qui a entraîné un déclin significatif de sa domination et de sa part de marché sur le marché des PC. Néanmoins, avec une part de marché de 68,4 % en 2023, Intel restait largement en tête du marché des processeurs x86. Cependant, le 2 Août 2024, l'action d'Intel a connu sa plus forte baisse depuis 1974 , après que le fabricant de puces a fait état d'un important manque à gagner pour le trimestre de juin et a annoncé qu'il allait licencier plus de 15 % de ses employés. L'action se négocie à son plus bas niveau depuis 2013.En 2015, Intel a présenté Clear Linux OS. Clear Linux OS est une distribution Linux, développée et maintenue sur la plateforme open-source 01.org d'Intel, et optimisée pour les microprocesseurs Intel en mettant l'accent sur les performances et la sécurité. Ses optimisations étaient également efficaces sur les systèmes AMD. Clear Linux OS suivait un modèle de publication en continu. Clear Linux OS n'était pas destiné à être une distribution Linux généraliste ; il a été conçu pour être utilisé par les professionnels de l'informatique pour DevOps, le développement d'applications d'IA, le cloud computing et les conteneurs.Récemment, un rapport a révélé qu'Intel a discrètement débranché Clear Linux OS, mettant officiellement fin au soutien de la distribution Linux autrefois prometteuse qu'elle avait soutenue pendant près d'une décennie. Puis la société a déclaré officiellement qu'elle ne fournira plus de mises à jour, de correctifs de sécurité ou de maintenance pour le système d'exploitation. Pour couronner le tout, le dépôt GitHub de Clear Linux OS est désormais archivé en mode lecture seule.La décision a été annoncée sans grande fanfare, et pour les utilisateurs qui comptent encore sur Clear Linux OS, il n'y a pas à dire... il faut passer à autre chose. Intel invite tout le monde à migrer vers une distribution Linux activement maintenue dès que possible afin d'éviter d'utiliser des logiciels non corrigés.Voici notamment l'annonce d'Intel :Cette annonce intervient dans un contexte où Intel réduit son personnel pour remonter la pente . En avril, les employés d'Intel ont reçu de mauvaises nouvelles lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise. Non seulement le nouveau PDG Lip-Bu Tan a mis en œuvre une nouvelle série de suppressions d'emplois qui pourrait entraîner le licenciement de plus de 20 000 personnes, mais il a également augmenté le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs hybrides doivent se rendre au bureau.Dans une note adressée aux investisseurs, Lip-Bu Tan a indiqué qu'Intel allait rationaliser ses activités. Cela signifie des réductions dans différents départements, l'abandon de produits non essentiels, une modification du mandat de retour au bureau et des licenciements. "", a déclaré Lip-Bu Tan. "Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?