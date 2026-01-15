Zorin OS 18 Linux dépasse les 2 millions de téléchargements en moins de trois mois, la plupart provenant d'utilisateurs Windows, alors que la prise en charge de Windows 10 a pris fin

Zorin OS 18 dépasse les 2 millions de téléchargements en moins de trois mois, la plupart provenant d'utilisateurs Windows, alors que le support de Windows 10 prend fin et que les limites matérielles se resserrent. Au cours des trois derniers mois, elle a connu un afflux impressionnant d'utilisateurs Windows, probablement dû à la fin de vie de Windows 10 et au fait que Linux devient une plateforme plus attrayante alors que Microsoft continue d'intégrer davantage l'IA dans Windows et son écosystème plus large.
Alors que Windows 10 a finalement atteint la fin de sa durée de vie (avec une année supplémentaire de mises à jour de sécurité gratuites pour les utilisateurs de l'UE), Zorin OS a profité de l'occasion pour lancer officiellement sa version 18 tant attendue, une alternative moderne pour les utilisateurs à la recherche d'un système d'exploitation compatible et à jour. Elle introduit un bureau repensé avec un thème arrondi, des couleurs plus douces, des barres latérales teintées et un panneau flottant qui rafraîchit l'aspect général.
Zorin OS est une distribution Linux basée sur Ubuntu, disponible en version gratuite et payante. Il utilise par défaut un environnement de bureau GNOME et Xfce 4, bien que le bureau soit fortement personnalisé pour les utilisateurs plus familiarisés avec Windows et macOS. Zorin OS est réputé pour ses dispositions, ses fonctionnalités et son processus d'installation intuitifs et familiers, ainsi que pour sa disposition similaire à celle de Windows, qui le rend facile à utiliser.
Récemment, un rapport a révélé que Zorin OS 18 dépasse les 2 millions de téléchargements en moins de trois mois, la plupart provenant d'utilisateurs Windows, alors que le support de Windows 10 prend fin et que les limites matérielles se resserrent. Au cours des trois derniers mois, elle a connu un afflux impressionnant d'utilisateurs Windows, probablement dû à la fin de vie de Windows 10 et au fait que Linux devient une plateforme plus attrayante alors que Microsoft continue d'intégrer davantage l'IA dans Windows et son écosystème plus large.
Zorin OS 18 vient de dépasser les 2 millions de téléchargements en moins de 3 mois 🚀.
Plus des trois quarts de ces téléchargements proviennent d'utilisateurs Windows, ce qui contribue à élargir encore davantage la base d'utilisateurs Linux.
Merci à tous ceux qui ont soutenu et partagé notre plus grande version jamais publiée !
Plus des trois quarts de ces téléchargements proviennent d'utilisateurs Windows, ce qui contribue à élargir encore davantage la base d'utilisateurs Linux.
Merci à tous ceux qui ont soutenu et partagé notre plus grande version jamais publiée !
Zorin OS 18 just crossed 2 million downloads in under 3 months 🚀— Zorin OS (@ZorinOS) January 11, 2026
More than ¾ of these downloads came from Windows users, helping to grow the Linux user base even further.
Thank you to everyone who supported and shared our biggest release ever! pic.twitter.com/cmituSN13u
L'une des plus grandes forces de Linux est sa large prise en charge de différents matériels. Contrairement à Windows 11, il n'est pas soumis à des exigences telles que TPM 2.0, qui empêchent un grand nombre de PC encore performants d'être mis à niveau. Pour de nombreux utilisateurs, cela rend Linux de plus en plus attrayant, car il leur permet de continuer à utiliser du matériel qui fonctionne encore au lieu d'être obligés d'acheter du nouveau matériel uniquement pour rester en sécurité et bénéficier d'une assistance.
Il n'est pas surprenant de voir Zorin OS 18 tirer le meilleur parti de la fin de vie de Windows 10. La mise à jour de la distribution Linux a été publiée le jour même où Windows 10 a perdu le support de Microsoft, et elle a depuis été téléchargée plus de 2 millions de fois en moins de trois mois, dont environ 75 % par des utilisateurs de Windows 10 et Windows 11. Le groupe à l'origine de la distribution l'a décrite comme la plus grande sortie de l'histoire du projet.
Le fait que Zorin OS soit souvent décrite comme la distribution Linux la mieux adaptée aux utilisateurs de Windows contribue également à cet afflux d'utilisateurs. Bien que cela ne signifie pas nécessairement que tout le monde passe définitivement à Linux, cela montre un intérêt croissant pour les alternatives à Windows. Pour de nombreux utilisateurs, cette curiosité est motivée par la frustration suscitée par les fonctionnalités d'IA indésirables et la quantité croissante de bloatware intégré à la plateforme Microsoft.
Zorin OS n'est pas la seule distribution Linux à connaître une croissance. L'enquête sur le matériel informatique menée par Steam montre une augmentation de l'utilisation de Linux, les dernières données faisant état d'une hausse de 0,38 %, ce qui porte la part de Linux à 3,58 % des installations. Windows reste dominant avec une part de 94,23 % parmi les utilisateurs de Steam, Linux a donc encore un long chemin à parcourir.
En juillet 2025, Windows 11 avait brièvement dépassé Windows 10 pour la première fois, donnant limpression que la bascule était enfin engagée. Pourtant, à peine un mois plus tard, ce gain sétait évaporé. HP et Dell, deux acteurs clés du marché PC, avaient eux-mêmes reconnu que la transition pourrait se prolonger jusquen 2026. La cause ? Le tissu des petites et moyennes entreprises, en retard dans le renouvellement de leur matériel et peu pressées de migrer.
Dell a notamment rapporté : « Bien que les petites entreprises partagent les mêmes préoccupations que les grandes entreprises, notamment en matière de compatibilité logicielle (46 %), de perturbation des activités (34 %) et de contraintes budgétaires (30 %), elles sont nettement plus nombreuses à considérer cette transition comme inutile (29 % des petites entreprises contre seulement 15 % des moyennes entreprises et 12 % des grandes entreprises). Interrogées sur les principaux obstacles à la transition, 30 % ont cité les « contraintes budgétaires » comme un problème ».
En outre, Windows 11 ne semble pas tout à fait fiable. Microsoft a même confirmé plusieurs bogues dans Windows 11 remontant à juillet 2025. Ces bugs auraient été causés par la mise à jour 24H2 (KB5062553), qui a affecté les composants système reposant sur XAML, un langage de balisage utilisé dans Windows pour les composants d'interface utilisateur. Bien que ces problèmes apparaissent principalement lors de la mise en service d'appareils ou du démarrage d'images non persistantes, affectant principalement les déploiements en entreprise et dans l'éducation, il est inquiétant que Microsoft ait mis autant de temps à reconnaître la situation. Il est amusant de constater qu'en juillet, la société affirmait que Windows 11 24H2 était la version Windows la plus fiable jamais conçue.
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Fin de vie de Windows 10 : les développeurs de Zorin OS annoncent avoir dépassé le million de téléchargements, de plus en plus d'anciens utilisateurs de Windows basculent vers Linux au lieu de Windows 11
« Désastre de sécurité » - 500 millions d'utilisateurs disent non à Windows 11 : un rejet massif qui interroge la stratégie IA, la sécurité par défaut et la confiance envers Microsoft
Pourquoi Linux n'est pas prêt pour les ordinateurs de bureau, édition finale, un article d'opinion par Artem S. Tashkinov
Vous avez lu gratuitement 819 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.